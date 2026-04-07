English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Assam Assembly Elections 2026: అస్సాం ఎలక్షన్స్ లో బీజేపీ హాట్రిక్ సాధిస్తుందా..! ఈ సారైనా కాంగ్రెస్ ఆశలు ఫలించేనా..!

Assam Assembly Election 2026: ప్రస్తుతం నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరికి జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో కేవలం బీజేపీ  డైరెక్ట్ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రం అస్సాం ఒక్కటే. పుదుచ్చేరిలో NDA గా అధికారంలో భాగస్వామిగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అస్సాంలో బీజేపీ హాట్రిక్ సాధించి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకుంటుందా.. మరోవైపు గత పదేళ్లుగా అధికారానికి దూరంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ ఈ సారైన పాగా వేస్తుందా అనేది చూడాలి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 06:00 AM IST

Assam State Election: అస్సాంలో రెండు సార్లు వరుసగా నెగ్గిన భారతీయ జనతా పార్టీని  అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రాంతీయ రాజకీయాలనే నమ్ముకుంది. అక్కడి ముగ్గురు గొగొయ్‌లను ఏకం చేసి ఎన్నికల బరిలోకి దించింది. దీంతో ఈ నెల 9న జరగనున్న పోలింగ్‌లో బీజేపీకి .. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఈ 3జీలకు  మధ్యే పోటీ నెలకొంది.  బీజేపీకి ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ నాయకత్వం వహిస్తుండగా.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ.. ప్రాంతీయ, లెఫ్ట్‌ పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి గొగొయ్‌లను రంగంలోకి దించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అస్సాం స్టేట్ పాలిటిక్స్ లో ఒకే ఇంటి పేరున్న ముగ్గురు గొగొయ్‌ల రాజకీయ నేపథ్యాలు వేర్వేరు. గౌరవ్‌ గొగొయ్‌ కాంగ్రెస్‌ నేత. అఖిల్‌ గొగొయ్‌ రాయ్‌జోర్‌ దళ్‌కు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. లురిన్‌జ్యోతి గొగొయ్‌ అస్సాం జాతీయ పరిషద్‌కు నేతగా కొనసాగుతున్నారు. రాజకీయ కుటుంబం నుంచి గౌరవ్‌ నేతగా ఎదిగారు. అస్సాం నుంచి ఎంపీగా గెలుస్తూ వస్తున్నారు. ఆయన భార్య పాకిస్తాన్ కు పనిచేస్తుందని బీజేపీ నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు గౌరవ్ గొగొయ్ కు పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ, సైన్యంతో సంబంధాలున్నాయని బీజేపీ ప్రచారం చేస్తున్నారు. అయితే గౌరవ్ మాత్రం అలాంటవన్ని కొట్టిపారేస్తున్నారు. ఇక సుదీర్ఘ కాలంగా క్షేత్ర స్థాయి ఉద్యమాల ద్వారా అఖిల్‌ నేతగా ఎదిగారు. ఆయన అవినీతికి, భూమి హక్కులకు సంబంధించిన ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. దీంతో ప్రజలకు దగ్గరయ్యారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమం ద్వారా లురిన్‌జ్యోతి నేతగా ఎదిగారు. 

భారతీయ జనతా పార్టీ  వ్యతిరేక ఓట్లు చీలకుండా కాంగ్రెస్, రాయ్‌జోర్‌ దళ్, అస్సాం జాతీయ పరిషద్, సీపీఎం, సీపీఐ (ఎంఎల్‌) లిబరేషన్, ఆల్‌ పార్టీ హిల్‌ లీడర్స్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ పొత్తుపెట్టుకున్నాయి. ఓట్లు చీలకుండా ఉండటానికి పలు నియోజకవర్గాల్లో రాయ్‌జోర్‌ దళ్‌ తన అభ్యర్థులను ఉపసంహరించుకుంది. ఆ పార్టీ 16 చోట్లే పోటీ చేస్తోంది.అస్సామీ జాతీయవాదం డిమాండుతో ఏర్పడిన అస్సాం జాతీయ పరిషద్‌.. ఆందోళనలను సెంటిమెంటుగా మార్చుకుంది. ఇప్పటిదాకా ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి పెద్దగా విజయాలు దక్కలేదు. ఎగువ అస్సాంలో ఆ పార్టీ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ 10 స్థానాల్లో పోటీకి దిగింది. 

