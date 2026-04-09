Assembly Polls 2026: నేడే మినీ సంగ్రామం.. అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో ప్రారంభమైన పోలింగ్..

Assembly Polls 2026: 2026లో పొలిటికల్ మహా సంగ్రామంలో అందరి దృష్టి పశ్చిమ బంగాల్, తమిళనాడుపైనే ఉన్నాయి. కానీ మిగిలిన రెండు రాష్ట్రాలైన అస్సాం, కేరళతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ మొదలైంది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 9, 2026, 07:10 AM IST

Assam Keralam Puducherry Assembly Polls 2026 : అస్సామ్, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో మొన్న సాయంత్రమే ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది. ఇక ఈసీ కూడా ఇంటింటికి తిరిగి ఓటర్ స్లిప్స్ పంచడం మొదలు పెట్టింది. పోలింగ్ సిబ్బంది కూడా ఆయా కేంద్రాలకు ఇప్పటికే తమ సామానుతో చేరుకున్నారు. పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో కట్టుదిట్టమైన కేంద్ర భద్రతా బలగాలతో పాటు రాష్ట్ర పోలీసులు ఈవీఎంలకు కాపాలా కాస్తున్నారు. తాజాగా కేరళ, అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో ఉదయం 7 గంటలకే పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఓటర్లు ఒక్కొరుగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుంటున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. టైమ్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూ లైన్ లో ఉన్న వారందరికీ ఓటు వేసే ఛాన్స్ కల్పిస్తోంది ఎన్నికల సంఘం.

మధ్యాహ్నం, సాయంత్రానికి ఓటర్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎండ తీవ్రత కారణంగా ఉదయం నుంచే ప్రజలు పోలింగ్ కేంద్రాలకు క్యూ కట్టే పనిలో పడ్డారు. ఇక కేరళ రాష్ట్రంలోని 140 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. సీఎం పినరయ్ విజయ్ మూడోసారి అధికారం చేపట్టి హాట్రిక్ సీఎంగా నిలుస్తారా అనేది చూడాలి. ఇక సీపీఎం పాలిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం కూడా ఇదే. ఒక వేళ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతే .. దేశ వ్యాప్తంగా కమ్యూనిస్టుల పాలన అనేది కాలగర్భంలో కలిసినట్టే. మెజారిటీ మార్క్ 121 స్థానాలు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్, లెఫ్ట్ పార్టీల నేతృత్వంలో ఎల్ డీఎఫ్ పోటాపోటీగా బరిలో ఉన్నాయి. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే పలు స్థానాల్లో గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. ప్రధాన పోటీ కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టుల మధ్య నెలకొంది. 

అటు అస్సాంలో 126 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో మెజారిటీ 64 స్థానాలు రావాలి. బీజేపీ మూడోసారి అధికారం చేపట్టి హాట్రిక్ కొట్టాలని చూస్తుంది. హిమంత బిశ్వ శర్మ మరోసారి సీఎం పీఠం పై భారీ ఆశలే పెట్టుకున్నారు. అటు రెండు పర్యాయాలు అధికారానికి దూరంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవ్ గొగోయ్ నేతృత్వంలో సర్వ శక్తులు ఒడ్డుతుంది. 

 అటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో ఎన్టీయే, ఇండియా కూటమిలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఎన్.రంగస్వామి ఆధ్వర్యంలో ఎన్ కాంగ్రెస్ తో బీజేపీ కలిసి బరిలో దిగుతుంది. మొత్తంగా 30 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 16 స్థానాలు గెలిచిన పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతుంది.  మొత్తంగా ఈ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఎవరు అధికారంలోకి రాబోతున్నారనేది తెలియాలంటే మే 4 ఎన్నికల కౌంటింగ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

3 states ElectionsKerala assembly electionsAssam assembly electionsPuducherry assembly electionsWest Bengal Assembly Elections 2026

