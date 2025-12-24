English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Atal Bihari Vajpayee: విలువలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం.. రాజకీయాల్లో అజాత శతృవు.. అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి..

Atal Bihari Vajpayee: విలువలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం.. రాజకీయాల్లో అజాత శతృవు.. అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి..

Atal Bihari Vajpayee: దేశభక్తి… క్రమశిక్షణ... మంచిపనులు చేయాలనే పట్టుదల... సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలనే సంకల్పం... ఆయన సొంతం. మహోన్నతమైన వ్యక్తిత్వం... దేశాన్ని సుసంపన్నం చేయాలనేది ఆయన ఆకాంక్ష... దేశ రాజకీయాల్లో ఆయన ఓ రోల్ మోడల్...  ఆజాత శతృవు.... నీతి నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనం... సుధీర్ఘ కాలం పార్లమెంటేరియన్... దేశంలో ఎవ్వరికీ సాధ్యంకాని రికార్డు భారత మాజీ ప్రధాన మంత్రి భారత రత్న అటల్ బిహార్ వాజ్ పేయి సొంతం. ఈ గురువారం (25 డిసెంబర్) ఆయన జయంతి సందర్భంగా జీ న్యూస్ స్పెషల్..    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 24, 2025, 05:25 AM IST

Atal Bihari Vajpayee: విలువలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం.. రాజకీయాల్లో అజాత శతృవు.. అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి..

అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి.. మూడు సార్లు దేశానికి ప్రధాన మంత్రిగా సేవలు అందించారు. ప్రజా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలన...  అవినీతికి ఆస్కారం లేని పాలన అందించారు... ప్రజామన్ననలు పొందిన నాయకులు... సమర్థ నాయకత్వంతో సుపరిపాలన అందించారు. హిందూ సంస్కృతి.. సేవాభావం..  సామాజిక శ్రేయస్సు.... జాతి సమైక్యతే లక్ష్యంగా... పనిచేసే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ అనుబంధం ఆయన్ని  వాజ్ పేయి ను భరతమాత ముద్దుబిడ్డగా తీర్చి దిద్దింది. కాలక్రమంలో జనసంఘ్, జనతాపార్టీల్లో పనిచేసారు.  స్వతగాహా  భారతీయ జనతాపార్టీని 1980లో ఆయన నాయకత్వంలో ప్రారంభమైంది. బీజేపీని ఏర్పాటు చేసిన కొత్తల్లో  ఆపార్టీ తరఫున ఇద్దరు సభ్యులే గెలిచినా.... కాలక్రమంలో దేశంలోనే పెద్ద రాజకీపార్టీగా అవతరించింది. నేడు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పార్టీతా బీజేపీ నిలిచింది. దేశ రాజకీయ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆయన భారత ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ఆయన పాకులాడలేదు. రాజకీయాల్లో అత్యున్నత పదవిని నిలబెట్టుకోడానికి బేరసారాలకు దిగలేదు. రాజకీయ విలువలు పాటించి రోల్ మోడల్ గా నిలిచారు. అవినీతి అక్రమాలకు భారత దేశాన్ని దూరం చేశారు. సరికొత్త సంస్కరణలతో భారత ప్రధానిగా దేశాన్ని అత్యున్నత స్థానంలో నిలబెట్టారు. అణు బాంబుల పరీక్షలతో దేశ సార్వభౌమాధికారం గొప్పదని ప్రపంచానికి చాటారు. ప్రపంచం మెచ్చుకున్న నేతగా... సమర్థ నాయకత్వంతో సుపరిపాలన అందించిన  ఆయనే అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి.

మోమున చిరునవ్వు... నిండైన వ్యక్తిత్వం... విలువలకు ప్రతీక... ప్రజల ఆకాంక్షలకు ఆయన ప్రతి రూపం. కవిగా... సాహితీ వేత్తగా.. జర్నలిస్టుగా.. రాజకీయవేత్తగా వాజ్ పేయి.. ఖ్యాతి గడించారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులనుంచి శభాష్ అనిపించుకున్న బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి... విషయ పరిజ్ఞాని.. వాజ్ పేయి. మధ్యప్రదేశ్ గ్వాలియర్ లో  1924 డిసెంబరు 25వతేదీన జన్మించారు. అమ్మ కృష్ణదేవి. నాన్న కృష్ణ బిహారి వాజ్ పేయి ఉపాధ్యాయుడు. మధ్యతరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబం. ఇదీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్.

