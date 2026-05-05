Asansol durga temple Video: వెస్ట్ బెంగాల్ లో బీజేపీ విజయ ఢంకా.. తెరుచుకున్న అసన్ సోల్ దుర్గమ్మ ఆలయం.. వీడియో వైరల్..

Asansol durga temple reopened after years in west Bengal: ఇటీవల విడుదలైన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు చారిత్రక తీర్పునిచ్చారు. దేశంలో మరోసారి కాషాయ జెండాకు ప్రజలు తమమద్దతు తెలిపారు. ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ లో గత పదిహేను ఏళ్లుగా పాలన అందిస్తున్న మమతా పాలనకు ఓటర్లు చరమ గీతం పాడారు. బీజేపీకి భారీ మెజారిటీని అందించారు. టీఎంసీ అధినేత్రి, సీఎం మమతా బెనర్జీని సొంత తన సొంతగడ్డ భవానీపూర్ నియోజకవర్గంలో ఓటర్లు చావుదెబ్బ కొట్టారు.
HUGE 🚨 Locals opened Durga Maa Temple after 15 years in Asansol, West Bengal.
Unprecedented visuals. Priest got emotional 🥹 https://t.co/SzPNc0CN2s pic.twitter.com/S4UcTHWXG0
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) May 5, 2026
బీజేపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకున్నారు. బెంగాల్ సీఎం రేసులో సువేందు అధికారి ముందున్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ లో బీజేపీ 293 స్థానాలకు గాను 206 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. టీఎం సీ కేవలం 80 స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది. ఈ క్రమంలో వెస్ట్ బెంగాల్ లో అసన్ సోల్ లో ఉన్న దుర్గామాత ఆలయంను స్థానికులు తిరిగి తెరిచారు.
బీజేపీ పశ్చిమ బర్దమాన్ జిల్లాలో అన్నిస్థానాల్ని కైవసం చేసుకుంది. అసన్ సోల్ నార్త్ నియోజక వర్గంలో దుర్గామాత ఆలయం ఉంది. ఏడాదికి రెండు మార్లు మాత్రమే దసరా, దీపావళి సమయాల్లో మాత్రమే ఈ ఆలయంను తెరిచేవారు.ఆ తర్వాత ఉద్రిక్తతల పేరు చెప్పి ఏడాది పొడవున ఆలయంను మూసి వేశారు.
ప్రస్తుతం బీజేపీ గ్రాండ్ విక్టరీ సాధించడంతో అసన్ సోల్ దుర్గమ్మ ఆలయం తెరుచుకుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎన్నికల బరిలో నిల్చిన కృష్ణేందు ముఖర్జీ సైతం ఎన్నికల ప్రచారంలొ తనను గెలిపిస్తే అమ్మవారి ఆలయంను ఏడాది పొడవున తెరిపించేలా చూస్తానన్నారు. ఆయన హమీఇచ్చిన ప్రకారం గెలిచిన తర్వాత అమ్మవారి ఆలయంను తిరిగి తెరిచేలా చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో భారీగా భక్తులు అక్కడకు వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. ఏడాది పొడగున తమకు అమ్మవారిని పూజించుకునే గొప్ప అవకాశం దక్కిందని భక్తులు పొంగిపోతున్నారు. బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి సీఎంగా పగ్గాలు చేపట్టబోతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
