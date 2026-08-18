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కేంద్ర ప్రభుత్వం భరోసా పథకం.. రూ.210 కడితే నెలకు రూ. 5000 పెన్షన్! అర్హతలు, ఆన్‌లైన్ అప్లై ప్రాసెస్!

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ప్రత్యేక స్కీమ్‌లను ప్రారంభించింది. ఇది వారి కనీస అవసరాలను రోజువారీ తీర్చేందుకు భరోసా ఇచ్చే పథకం. ప్రధానంగా రిటైర్మెంట్‌ తర్వాత ఇతరులపై ఆధారపడకుండా సులభంగా ప్రతినెలా మీరు పెన్షన్‌ పొందవచ్చు.. అదే అటల్‌ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌.. ఈ పథకానికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఎవరు అర్హులు? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 18, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:01 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వం భరోసా పథకం.. రూ.210 కడితే నెలకు రూ. 5000 పెన్షన్! అర్హతలు, ఆన్‌లైన్ అప్లై ప్రాసెస్!
Image Credit: Atal Pension Yojana Process:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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కేంద్ర ప్రభుత్వం భరోసా పథకం.. రూ.210 కడితే నెలకు రూ. 5000 పెన్షన్! అర్హతలు, ఆన్‌లైన్ అప్లై ప్రాసెస్!
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