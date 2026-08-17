/Assam Govt: అస్సాం ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే జీతంలో 20 శాతం కట్.!. వీళ్లకు మాత్రమే.!.

20 percent pay cut for staff over 2 nd marriage in assam: అస్సాం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇటీవల చాలా మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకున్నట్లు ఫిర్యాదులు వెలుగులోకి వచ్చాయి.మరికొంత మంది డైవర్స్ తీసుకొకుండానే ఇతరులతో లివింగ్ రిలేషన్ లో ఉంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు అస్సాంలో నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
ఈనేపథ్యంలో సీఎం హిమంత బిస్వశర్మ దీనిపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారికంగా, చట్టబద్దంగా విడాకులు తీసుకోకుండా రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే వారి జీతంలో నుంచి 20 శాతం కోతవిధిస్తామని తెల్చి చెప్పారు. బహుభార్యత్వాన్ని నిషేధించే దిశగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ తెల్చి చెప్పారు.
ముఖ్యంగా.. మొదటి భార్యకు చట్టపరంగా విడాకులు ఇవ్వకుండా రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే చర్యలు తప్పవని తెల్చి చెప్పారు. అంతే కాకుండా చట్టబద్దంగా కోర్టులో విడాకులు పెండింగ్ లో ఉన్న కూడా ఇతరులతో రిలేషన్ కొనసాగిస్తే చర్యలుంటాయన్నారు. రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే లేదా ఇతరులతో రిలేషన్ లో ఉన్నట్లు తమకు ఫిర్యాదులు వస్తే.. దీని కోసం ఉద్యోగి మొదటి భార్య ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రం సమర్పిస్తే చాలు చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం హిమంత బిస్వ శర్మ స్పష్టం చేశారు.
ఇటీవల ఆగస్టు 15వ తేదీన గువహటి ఖానాపారా మైదానంలో జరిగిన 78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ పాల్గొన్నారు. దీనిలో ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇవ్వకుండా అనధికారికంగా రెండో పెళ్లి చేసుకుంటున్న లేదా వేరే మహిళతో సహజీవనం చేస్తున్న సంఘటనలు బాగా పెరిగిపోయాయని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.
దీనికి అరికట్టేందుకు ఈవిధంగా కఠిన చర్యలకు దిగామన్నారు. ముఖ్యంగా మొదటి భార్యకు చట్టపరంగా న్యాయం జరిగే వరకు అండగా ఉండాలన్నదే తమ అభిమతమన్నారు. ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నడుచుకొవాలని సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ స్పష్టం చేశారు.
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