సరస్వతి శిశు మందిర్‌లో వాజ్‌పేయి ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేశారు. గ్వాలియర్‌లోని గోర్ఖి స్కూల్‌ ఉన్నత పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశాడు . గ్వాలియర్‌లోని విక్టోరియా కళాశాల ఇప్పుడు మహారాణి లక్ష్మీ బాయి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.  హిందీ, ఇంగ్లీష్, సంస్కృతంలో మంచి పట్టు సాధించారు. మాస్టర్స్ డిగ్రీ కోసం పూర్వపు గ్వాలియర్ రాష్ట్ర సింధియా రాజవంశం అతనికి నెలవారీ రు.75 స్కాలర్‌షిప్ మంజూరు చేసింది. ఈ స్కాలర్‌షిప్ తో   ఆగ్రా విశ్వవిద్యాలయం, కాన్పూర్‌ DAV కళాశాలలో  రాజకీయ శాస్త్రంలో  పోస్ట్-గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు.

చదువుకుంటూ...రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ లో చేరడంతో క్రమశిక్షణ, దేశభక్తి, జాతీయ సమైక్యతపై అవగాహన రాజకీయాలపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. త‌న రాజ‌కీయ ఎదుగుద‌ల‌కు, భార‌త ప్ర‌జాస్వామ్య వికాసానికి కూడా దోహ‌ద‌ప‌డే విధంగా ఆయ‌న ప్ర‌జా జీవ‌నం సాగింది. ద‌శాబ్దాల‌పాటు ప్ర‌పంచం ప‌ట్ల ఉదార వైఖ‌రి, ప్ర‌జాస్వామ్య సిద్ధాంతాల ప‌ట్ల అంకిత‌భావం ఆయ‌న‌ను అసాధార‌ణ నాయ‌కునిగా నిల‌బెట్టాయి. పేరుకు తగ్గట్టు  మొండి మనిషి. దేశం కోసం జీవితాన్ని త్యాగం చేసి..పెళ్లి చేసుకోకుండా.. జీవితకాలపు బ్రహ్మచారిగా నిలిచిపోయారు. బాల్యం నుంచి కన్నుమూసేదాకా నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉన్నారు. పదవుల కోసమో..పేరు కోసమో.. డబ్బు కోసమో.. విలువలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదు. ఎన్నో సందర్భాల్లో రుజువైంది.

వాజ్‌పేయి ప్రజా జీవన ప్రస్థానం గ్వాలియర్‌లో ఆర్య కుమార్‌ సభలో చేరడంతో ప్రారంభమైంది. 1939లో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్‌ లో చేరారు. 1942 నాటికి 18 ఏళ్ల వయసులో సంఘ్‌ క్రియాశీల కార్యకర్తగా మారారు. 1944 నాటికి ఆర్య కుమార్‌ సభకు ప్రధాన కార్యదర్శి అయ్యారు. 1942 ఆగస్టులో గాంధీ ప్రారంభించిన క్విట్‌ ఇండియా ఉద్యమంలో ఆరెస్సెస్‌ పాల్గొనకపోయినా తన సోదరుడితో కలిసి వాజ్‌పేయీ అరెస్టయ్యారు. 24రోజులు జైలులో ఉన్నారు. 1951లో కొత్తగా ఏర్పడిన భారతీయ జనసంఘ్‌ కార్యదర్శి బాధ్యతలను వాజ్‌పేయీ చేపట్టారు. 1968 నుంచి 72 వరకూ జనసంఘ్‌ అధ్యక్షుడిగా సేవలందించారు. 1957లో తొలిసారిగా వాజ్‌పేయీ.. ఉత్తర్‌ ప్రదేశ్‌లోని మథుర, బలరాంపుర్‌ల నుంచి లోక్‌సభకు పోటీ చేశారు. మథురలో ఓడిపోగా బలరాంపుర్‌లో గెలిచారు. అప్పటి నుంచి 10 సార్లు గెలిచిన ఆయన 5 దశాబ్దాలపాటు ఎంపీగా కొనసాగారు. రాజ్యసభకు రెండుసార్లు ఎన్నికయ్యారు. ప్రధాన మంత్రిగా వాజపేయి సేవలకు గుర్తింపుగా నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలోని ప్రభుత్వం ఆయన పుట్టిన రోజు ప్రతి డిసెంబరు 25వ తేదీని సుపరిపాలన దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నారు.  

