Asha Bhosle Death: సంగీత ప్రపంచంలో పెనువిషాదం.. లెజెండరీ గాయని ఆశా భోస్లే కన్నుమూత..

Asha Bhosle passes away in Mumbai breach candy hospital: ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే 92 ఏళ్ల వయసులో ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో నిన్న గుండెపోటుతో అడ్మిట్ అయ్యారు . ఆమె చికిత్స పొందుతూ ఈ రోజు తుదిశ్వాస విడిచారు. దీంతో సంగీత ప్రపంచం అంతా ఒక్కసారిగా మూగబోయినట్లైంది. మరోవైపు ఆదివారం రోజున ఆశా భోస్లే మనవరాలు జానై భోస్లే తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలియజేస్తూ, తనకు ప్రస్తుతం చికిత్స జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. వైద్యంకు మెల్లగా రెస్పాండ్ అవుతుందన్నారు .
ఈ ప్రకటన చేసిన కొన్ని గంటలలోనే ఆశా భోస్లే తుదిశ్వాస విడిచారని కుటుంబ సభ్యులు ప్రకటించారు. దీంతో సెలబ్రీటీలు, రాజకీయ నేతలు, అభిమానులు ఒక్కసారిగా శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.
ప్రముఖ నేపథ్య గాయని ఆశా భోస్లే 92 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. ఆమె 1933 సెప్టెంబర్ 8న మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీలో (అప్పటి బ్రిటిష్ ఇండియాలోని బొంబాయి ప్రెసిడెన్సీలో భాగంగా ఉండేది) జన్మించారు. 2026 ఏప్రిల్ 12న తీవ్రమైన అలసట , గుండెపొటు కారణంగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు.
సంగీత ప్రపంచంలో ఆశా భోంస్లే ఒక గొప్ప శిఖరంను అందుకున్నారు. 1943లో మరాఠీ చిత్రం 'మాఝా బల్'తో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. 1948లో హిందీ చిత్రం 'చునరియా'తో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఇళయరాజా, ఏ.ఆర్. రెహమాన్, బర్మన్ వంటి ఎందరో ప్రముఖ సంగీత దర్శకులతో ఆమె పనిచేశారు.
ఆమె సంగీత ప్రపంచంలో అందించిన సేవలకు భారత ప్రభుత్వం 2000లో అత్యున్నత సినీ పురస్కారం దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు, 2008లో దేశ రెండో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మవిభూషణ్తో సత్కరించింది. వీటితో పాటు ఆమె అనేక ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులను కూడా అందుకున్నారు. అంతేకాకుండా.. 2013లో 'మాయ్' అనే మరాఠీ చిత్రంలో ఆశా భోస్లే నటించి మెప్పించారు. మరోవైపు భారతరత్న లతా మంగేష్కర్ సోదరి అయిన ఆశా భోంస్లే అంతిమ సంస్కారాలు సోమవారం ముంబైలోని శివాజీ పార్క్లో ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నారు.
