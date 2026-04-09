Assam Politics: ఆసక్తిరేకెత్తిస్తున్న అస్సాం రాజకీయాలు.. హాట్రిక్ పై బీజేపీ కన్ను.. సరికొత్త కూటమితో రంగంలోకి కాంగ్రెస్..

Assam Assembly Polls 2026 : గత కొన్ని రోజులుగా మైకులతో హోరెత్తిన అస్సామ్ మొన్న సాయంత్రం నుంచి మూగపోయింది. ఈ రోజు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటలకు పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీ సొంతంగా ఎలాంటి పొత్తు లేకుండా అధికారంలోకి రావాలని ప్రయత్నిస్తోంది. అటు ప్రాంతీయ పార్టీలు, లెఫ్ట్ పార్టీలతో సరికొత్త కూటమిని ఏర్పాటుచేసి బీజేపీకి చెక్ పెట్టాలని కాంగ్రెస్ అధినాయకుడు రాహుల్ గాంధీ వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారు. అస్సాం ఎన్నికల్లో ఏ రాజకీయ పార్టీ ప్రజా విశ్వాసానికి చేరువవుతుంది. ప్రజలు ఎవరికి పట్టకడుతారనేది మే 4న తేలిపోనుంది.
ఇక రాజకీయ పార్టీల సమీకరణాల్లో మార్పులతో అస్సాం ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తిని రేకెత్తించబోతున్నాయి. బీజేపీ ఒంటరి పోరాటంతో సత్తా చాటలని ప్రయత్నిస్తుంటే.. విపక్షాల ఐక్యతతో బీజేపీకి ఖంగు తినిపించాలని కాంగ్రెస్ కసరత్తుచేస్తోంది. హ్యాట్రిక్ కొట్టాలనే ఆశతో బీజేపీ ప్రజాక్షేత్రంలో విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుకోబోతోంది. అస్సాంలో అభివృద్ధి, విద్య, ఆరోగ్య రంగాల మెరుగుదలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే, శాంతి భద్రతల విషయంలో ముఖ్యమంత్రిగా డాక్టర్ హిమంత బిస్వ శర్మ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. అభివృద్ధి పనుల్లో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయడం, యువత, మహిళా సాధికారతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న హిమంత బిస్వ.. ఈ ఎన్నికల్లోనూ అధికారం చేజిక్కించుకోవడం ఖాయమని భావిస్తున్నారు. అస్సాంలో మొత్తంగా 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు ఈ రోజు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జరగనున్నాయి. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరగడానికి అన్ని చోట్ల కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.
ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సారథ్యంలో బీజేపీ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంటుందనే విశ్వాసం ఆ పార్టీ కార్యకర్తల్లో బలంగా ఉంది. అస్సాంలో రెండు సార్లు వరుసగా నెగ్గిన బీజేపీను అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాంతీయ రాజకీయాలనే నమ్ముకుంది. ప్రాంతీయ, లెఫ్ట్ పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముగ్గురు గొగొయ్ లతో రాజకీయ చాణక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.
అస్సాంలో అభివృద్ధి హామీలు, గుర్తింపు రాజకీయాలు, ఆధిపత్యం అంశాలతో బీజేపీ ప్రచారం చేస్తోంది. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోడానికి బీజేపీ అభివృద్ధి మంత్రాన్ని పఠిస్తోంది. మహిళలకు రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక అవకాశం, రిజర్వేషన్ల అమలు తీరుతో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తోంది. సంక్షేమ పథకాలు, బీజేపీ పాలనలో విజయాలను ఘనంగా చాటుకుంటోంది. అస్సాంలోకి అక్రమ వలసలు, నియోజవర్గాల పునర్విభజనతో భౌగోళిక మార్పులు, దేవాలయాల అభివృద్ధి, చారిత్రక సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడేందుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని బీజేపీ ప్రచారం చేస్తోంది.
అస్సాంలో ప్రతిపక్షాల పొత్తు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఓట్ల చీలికను ప్రతిపక్షాల కూటమి అధికార పక్షాన్ని దెబ్బకొట్టాలని కాంగ్రెస్ వ్యూహరచన చేస్తోంది. ఒకే ఇంటి పేరున్న ముగ్గురు గొగొయ్లు అస్సాం ఎన్నికల్లో కీలక పాత్ర పోషించే విధంగా కాంగ్రెస్ కొత్త కూటమితో ముందుకు దూసుకుపోతోంది. రాజకీయ నేపథ్యాలు వేర్వేరుగా ఉన్న ముగ్గురు గొగొయ్ లతో రాజకీయాలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. గౌరవ్ గొగొయ్ కాంగ్రెస్లో ఉండగా.. అఖిల్ గొగొయ్ రాయ్జోర్ దళ్కు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. లురిన్జ్యోతి గొగొయ్ అస్సాం జాతీయ పరిషద్కు నేతగా ఉన్నారు. అస్సాం రాజకీయాల్లో కొత్తకూటమి బీజేపీకి చుక్కలు చూపిస్తుందని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది.
గౌరవ్ గొగోయ్ రాజకీయ కుటుంబం నుంచి ఎదిగారు. అస్సామ్ నుంచి లోక్ సభ ఎంపీగా గెలుస్తూ వస్తున్నారు. అఖిల్ గొగోయ్ ప్రజా ఉద్యమాలతో సుదీర్ఘ కాలంగా ప్రజలతో మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయి. రాజకీయ నాయకుల అవినీతి వ్యతిరేకంగాకి, పేదల భూమి హక్కులకు సంబంధించిన ఉద్యమాల్లో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమం ద్వారా లురిన్జ్యోతి నేతగా ఎదిగారు.
కాంగ్రెస్, రాయ్జోర్ దళ్, అస్సాం జాతీయ పరిషద్, సీపీఎం, సీపీఐ లిబరేషన్, ఆల్ పార్టీ హిల్ లీడర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పొత్తుతో బరిలో సత్తా చాటబోతున్నాయి. బీజేపీ వ్యతిరేక ఓట్లు చీలకుండా చూడాలని అన్ని నియోజవర్గాల్లో సరికొత్త ప్రచారం చేపట్టారు. ఓట్లు చీలకుండా ఉండటానికి పలు నియోజకవర్గాల్లో రాయ్జోర్ దళ్ తన అభ్యర్థులను నిలబెట్టకపోవడం విశేషం. ఆ పార్టీ 16 చోట్లే పోటీ చేస్తోంది. అస్సామీ జాతీయవాదం డిమాండుతో ఏర్పడిన అస్సాం జాతీయ పరిషద్.. ఆందోళనలను సెంటిమెంటుగా మార్చుకుంది. ఇప్పటిదాకా ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి పెద్దగా విజయాలు దక్కలేదు. ఇక పైన ఉన్న అస్సాం ప్రాంతంలో ఆ పార్టీ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ 10 స్థానాల్లో పోటీకి దిగింది.
అస్సాం ఎన్నికల్లో రాజకీయ పార్టీల ఎత్తులు... నాయకుల జిత్తులతో... అధికార పార్టీని ఖంగుతినిపిస్తారా? సీఎం హిమంత్ బిస్వ పాలనకు ప్రజలు పట్టంకడుతారా? ఎన్నికల ఫలితాల ఎవరిని వరిస్తాయోనని రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనాలు వేయలేకపోతున్నారు.
(రచయత..మునిరాజ్..తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ)
