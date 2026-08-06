/అతీక్ అహ్మద్ కుటుంబంలో మరో విషాదం.. చిన్న కుమారుడు అబాన్ మృతి!

Atiq Ahmad Son Telugu News: ఉత్తరప్రదేశ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో మాఫియా డాన్ అతీక్ అహ్మద్ చిన్న కుమారుడు అబాన్ అహ్మద్ (21) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఝాన్సీ-కాన్పూర్ జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదంలో అబాన్తో పాటు ఆయన స్నేహితుడు సోనూ కూడా ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. కార్లో ప్రయాణిస్తున్న మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రయాగ్రాజ్ నుంచి ఝాన్సీ వైపు హ్యుందాయ్ క్రెటా వాహనంలో ఐదుగురు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఝాన్సీ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న తన సోదరుడు అలీ అహ్మద్ను పరామర్శించడానికి అబాన్ అహ్మద్ తన మిత్రులతో కలిసి వెళ్తుండగా పూంచ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హైవేపై ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.
అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణం?
వాహనం రోడ్డుపై చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో.. అకస్మాత్తుగా ఒక జంతువు రహదారిపైకి వచ్చింది. దానిని తప్పించే క్రమంలో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో.. కారు అత్యంత వేగంతో వెళ్లి సెంట్రల్ డివైడర్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో వాహనం ముందు భాగం తీవ్రంగా ధ్వంసమైంది.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పూంచ్ పోలీసులు క్షతగాత్రులను బయటకు తీసి.. చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, తీవ్ర గాయాలైన అబాన్ అహ్మద్, సోనూ అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. గాయపడిన ఇతర ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి పంపిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు.
గతంలో అతీక్ అహ్మద్ మరొక కుమారుడు అసద్ అహ్మద్ ఎన్కౌంటర్లో మరణించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా చిన్న కుమారుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించడంతో ఈ ఉదంతం ఉత్తరప్రదేశ్లో మళ్లీ చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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