Atal Pension Yojana Application Process Telugu: అటల్ పెన్షన్ యోజన (Atal Pension Yojana) పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015 కోల్కతలో ప్రారంభించింది. ప్రధానంగా అసంఘటిత రంగంలోని వారికి పెన్షన్స్ సౌకర్యం ప్రతినెలా కల్పించడానికి ఈ పథకం ప్రారంభించారు. ఇది కొన్ని కోట్ల మందికి లబ్ధి చేకూర్చే పథకం. అసంఘటిత వర్గాలకు సాధారణంగా వృద్ధాప్య సమయంలో పెన్షన్ అందదు. అలాంటి వారికి ఈ అటల్ పెన్షన్ యోజన ఎంతగానో ఉపయోగంగా ఉంటుంది.
ఈ పథకం ద్వారా ప్రతినెలా రూ. 1000 నుంచి రూ.5000 వరకు పెన్షన్ పొందవచ్చు. 18 ఏళ్ల, గరిష్ట వయస్సు 40 సంవత్సరాలు వరకు ఈ పెన్షన్ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అర్హులు. 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత వారి ప్రీమియం ఆధారంగా ప్రతి ఒక్కరు పెన్షన్ పొందుతారు. ఈ పథకంలో జీవిత భాగస్వామిని కూడా చేర్చుకోవచ్చు. అయితే ముందుగానే క్రమం తప్పకుండా నెలవారీ చెల్లింపులు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని ఆధారంగానే పెన్షన్ అందుకుంటారు. ప్రతి ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో ఈ పథకాన్ని రెన్యువల్ చేయాల్సి వస్తుంది. బ్యాంకు ఖాతాలో కూడా సులభంగా దీన్ని లింకు చేయవచ్చు.
అటల్ పెన్షన్ దరఖాస్తు విధానం..
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ముందుగా దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా బ్యాంకులకు వెళ్ళండి. అక్కడ మీ బ్యాంకు ఖాతాకు లింకు చేసుకొని అటల్ పెన్షన్ యోజన ప్రారంభించండి. కేవైసీ కూడా పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఫారం కూడా నింపి ప్రీమియం గురించి తెలుసుకొని చెల్లించండిజ ఆ తర్వాత మీకు సంబంధిత రసీదు అందిస్తారు.
అటల్ పెన్షన్ కు ఎవరు అర్హులు..
అటల్ పెన్షన్ యోజనకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే సరైన అర్హత కలిగి ఉండాలి. వారు కేవలం భారత పౌరులై ఉన్న వారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వయస్సు 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య కలిగి ఉండాలి. వీరికి కచ్చితంగా బ్యాంకు ఖాతా కలిగి ఉండడంతో పాటు ప్రతి నెల చెల్లింపులు చేయాలి. ఏడాదికి ఒకసారి రెన్యువల్ కూడా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వారి వయసును బట్టి ప్రీమియం చెల్లిస్తే 60 ఏళ్ల తర్వాత 1000 నుంచి 5 వేల వరకు పెన్షన్ లభిస్తుంది. అంటే పెన్షన్ పొందే ముందు కనీసం 20 ఏళ్ళు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ పథకంలో ప్రీమియం రూ. 210 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