బీజేపీ అభివృద్ధి మంత్రం..

అస్సాంలో అభివృద్ధి హామీలు, గుర్తింపు రాజకీయాలు, ఆధిపత్యం అంశాలతో బీజేపీ దూకుడుగా ప్రచారం చేస్తోంది. మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులనూ ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తోంది. సంక్షేమ పథకాలు, పాలనలో విజయాలను ఘనంగా చాటుకుంటోంది. వీటితోపాటు అక్రమ వలసలు, భౌగోళిక మార్పులు, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడాన్ని ప్రచారం చేస్తోంది. 

కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రం భౌగోళికంగా మార్పులకు లోనవుతుందని బీజేపీ  అంటోంది. అంతేకాదు రాష్ట్రం ముష్కరుల పాలవుతుందని గతంలో జరిగిన కొన్ని దురాగతాలను ప్రస్తావిస్తోంది. 

ఎగువ అస్సామే కీలకం..

ఎగువ అస్సాంలోని జోర్హాట్, శివసాగర్, దిబ్రూగఢ్‌ జిల్లాలు రాజకీయంగా అత్యంత ముఖ్యమైనవి. ఈ ప్రాంతాల్లో అహోం వర్గం అధికంగా టుంది. వారు తేయాకు తోటల్లో పనిచేస్తుంటారు. బీజేపీ మూడోసారి గెలవాలంటే ఈ ప్రాంతంలో పట్టు సాధించడం  అత్యంత ఆవశ్యకరం.  అదే సమయంలో ప్రతిపక్షాలకూ ఇది అత్యంత కీలకమే. 

ప్రతిపక్షాల ఐక్యత..

అస్సాం రాజకీయ యవనికపై ప్రతిపక్షాల పొత్తు గణనీయ ప్రభావం చూపుతోంది. ఓట్ల చీలికను ఇది నివారించే అవకాశాలున్నాయి. ఓ రకంగా ఇది బీజేపీకి అతిపెద్ద సవాల్. అయితే సీట్ల పంపకంలో వివాదాలు, సైద్ధాంతిక విభేదాలు ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉన్నాయి. అయినా ప్రచారంలో కూటమి అనుసరించే ఉమ్మడి వ్యూహంపైనే విజయం ఆధారపడి ఉంది. కానీ వారి విజయం అంత ఈజీ కాదంటున్నాయి అక్కడ రాజకీయాలను పరీశీలిస్తున్నవారు. 

రెండు అవకాశాలు..
పోలింగ్‌కు సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ ఈ ఎన్నికలు రెండు అవకాశాలను సూచిస్తున్నాయి. ఇందులో మొదటిది.. మూడో సారి విజయం సాధించడం ద్వారా బీజేపీ తన పట్టును నిలుపుకోవడం. భాగస్వాములపై ఆధారపడకుండా ఉండటం. 
 

రెండోది.. ప్రతిపక్షాల ఐక్యతకు పరీక్ష. నిజంగా ఈ ఐక్యత ఓట్లుగా మారుతుస్తుందా లేదా అనేది తేలనుంది. ఈ నెల 9న ఒకే విడతలో అస్సాంలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ఫలితాలను వెలుబడనున్నాయి.  

(రచయత..మునిరాజ్..తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ)

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Assam ElectionsAssam Assembly Eletions 2026AssamHimantha biswa SharmaEc Announces 5 state polls

Trending News