1957లో లోక్ సభకు ఎన్నికైన వాజ్ పేయి మాటలకు.. అప్పటి ప్రధాన మంత్రి జవహార్లాల్ నెహ్రూ ముగ్ధుడయ్యారు. చిరుప్రాయంలోనే వాజ్ పేయికున్న దేశభక్తి, మాటతీరుతో నెహ్రూను ఆకట్టుకున్నారు.  ప్రదానమంత్రిగా దేశాన్ని ఏలుతాడని నెహ్రూచేత వాజ్ పేయి అభినందనలు అందుకున్నారు. వాజ్ పేయి ఎవరికీ సాధ్యం కాని విధంగా లోక్ సభ సభ్యుడిగా... రాజ్యసభ సభ్యుడిగా సుధీర్ఘకాలం పనిచేసి.. మూడు తరాల కాంగ్రెస్ నేతల పనితీరును, రాజకీయ విధానాలను తనదైన శైలిలో ఎండగట్టిన ఏకైక నాయకుడిగా వాజ్ పేయి నిలిచారు. ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీల నాయకుల నుంచీ ప్రశంసలు అందుకున్న అసలు సిసలు నేత వాజ్‌పేయి. ఆయన అజాత శత్రువుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. రాజకీయాల్లో ఎప్పుడూ హుందాగా వ్యవహరించేవారు. కాంగ్రెస్ తొలితరం నాయకులు జవహార్ లాల్ నెహ్రూ, రాజీవ్‌గాంధీ, పీవీ నరసింహారావు, మన్మోహన్‌సింగ్‌ వంటి తమ ప్రత్యర్థి నాయకులు మంచి పనులు చేసినప్పుడు ప్రశంసించడంలో వాజ్‌పేయి రాజకీయ చతురతకు ప్రతీక. ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ఉద్ధేశ పూర్వకంగా సిక్కులపై కొనసాగించి ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ను వాజపేయి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అదే సిక్కులు.. ఆమె మరణానికి కారణమయ్యారు. కాలక్రమంలో సిక్కులు బీజేపీ పట్ల ప్రత్యేక విశ్వాసంతో ఉన్నారు. భారత రాజకీయాల్లో వాజ్‌పేయి  భీష్మ పితామహుడని అప్పటి ప్రధాని మన్మోహన్‌సింగ్‌ ఓ సందర్భంలో కీర్తించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో బీజేపీనేత వాజ్ పేయి అత్యుత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. భార‌త‌దేశం ప‌ట్ల నిస్వార్థ అంకిత‌భావానికి, అర్థ శ‌తాబ్దంపాటు స‌మాజానికి, దేశానికి ఆయ‌న అందించిన సేవ‌ల‌కు గుర్తింపుగా ప‌ద్మ‌విభూష‌ణ్‌ తో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సత్కరించింది. ఆ తర్వాత భార‌త అత్యున్న‌త పౌర పుర‌స్కారాన్ని నరేంద్ర మోడీ సర్కారు ఆయన్ని ఎంపిక చేసింది. అప్పటి రాష్ట్రపతి ప్రణభ్ ముఖర్జీ చేతులమీదుగా భాతర రత్న అందుకున్నారు. 

