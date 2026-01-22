English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Atal Pension Yojana: అటల్ పెన్షన్ రూ.5000 స్కీమ్‌కు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఎవరు అర్హులు?

Atal Pension Yojana: అటల్ పెన్షన్ రూ.5000 స్కీమ్‌కు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఎవరు అర్హులు?

Atal Pension Yojana Application Process Telugu: కేంద్ర ప్రభుత్వం అటల్ పెన్షన్ యోజన (Atal Pension Yojana) పథకాన్ని 2031 వరకు పొడిగించాలని నిన్న జరిగిన క్యాబినెట్ మీటింగ్‌లో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అటల్ పెన్షన్ యోజన ద్వారా 18 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న అసంఘటిత వర్గాలకు ప్రతినెల పెన్షన్ 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత లభిస్తుంది. ప్రధానంగా వృద్ధాప్యంలో ఇతరులపై ఆధారపడకుండా వీళ్ళు సులభంగా ప్రతినెల రూ.1000 నుంచి రూ.5000 వరకు పెన్షన్ పొందవచ్చు. అయితే అటల్ పెన్షన్ యోజనకు ఎవరు అర్హులు? ఏ విధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 22, 2026, 08:32 AM IST

Trending Photos

WPL 2026: డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌లో స్మృతి మంధాన సేన‌ దూకుడు.. ప్లేఆఫ్స్‌లో అడుగుపెట్టిన ఆర్సీబీ..!
5
WPL 2026
WPL 2026: డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌లో స్మృతి మంధాన సేన‌ దూకుడు.. ప్లేఆఫ్స్‌లో అడుగుపెట్టిన ఆర్సీబీ..!
Bank Strike: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు బ్యాంకుల సమ్మె.. వరుసగా 4 రోజులు మూసివేత..!
6
bank strike 2026
Bank Strike: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు బ్యాంకుల సమ్మె.. వరుసగా 4 రోజులు మూసివేత..!
Motorola G05 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G05 ఫోన్‌పై రూ.6,880 బోనస్‌.. రూ.419కే మీ సొంతం!
5
motorola edge
Motorola G05 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G05 ఫోన్‌పై రూ.6,880 బోనస్‌.. రూ.419కే మీ సొంతం!
Saina Nehwal: రిటైర్‌మెంట్ ప్రకటించిన భారత స్టార్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ సైనా నెహ్వాల్
5
saina nehwal
Saina Nehwal: రిటైర్‌మెంట్ ప్రకటించిన భారత స్టార్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ సైనా నెహ్వాల్
Atal Pension Yojana: అటల్ పెన్షన్ రూ.5000 స్కీమ్‌కు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఎవరు అర్హులు?

Atal Pension Yojana Application Process Telugu: అటల్ పెన్షన్ యోజన (Atal Pension Yojana) పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015 కోల్‌కతలో ప్రారంభించింది. ప్రధానంగా అసంఘటిత రంగంలోని వారికి పెన్షన్స్ సౌకర్యం ప్రతినెలా కల్పించడానికి ఈ పథకం ప్రారంభించారు. ఇది కొన్ని కోట్ల మందికి లబ్ధి చేకూర్చే పథకం. అసంఘటిత వర్గాలకు సాధారణంగా వృద్ధాప్య సమయంలో పెన్షన్ అందదు. అలాంటి వారికి ఈ అటల్ పెన్షన్ యోజన ఎంతగానో ఉపయోగంగా ఉంటుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈ పథకం ద్వారా ప్రతినెలా రూ. 1000 నుంచి రూ.5000 వరకు పెన్షన్ పొందవచ్చు. 18 ఏళ్ల, గరిష్ట వయస్సు 40 సంవత్సరాలు వరకు ఈ పెన్షన్‌ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అర్హులు. 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత వారి ప్రీమియం ఆధారంగా ప్రతి ఒక్కరు పెన్షన్ పొందుతారు. ఈ పథకంలో జీవిత భాగస్వామిని కూడా చేర్చుకోవచ్చు. అయితే ముందుగానే క్రమం తప్పకుండా నెలవారీ చెల్లింపులు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని ఆధారంగానే పెన్షన్ అందుకుంటారు. ప్రతి ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో ఈ పథకాన్ని రెన్యువల్ చేయాల్సి వస్తుంది. బ్యాంకు ఖాతాలో కూడా సులభంగా దీన్ని లింకు చేయవచ్చు. 

 అటల్ పెన్షన్ దరఖాస్తు విధానం..
 అటల్ పెన్షన్ యోజనలో మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ముందుగా దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా బ్యాంకులకు వెళ్ళండి. అక్కడ మీ బ్యాంకు ఖాతాకు లింకు చేసుకొని అటల్ పెన్షన్ యోజన ప్రారంభించండి. కేవైసీ కూడా పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఫారం కూడా నింపి  ప్రీమియం గురించి తెలుసుకొని చెల్లించండిజ ఆ తర్వాత మీకు సంబంధిత రసీదు అందిస్తారు. 

 అటల్ పెన్షన్ కు ఎవరు అర్హులు..
 అటల్ పెన్షన్ యోజనకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే సరైన అర్హత కలిగి ఉండాలి. వారు కేవలం భారత పౌరులై ఉన్న వారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వయస్సు 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య కలిగి ఉండాలి. వీరికి కచ్చితంగా బ్యాంకు ఖాతా కలిగి ఉండడంతో పాటు ప్రతి నెల చెల్లింపులు చేయాలి. ఏడాదికి ఒకసారి రెన్యువల్ కూడా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వారి వయసును బట్టి ప్రీమియం చెల్లిస్తే 60 ఏళ్ల తర్వాత 1000 నుంచి 5 వేల వరకు పెన్షన్ లభిస్తుంది. అంటే పెన్షన్ పొందే ముందు కనీసం 20 ఏళ్ళు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ పథకంలో ప్రీమియం రూ. 210 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.

Also Read:​   Atal Pension Yojana: రూ.5,000 పెన్షన్‌ఫై కేబినెట్‌ కీలకనిర్ణయం.. 2031 వరకు గ్యారంటీ!

Also Read:​   Budget 2026: ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్‌ ముందు హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుతారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Atal Pension YojanaAtal Pension Yojana TeluguAtal Pension Yojana application processAtal Pension Yojana Eligibility

Trending News