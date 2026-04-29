  Exit Polls 2026: ఐదు రాష్ట్రాల్లో గెలుపెవరిదీ?  నేడు జీ మీడియా కచ్చితమైన ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలు

Exit Polls 2026: ఐదు రాష్ట్రాల్లో గెలుపెవరిదీ?  నేడు జీ మీడియా కచ్చితమైన ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలు

Zee News AI Anchor Zeenia Accurate Exit Polls On 5 States Assembly Elections: భారత రాజకీయాల్లో కీలకమైన ఐదు రాష్ట్రాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. జాతీయ రాజకీయాలపై కీలక ప్రభావం చూపనున్న ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించిన జీ న్యూస్‌ మీడియా ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలు నేడు విడుదల చేయనున్నాయి. ఎగ్జిట్‌ ఫలితాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 29, 2026, 12:11 AM IST

Caste Dynamics in Indian Politics: యూపీ నుంచి తమిళనాడు వరకు... ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని ఏ కులం శాసిస్తుందో తెలుసా? లిస్ట్‌లో ఊహించని క్యాస్ట్..!!
7
Caste dynamics in Indian politics
Caste Dynamics in Indian Politics: యూపీ నుంచి తమిళనాడు వరకు... ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని ఏ కులం శాసిస్తుందో తెలుసా? లిస్ట్‌లో ఊహించని క్యాస్ట్..!!
Liquor Sales: తెలంగాణలో రికార్డు బద్దలు కొట్టిన మందు బాబులు.. మొత్తం ఆదాయం ఎంతంటే..!
5
liquor
Liquor Sales: తెలంగాణలో రికార్డు బద్దలు కొట్టిన మందు బాబులు.. మొత్తం ఆదాయం ఎంతంటే..!
Samantha Top Movies: సమంత సినిమా సినీ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ చిత్రాలు ఇవే..
10
Samantha Top 10 Blockbluste Movies
Samantha Top Movies: సమంత సినిమా సినీ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ చిత్రాలు ఇవే..
Gold Rate Today: అయినా అదే పతనం.. నేడు ఏప్రిల్ 27వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలు ఇవే..!!
5
Gold prices
Gold Rate Today: అయినా అదే పతనం.. నేడు ఏప్రిల్ 27వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలు ఇవే..!!
Assembly Election Exit Poll 2026: ఎత్తుకు పైఎత్తు.. వ్యూహానికి ప్రతి వ్యూహం రచిస్తూ వేసవికాలంలో వాతావరణాన్ని మరింత వేడెక్కిస్తూ భారతదేశంలోని ఐదు కీలక రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. నేడు పశ్చిమబెంగాల్‌లో జరగనున్న చివరి దశ పోలింగ్‌కు ప్రజల తీర్పు అనేది పూర్తవనుంది. ఈవీఎం మిషన్‌లలో ప్రజల తీర్పు దాగి ఉండగా.. ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే నేటి సాయంత్రం ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. కచ్చితత్వానికి చిరునామాగా నిలిచే జీ మీడియా అందించే జీనియా ఎగ్జిట్‌ ఫలితాలు తెలుసుకోంండి.

Also Read: Tomorrow Colleges Close: తెలంగాణలో రేపు కాలేజ్‌లు బంద్‌.. ఎందుకంటే

దేశంలోని అతి ప్రధానమైన పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దాదాపుగా ముగిశాయి. ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎవరు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు అనేది అత్యంత కచ్చితమైన ఎగ్జిట్ పోల్‌ను జీనియా (జీ మీడియా) మరోసారి వెల్లడించనుంది. ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4వ తేదీన వెల్లడి కానుండగా.. అంతకంటే ముందు ప్రతి సీటు, ప్రతి ప్రాంతానికి సంబంధించిన డేటాను జీనియా అందించనుంది. అత్యంత కచ్చితమైన.. వేగవంతమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ను అందించే జీ న్యూస్ ఏఐ యాంకర్ జీనియాను చూడండి.

