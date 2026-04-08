Assembly Polls 2026: అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో మూగబోయిన మైకులు.. రేపే పోలింగ్..

Keralam Puducherry Assam Assembly Polls 2026: కేరళం, పుదుచ్చేరి, అస్సాంలో ఎన్నికల ప్రచారానికి తెరపడింది. నిన్న సాయంత్రం 5 గంటలకు మైకులన్నీ మూగబోయాయి. చివరి రోజున మాత్రం అన్ని పార్టీలు హోరా-హోరీగా ప్రచారం నిర్వహించాయి. పుదుచ్చేరితో పాటు అస్సాం, కేరళం రాష్ట్రాల్లో గురువారం పోలింగ్ జరగనుంది. ఇందుకోసం ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.
తొలి విడతలో కేరళం, పుదుచ్చేరి, అస్సాంలో ఏప్రిల్ 9న ఎన్నికలు జరుగుతుండగా.. తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న జరగనున్నాయి. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్లో అయితే రెండు విడతలుగా 23తో పాటు 29న రెండు విడతల్లో ఓటింగ్ జరుగుతోంది. తొలి విడత ఏప్రిల్ 23న జరుగుతుండగా.. రెండో విడత పోలింగ్ మాత్రం ఏప్రిల్ 29న జరుగుతోంది. ఇక ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు మాత్రం మే 4న విడుదలకానున్నాయి. ఇక ఎగ్జిట్ పోల్స్ మాత్రం ఏప్రిల్ 29న సాయంత్రం 6 గంటలకు వెలువడనున్నాయి. అన్ని పార్టీలు నువ్వానేనా? అన్నట్టుగా ఫైటింగ్ చేస్తున్నాయి.
కేరళలో వరుసగా మూడోసారి పినరయి విజయన్ ఆధ్వర్యంలో ఎల్డీఎఫ్ వామపక్షాలు అధికారంలోకి రావాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. దేశంలో సీపీఎం అధికారంలో ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రం ఇదే కావడం గమనార్హం. అటు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ ఈ సారి ఖచ్చితంగా గెలిచి దేశంలో మరో రాష్ట్రంలో పాగా వేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది. అటు బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే కూటమి గట్టి పోటీ ఇస్తుంది.
అస్సాంలో మూడోసారి హిమంత బిశ్వశర్మ ఆధ్వర్యంలో మూడోసారి అధికారంలోకి రావాలని ప్రయత్నిస్తోంది. అటు కాంగ్రెస్ కూడా ఈ సారైనా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవాలని తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో ఎన్టీయే, ఇండియా కూటమిలు పోటీ పడుతున్నాయి. మొత్తంగా ఈ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఎవరిని రాజు చేస్తారో.. ఎవరిని బంటు చేస్తారో తెలియాలంటే మే 4 ఎన్నికల కౌంటింగ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.