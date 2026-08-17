Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Assam Govt: అస్సాం ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే జీతంలో 20 శాతం కట్.!. వీళ్లకు మాత్రమే.!.

Assam Govt: అస్సాం ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే జీతంలో 20 శాతం కట్.!. వీళ్లకు మాత్రమే.!.

Assam govt on second marriages:  చట్ట బద్దంగా విడాకులు తీసుకొకుండా ఇతరమహిళలతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తే అలాంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నుంచి 20 శాతం జీతం కట్ చేస్తామని అస్సాం సీఎం హిమంత బిస్వ శర్మ కీలక ప్రకటన చేశారు. అంతే కాకుండా బహుభార్యత్వంను తమ ప్రభుత్వం నిషేధించడంలో అన్ని విధాలుగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:38 PM IST
Assam Govt: అస్సాం ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే జీతంలో 20 శాతం కట్.!. వీళ్లకు మాత్రమే.!.
Image Credit: himantabiswasarma(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Assam Govt: అస్సాం ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే జీతంలో 20 శాతం కట్.!. వీళ్లకు మాత్రమే.!.
2
3
4
5