Also Read: Singer Mangli: యూట్యూబ్‌ చానళ్లపై మంగ్లీ ఫిర్యాదు! మేనేజర్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు

మే 4వ తేదీన ఈవీఎంలను తెరిచినప్పుడు పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరిలలో ఓటర్లు ఎవరికీ అధికారం కట్టబెట్టారో తెలియనుంది. అయితే ఓట్ల లెక్కింపునకు ముందు ప్రజల నాడీ ఎలా ఉంది? పార్టీలు ప్రజల నాడిని పట్టుకోగలిగాయా? ఏ రాష్ట్రంలోని ఏ ప్రాంతంలో ఎవరికి ఆధిక్యం లభిస్తోంది? వీటన్నిటిని జీ మీడియా అందించే జీనియా ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ ఫలితాలు బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి వెల్లడి కానున్నాయి. జీనియా ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలు జీ న్యూస్ ఛానెల్‌లో, ఏఐ యాంకర్‌తో అన్ని రాష్ట్రాల అత్యంత కచ్చితమైన, వేగవంతమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ను చూడడానికి సిద్ధమవ్వండి.

డేటా అనలిటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ (కృత్రిమ మేధ)ను ఉపయోగించి జీ న్యూస్ ఏఐ యాంకర్ జీనియా ఎన్నికల ట్రెండ్‌లపై లోతైన విశ్లేషణను అందించనుంది. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలలో జీనియా విశ్లేషణ అత్యంత కచ్చితమైనదిగా నిరూపితమైనది.

పశ్చిమబెంగాల్‌లోని మొత్తం 294 స్థానాల పరిస్థితిని,  కచ్చితమైన విశ్లేషణను జీ మీడియా అందించనుంది. 2021 ఎన్నికలలో మమతా బెనర్జీకి చెందిన తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ (టీఎంసీ) 215 స్థానాలను గెలుచుకోగా.. బీజేపీ 77 స్థానాలకు పరిమితమైంది.

అస్సాం: మొత్తం 126 స్థానాలు ఉండగా ఏప్రిల్ 9న ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరిగింది. ప్రస్తుతం అధికారంలోని ఎన్డీఏ కూటమికి 80 స్థానాలు, కాంగ్రెస్‌కు 23 స్థానాలు, ఇతర పార్టీలకు 23 మంది స్థానాలు ఉన్నాయి.

తమిళనాడు: 234 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్న తమిళనాడు ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరిగింది. ప్రస్తుతం 158 మంది ఎమ్మెల్యేలతో డీఎంకే అధికారంలో ఉండగా.. ఏఐఏడీఎంకేకు 67 స్థానాలు ఉన్నాయి.

కేరళ: 140 స్థానాలు ఉన్న కేరళలో ఏప్రిల్ 9న ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరిగింది. ప్రస్తుతం కేరళలో లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (ఎల్డీఎఫ్‌)కు 95 స్థానాలు, యూడీఎఫ్‌కు 42 ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఉన్నాయి.

పుదుచ్చేరి: కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో ఉన్న 33 స్థానాలకు ఏప్రిల్ 9న పోలింగ్ జరిగింది. ఇక్కడ ఎన్డీయే అధికారంలో కొనసాగుతోంది.

జీ తెలుగులో చూడండి..
పుదుచ్చేరి, పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, అస్సాం ఎన్నికలకు సంబంధించిన కచ్చితమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ను జీ న్యూస్‌లో సాయంత్రం 5.30 గంటల నుంచి చూడవచ్చు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారమవుతాయి. మీరు జీ న్యూస్ తెలుగు వెబ్‌సైట్: zeenews.india.com/Telugu లో కూడా ఎగ్జిట్ పోల్ వార్తలను పొందవచ్చు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Election Exit Poll 2026Bharatiya Janata PartyTMCBJPDMK