ఎమర్జెన్సీ తర్వాత జన సంఘ్ ను జనతా పార్టీలో విలీనం చేసి 1977లో జరిగిన లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో జనతా పార్టీ తరుపున పోటీ చేసి  విజయం సాధించింది. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఆశలను.. ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు జన సంఘ్ జనతాపార్టీతో జత కలిసింది. మొరార్జీ దేశాయ్ సారథ్యంలో 1977లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత 30 ఏళ్లపాటు సాగిన కాంగ్రెస్ ఏకఛత్రాధిపత్యానికి తెర దించారు. 30ఏళ్ల తర్వాత కాంగ్రేసేతర ప్రభుత్వాన్ని మొరార్జీదేశాయ్ నడిపించారు. నీతి నిజాయితీకి నిఖార్సయిన వ్యక్తిగా మొరార్జీ దేశాయ్ నిలిచారు. ప్ర‌ధానితో స‌హా ఏ ఒక్క‌రూ కూడా చ‌ట్టానికి అతీతులు కారాద‌ని ఆయ‌న ప‌దే ప‌దే చెబుతూండేవారు. జీవితంలో ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ నిజాయితీకి క‌ట్టుబ‌డి న‌మ్మిన సిద్ధాంతానికి క‌ట్టుబ‌డి ఉండాల‌న్న ధ‌ర్మ సూత్రాన్ని మొరార్జీ దేశాయ్ ఆచ‌రించి చూపించారు. మొరార్జీదేశాయ్ మంత్రి వర్గంలో వాజ్ పేయి విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు.  మొరార్జీ భాయ్ దేశాయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో విదేశాంగ మంత్రిగా అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జరిగిన  ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో హిందీలో ప్రసంగించిన తొలివ్యక్తిగా వాజ్‌పేయి నిలిచారు.

వాజ్‌పేయి రాజకీయ జీవితంలో 13నెంబరుది ప్రత్యేకం. 1996లోజరిగిన ఎన్నికల్లో  బీజేపీ లోక్ సభలో పెద్దపార్టీగా అవతరించింది. ఆ సమయంలో అప్పటి రాష్ట్రపతి శంకర్ దయాళ్ శర్మ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని బీజేపీని ఆహ్వానించారు. అపుడు భారత ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత లోక్ సభలో బలనిరూపణ సమయంలో లోక్ సభలో తగిన బలం లేక పోయింది. రాజకీయ ప్రయోజనాలకోసం ఎవ్వరినీ మద్దతు ఇవ్వాలని బేరసారాలు చేయలేదు. దీంతో లోక్ సభ సభ్యులు మద్దతు ఇచ్చేందుకు ముందుకు రాలేదు. 13 రోజులకే ఆపదవికి రాజీనామా చేశారు.

1998లోనూ బీజేపీ పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేక శక్తులను జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (National Democratic Alliance)గా ఏర్పాటు చేశారు. బీజేపీ అగ్రనేత ఎల్కే అద్వానీ ఎన్డీయేకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. వాజ్ పేయిని పార్లమెంటరీ పక్షనేతగా ఎన్నుకున్నారు. రెండోసారి ప్రధానిగా వాజ్ పేయి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రధాని వాజ్ పేయి సారథ్యంలో భారత్  అణు పరీక్షల నుంచి పాకిస్థాన్‌తో దౌత్యందాకా.. ఆర్థిక సంస్కరణల నుంచి మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి దాకా..ఎన్నో కీలక చర్యలు చేపట్టింది. స్వర్ణ చతుర్భుజి  నాలుగు మెట్రో నగరాలను కలిసే జాతీయ రహదారులు దేశానికే తలమానికంగా నిలిచింది. పాక్‌ వెళ్లి అప్పటి ప్రధాని నవాజ్‌ షరీఫ్‌తో భేటీ అయ్యారు. కశ్మీర్‌ సమస్యతోపాటు పాక్‌తో ఉన్న ఇతర సమస్యలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించుకోవాలని తలపోశారు. ఆ తర్వాత ముషారఫ్‌ అధ్యక్షుడయ్యాక ఆగ్రాలో జరిగిన శిఖరాగ్ర సదస్సు భారత్, పాక్‌ శాంతి చర్చల్లో మరో కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది.1998 -1999 మధ్యకాలంలో భారత్ -పాకిస్థాన్ మధ్య శాంతికోసం విశ్వప్రయత్నాలుచేశారు.

