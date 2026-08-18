Atal Pension Yojana Process: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను ప్రారంభించింది. ఇందులో ప్రధానమైంది అటల్ పెన్షన్ స్కీమ్. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతిఒక్కరు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతినెలా పెన్షన్ పొందుతారు. ఇది ప్రతినెలా ఆర్థిక భద్రత ఇచ్చే పథకం. వయస్సు మళ్లిన తర్వాత ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ఈ అటల్ పెన్షన్ పథకం ద్వారా ప్రతినెలా పింఛను పొందుతారు. దీనికి ముందుగానే మీరు ఈ అటల్ పెన్షన్ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతినెలా రూ.1000 నుంచి రూ.5000 మధ్య పింఛను పొందుతారు. అటల్ పెన్షన్ యోజన ద్వారా మీరు రూ.1000, రూ.2000, రూ.3000, రూ.4000, రూ.5000 ప్రతినెలా పొందుతారు. ఇది పూర్తిగా మీ పెన్షన్ శ్లాబ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. చిన్న వయస్సులోనే మీరు అటల్ పెన్షన్ స్కీమ్లో చేరి సుదీర్ఘ కాలంపాటు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎక్కువ మొత్తంలో మీరు పెన్షన్ పొందుతారు.
అటల్ పెన్షన్కు ఎవరు అర్హులు?
అటల్ పెన్షన్ యోజన ద్వారా మీరు కూడా లబ్ది పొందాలంటే మీ వయస్సు 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. మీకు బ్యాంకు లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఖాతా కలిగి ఉండాలి. ఈ పథకానికి ఆదాయపు పన్ను కడుతున్నవారు అర్హులు కాదు. ఒక్కసారి ఈ పథకంలో చేరితే రెగ్యులర్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
భార్యాభర్తలకు పూర్తి లాభం..
అటల్ పెన్షన్లో ఒక్కరు కాకుండా ఇద్దరు భార్యాభర్తలు చేరవచ్చు. ఒక వేళ భార్య లేదా భర్త చనిపోయినా ఆ పింఛను ఇద్దరిలో ఒక్కరు ఎవరుంటే వారికి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇద్దరూ చనిపోతే నామినీకి ఆ పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి.
అటల్ పెన్షన్లో ఎంత డిపాజిట్ చేయాలి?
మీరు కూడా అటల్ పెన్షన్ స్కీమ్లో భాగం కావాలంటే ప్రతి నెలా కొంత డబ్బు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ వయస్సు కూడా 40 ఏళ్లలోపు ఉండాలి. మీ వయస్సును బట్టి కాంట్రిబ్యూషన్ మారుతుంది. ఈ వివరాలు నేరుగా బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీస్ వెళితే మీరు అక్కడ సరైన వివరాలు పొందుతారు.
అటల్ పెన్షన్ దరఖాస్తుకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు..
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేయాలంటే మీ వద్ద ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ లేదా ఫోస్ట్ ఆఫీస్ ఖాతా వివరాలు, మొబైల్ నెంబర్, మీ భాగస్వామి, నామినీ వివరాలు, బ్యాంక్ ఈకేవైసీ డాక్యుమెంట్స్ కూడా తప్పనిసరి.
స్కీమ్కు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
అటల్ పెన్షన్ స్కీమ్కు దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎంతో సులభం. మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్యాంక్ లేదా పోస్ట్ఆఫీస్ వెళ్లండి.
అక్కడ పెన్షన్ స్కీమ్ అప్లికేషన్ తీసుకుని మీ వివరాలు నమోదు చేయండి.
మీకు ఎంత పెన్షన్ డబ్బులు కావాలి ఎంపిక చేయండి.
మీ డాక్యుమెంట్లు కూడా కలిపి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయండి
ఆ తర్వాత మీ బ్యాంక్ ఖాతానుంచి ఏపీవై కాంట్రిబ్యూషన్ డబ్బులు నేరుగా డెబిట్ అవుతాయి. ఆ సమయంలో మీ బ్యాక్ బ్యాలన్స్ ఉండేలా చూడండి. లేకుంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రక్రియ ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
ప్రధానంగా అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన ప్రజలకు వయస్సు మళ్లిన తర్వాత ఎలాంటి పెన్షన్ లభించదు. అటల్ పెన్షన్ స్కీమ్కు దరఖాస్తు చేసుకుంటే 60 ఏళ్లు మళ్లిన తర్వాత ప్రతినెలా పెన్షన్ పొందవచ్చు. ఇది ఆ సమయంలో మీకు ఆర్థిక భద్రతను కూడా ఇస్తుంది.
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