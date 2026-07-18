Ahmedabad firecracker factor blast news: గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ లోని ఒక ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. అహ్మదాబాద్లోని మహమూద్పురా ప్రాంతంలో ఉన్న టపాకాయల ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది కార్మికులు స్పాట్ లోనే చనిపోయారు. మరో 15 మంది వరకు అక్కడున్న వారు పేలుడు ధాటికి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
🚨 #BREAKING | Massive Explosion in Ahmedabad
A powerful blast occurred in an alleged illegal firecracker factory in the Ramol area of Ahmedabad, Gujarat.
According to initial information, 8 people have died in the incident, while 15 others are reported to be injured. The… https://t.co/eHknjznH5r pic.twitter.com/eOMRl4183y
— Indian Observer (@ag_Journalist) July 18, 2026
వెంటనే సిబ్బంది పొలీసులకు, ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగి మంటల్ని ఫైర్ సిబ్బంది అదుపులోకి తీసుకొని వస్తున్నారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం ఎల్జీ ఆసుపత్రికి తరలించగా, సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నందున మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.