1999 ఫిబ్రవరిలో దిల్లీ-లాహార్‌ బస్సుకు శ్రీకారం చుట్టారు. 1999 మే నెలలో పాక్‌ చొరబాటు దారులతోపాటు సైనికులు మన భూభాగంలోకి ప్రవేశించారు. సరిహద్దు కొండలను అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. భారత సైన్యం ఆపరేషన్‌ విజయ్‌ పేరుతో మే 26న కార్గిల్ యుద్ధం ప్రారంభించింది. పాక్‌ను మట్టి కరిపించి మన భూభాగాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంది. 1998 మే నెలలో వాజ్‌పేయీ ప్రభుత్వం పోఖ్రాన్‌ అణు పరీక్షలను నిర్వహించి ప్రపంచానికి సత్తా చాటింది. రాజస్థాన్‌లో 5 భూగర్భ అణు పరీక్షలను నిర్వహించిన ప్రభుత్వం దేశ ప్రజల హృదయాల్లో సమున్నత స్థానం సంపాదించుకుంది. ఇందిరా గాంధీ తర్వాత అణు పరీక్షలను నిర్వహించిన ప్రధానిగా వాజ్‌పేయీ చరిత్ర సృష్టించారు.వాజ్‌పేయీ ప్రధానిగా ఉండగా అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్‌ క్లింటన్‌ మన దేశ పర్యటనకు వచ్చారు. వారిద్దరి మధ్య చర్చల్లో వాణిజ్య, ఆర్థిక సంబంధాల బలోపేతంపై ఒప్పందం కుదిరింది.

13 నెలలు గడిచేలోపు తమిళనాడు అన్నా డీఎంకే అధినేత్ర జయలలిత స్వార్థ ప్రయోజనాలతో రాజకీయ రాద్ధాంతం చేశారు. తమిళనాడులో రాజకీయ ప్రత్యర్థి డీఎంకేనేత కరుణానిధిని ఇబ్బంది పెట్టాలని వాజ్ పేయిపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. చిల్లర రాజకీయాలు సరికావని వాజ్ పేయి నిరాకరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తప్పుకుంటామని జయలలిత బ్లాక్ మెయిల్ చేశారు. ప్రధాని పదవి పోతుందని తెలిసినా.. రాజీ పడలేదు. అలాంటి పనులు చేసి చెడ్డపేరు తెచ్చుకునే కంటే... పదవికే రాజీనామా చేస్తామన్నారు. జయలలిత మద్దతు వెనుక్కి తీసుకున్నారు. ఒక్క ఓటు తేడాతో ప్రభుత్వం పడిపోయింది. లోక్ సభలో ఎన్డీయే బలం తగ్గింది. వాజ్ పేయి హుందాగా ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేశారు.

ఆ తర్వాత 1999లో బీజేపీ భాగస్వామ్య పక్షాలతో కనీవినీ ఎరుగని విధంగా 303 సీట్లతో పెద్దపార్టీగా అవతరించింది. మూడోసారి భారత ప్రధాన మంత్రిగా వాజ్ పేయి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించారు. ఆర్థిక, మౌలిక సంస్కరణలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వ దుబారాను తగ్గించారు. పరిశోధన, అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహమిచ్చారు. ప్రైవేటు రంగాన్ని ప్రోత్సహించారు. విదేశీ పెట్టుబడులను అనుమతించారు. ప్రభుత్వరంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణకు పచ్చజెండా ఊపారు. సంస్కరణల కారణంగా 2003 నుంచి 2007 వరకూ జీడీపీ 7శాతం వృద్ధితో పరుగులు పెట్టింది. విదేశీ పెట్టుబడులు పెరిగాయి. ప్రజా, పారిశ్రామిక వసతుల ఆధునికీకరణ జరిగింది. ఉద్యోగాల కల్పన పురోగతి సాధించింది. ఐటీ రంగం పురోగమించింది. భారత దేశాన్ని ప్రపంచదేశాల సరసన నిలబెట్టాలని పరితపించారు. మ‌హిళా సాధికార‌త‌, సామాజిక స‌మాన‌త్వం కోసం పాటుబడ్డారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేశారు. జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధితోపాటు జిల్లా కేంద్రాలకు అనుసంధానం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఐదేళ్లపాటు సమర్థవంతంగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపారు. సుస్థిర ప్రభుత్వం, సమర్థపాలనతో ప్రజల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. అంతేకాదు లోక్ సభ, రాజ్యసభ ప్రత్యక్ష  ప్రసారాలు ప్రారంభమైంది ఈయన హయాములోనే. అటు ప్రైవేటు రంగంలో టీవీ ఛానెల్స్, రేడీయో ఛానల్స్ అన్నీ ఈయన తీసుకొచ్చినవే. 

