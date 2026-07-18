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Ahmedabad fire cracker blast: గుజరాత్‌లోని బాణసంచా ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు.. 8 మంది దుర్మరణం..

fire breaks out in Ahmedabad factory:  అహ్మదాబాద్‌లోని మహమూద్‌పురా ప్రాంతంలో ఒక బాణసంచా కర్మాగారంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో స్పాట్ లో 8 మంది దుర్మరణం చెందారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:47 PM IST
Ahmedabad fire cracker blast: గుజరాత్‌లోని బాణసంచా ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు.. 8 మంది దుర్మరణం..
Image Credit: Ahmedabadfirecrackerblast

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ahmedabad fire cracker blast: గుజరాత్‌లోని బాణసంచా ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు.. 8 మంది దుర్మరణం..
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