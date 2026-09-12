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సామాన్యులకు భారీ భరోసా! రూ. 210 డిపాజిట్‌తో రూ. 5000 పింఛన్.. ఎవరు అర్హులు, ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?  

ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ వృద్ధాప్యం తర్వాత తమ జీవితం ఎలా గడుస్తుందనే ఆందోళనలో ఉన్నారు. పెరుగుతున్న ధరలు, ఖర్చుల నేపథ్యంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అయితే, మీరు కూడా వృద్ధాప్యంలో ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా ప్రతి నెలా డబ్బులు పొందాలనుకుంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం ద్వారా నెలకు రూ. 5,000 పెన్షన్ పొందవచ్చు. ఆ విధానం ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 12, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:07 AM IST
సామాన్యులకు భారీ భరోసా! రూ. 210 డిపాజిట్‌తో రూ. 5000 పింఛన్.. ఎవరు అర్హులు, ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?  
Image Credit: Atal Pension Yojana Details:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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సామాన్యులకు భారీ భరోసా! రూ. 210 డిపాజిట్‌తో రూ. 5000 పింఛన్.. ఎవరు అర్హులు, ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?  
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