2002లో రాష్ట్రపతి పదవికి వాజ్ పేయిను ఎన్నుకోవాలనే ప్రయత్నం జరిగింది. జాతీయ ప్రజాస్వామ్యం కూటమి అభ్యర్థిగా ప్రతిపాదించారు. ఈ విషయాన్ని వాజ్ పేయితో ప్రస్తావించారు. భారతదేశంలో అత్యున్నత పదవి చేపట్టేందుకు ఆయన నిరాకరించారు. బీజేపీ తరఫున ప్రధాన మంత్రిగా రాజకీయ పదవి అనుభవించిన తర్వాత.. రాజకీయాలకు అతీతంగా పవిత్రమైన రాజ్యాంగ పదవిలో కూర్చోవడం భావ్యంగా ఉండదని సున్నితంగా తిరస్కరించారు. ఇదీ ఆయనకున్న నిబద్ధతకు నిదర్శనం. అబ్ధుల్ కలాంను రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా బరిలో దింపి మద్ధతు కూడగట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రధాన ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ నేతలను ఆహ్వానించారు. కాంగ్రెస్ అధినేత్ర సోనియా గాంధీ, మన్మోహన్ సింగ్, ప్రణబ్ ముఖర్జీ లతో చర్చించారు. ఎన్డీయే అభ్యర్థిగా అబ్ధుల్ కలాంను ప్రతిపాదిస్తున్నాం.. రాష్ట్రపతిగా ఎన్నుకోవాలని సూచించారు. వాజ్ పేయి నిర్ణయాన్ని రాజకీయాలకు అతీతంగా విపక్షాలు సైతం సమ్మతించాయి. అబ్ధుల్ కలాంను రాష్ట్రపతిగా ఎన్నుకున్నారు.కమ్యూనిస్టులు కెప్టెన్ లక్ష్మీ సెహగల్ ను బరిలో దింపారు. 

2004 ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే ఓటమి తర్వాత వాజ్‌పేయి ఎన్డీయే కూటమి అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించారు. ఆరోగ్యం సహకరించకపోవడంతో 2009లో ఆయన రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్నారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఎవ్వరినీ గుర్తుపట్టని విధంగా మంచానికే పరిమితమయ్యారు. ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ లో చికిత్స తీసుకుంటూ 16 ఆగస్టు 2018న  వాజ్‌పేయి మరణించారు. గ్వాలియర్‌లోని విక్టోరియా కళాశాలలో తనతో కలిసి చదువుకున్న రాజ్‌కుమారి కౌల్‌ కుమార్తె నమితను ఆయన దత్తత తీసుకున్నారు. వాజ్‌పేయి అంత్యక్రియలను ఆమే నిర్వహించారు. 

భారతదేశ రాజకీయాల్లో స్వార్థ రహితుడు.. మేథో సంపన్నుడు..ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీనాయకుల చేత శభాష్ అనిపించుకున్న ఏకైక నేతగా వాజ్ పేయి చరిత్రలో నిలిచిపోయారు.  పాకిస్థాన్ తో పోరాటి బంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటకు బాటవేసిన ఇందిరా గాంధీని గొప్ప వనితగా  అప్పట్లో వాజ్ పేయి కీర్తించినట్టు అప్పటి మీడియా చెప్పిన మాట. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రధానిగా పీవీ నరసింహరావు ఉన్నపుడు... విపక్షనేతగా ఉన్న వాజ్ పేయిని జెనీవాలో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశాలకు భారత ప్రతినిధిగా పంపించారు. ఇది వాజ్ పేయి సామర్థ్యంపై పీవీకి ఉన్న విశ్వాసానికి నిదర్శనం. ఇవంతా రాజకీయాలకు అతీతంగా వాజ్ పేయి వ్యహరించారు అనేందుకు నిదర్శనాలుగా నిలిచాయి. ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం, రాజకీయ చాతుర్యం, విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు, రాజనీతి ఆచరించి చూపించిన అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి చరిత్రలో నిలిచిపోయారు. తరతరాలకు ఆయన జీవితం ఓ ఆదర్శం.. ఆయన అనుసరించిన తీరూతెన్నులు ఓ స్ఫూర్తి.. జై హింద్... జై భారత్..!!

(రచయత .. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

