Atal Pension Yojana Details: అసంఘటిత రంగ కార్మికులు వృద్ధాప్యంలో ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ఉండటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. అదే 'అటల్ పెన్షన్ యోజన'. దీని ద్వారా 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతి నెలా సులభంగా రూ. 5,000 పెన్షన్ పొందవచ్చు. ప్రభుత్వ హామీతో వస్తున్న ఈ పథకం అసంఘటిత వర్గాలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. దీని అప్లికేషన్ ప్రక్రియ, వివరాలు, నిబంధనల గురించి తెలుసుకుందాం.
అటల్ పెన్షన్ యోజన..
అటల్ పెన్షన్ యోజన అనేది ఒక సామాజిక భద్రతా పథకం. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిని PFRDA ద్వారా నిర్వహిస్తుంది. 60 ఏళ్లు దాటిన అసంఘటిత వర్గాలకు నెలవారీ పెన్షన్ అందించడమే ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
నెలవారీ పెన్షన్ ఎలా పొందవచ్చు?
ఈ పెన్షన్ ద్వారా గ్యారెంటీగా నెలకు రూ. 1,000 నుండి రూ. 5,000 వరకు పొందవచ్చు. 60 ఏళ్లు పూర్తయిన తర్వాతే ఈ పెన్షన్ అందుతుంది. ఈ నెలవారీ ఆదాయం అనేది మీరు పెట్టుబడి పెట్టే వయస్సుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తక్కువ వయస్సు నుంచే పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ పెన్షన్ లభిస్తుంది.
మీరు 18 ఏళ్ల వయస్సు నుంచే ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే, 60 ఏళ్లు వచ్చేసరికి నెలకు రూ. 5,000 పెన్షన్ పొందవచ్చు. దీని కోసం మీరు రోజుకు కేవలం రూ. 7 ఖర్చు చేస్తే సరిపోతుంది. మీరు 30 ఏళ్ల పాటు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టి, నెలకు రూ. 575 జమ చేస్తే, మీకు రూ. 5,000 పెన్షన్ లభిస్తుంది.
ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు?
అటల్ పెన్షన్ యోజన పొందడానికి అర్హత ప్రమాణాలు ఇలా ఉన్నాయి..
- భారతీయ పౌరులై ఉండాలి.
- వయస్సు 18 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- అప్లికేషన్ కోసం యాక్టివ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మరియు ఆధార్ లింక్ అయి ఉండాలి.
- యాక్టివ్ మొబైల్ నంబర్ ఉండాలి.
- ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు, PF సౌకర్యం ఉన్నవారు దీనికి అర్హులు కారు.
అటల్ పెన్షన్ యోజన రూల్స్ ఏంటి?
అటల్ పెన్షన్ యోజన అనేది జీవితాంతం అందించే పెన్షన్ పథకం. ఇది కుటుంబానికి ఎంతో భద్రతను ఇస్తుంది. పెన్షనర్ చనిపోయిన తర్వాత, వారి భాగస్వామికి కూడా నెలవారీ పెన్షన్ అందుతుంది. ఒకవేళ ఇద్దరూ చనిపోతే, ఆ కార్పస్ నామినీకి చేరుతుంది.
అటల్ పెన్షన్ కు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
మీరు బ్యాంకు, పోస్ట్ ఆఫీస్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అక్కడ 'సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్' విభాగంలో 'పెన్షన్ యోజన'ను ఎంచుకోవాలి. మీ పెన్షన్ మొత్తం, నామినీ వివరాలను నమోదు చేసి, 'ఆటో డెబిట్ ఫెసిలిటీ'ని క్లిక్ చేస్తే, ప్రతి నెలా మీ ఖాతా నుండి డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అవుతాయి.
అటల్ పెన్షన్ యోజనకు అప్లికేషన్ ప్రక్రియ..
మీరు మీ బ్యాంకు బ్రాంచ్ లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లి సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు. అక్కడ పెన్షన్ యోజన రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్, మొబైల్ నంబర్ , నామినీ సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి. దీనితో పాటు ఫోటో, ఆధార్ కార్డు కాపీ వంటి పత్రాలను బ్యాంకు అధికారులకు సమర్పించాలి. అప్పుడు మీ అకౌంట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. మీరు మీ మొబైల్ నంబర్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ పొందవచ్చు.
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