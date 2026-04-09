Assembly Polls 2026: అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలలో ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న పోలింగ్.. ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వేయాలని కోరిన ప్రధాని మోడీ..

Assam Keralam Puducherry Elections 2026: అస్సాం, కేరళంలో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో జరగనున్న ఎన్నికల సందర్భంగా డ్రోన్ల నిఘా, వెబ్కాస్టింగ్, భారీగా కేంద్ర బలగాలు మోహరించాయి. పుదుచ్చేరిలో అక్రమ నగదు, మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ ఫలితాలతో పాటు మే 4న విడుదలవుతాయి.
అసోంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని NDA వరుసగా మూడోసారి విజయం సాధించాలని చూస్తుండగా, గౌరవ్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ కూటమి గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఇక్కడ 126 సీట్లకు గానూ 722 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.
ఇక కేరళంలో ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని LDF ‘హ్యాట్రిక్’ విజయంపై కన్నేయగా, ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ కూటమి UDF ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతపై ఆశలు పెట్టుకుంది. బీజేపీ కూడా ఇక్కడ తన ఉనికిని చాటుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది. పుదుచ్చేరిలో NDA, కాంగ్రెస్-DMK కూటముల మధ్య ప్రధాన పోటీ నెలకొంది. నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం TVK పార్టీ పోటీలో ఉండటం వల్ల ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. అతను ఎవరి ఓట్లు చీలుస్తాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
అస్సాంలోని 126 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న 31,490 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. కాంగ్రెస్ నుంచి 99 మంది, బీజేపీ నుంచి 90 మంది బరిలో ఉన్నారు. కేరళలోని 140 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న 30,495 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్ కంటిన్యూ అవుతోంది. 2 కోట్ల 71 లక్షల మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పుదుచ్చేరిలోని 30 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న 1,099 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటర్లు ఓటు వేయనున్నారు.
