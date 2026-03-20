Atm Error Turns Rs 10000 Into Ra 3 Lakh: మనం ఒక్కోసారి ఏటీఎం సెంటర్లలో డబ్బులు విత్డ్రా చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఏటీఎం కార్డు పెట్టినప్పుడు డబ్బులు రాకుండా.. కార్డును బయటికి తీసినప్పుడు డబ్బు వచ్చినట్లుగా బిల్ వస్తుంటుంది. కానీ ఆ డబ్బు మన చేతుల్లోకి రాకుండా వేరే వాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంటుంది. ఇలాంటి ఘటనలు అప్పుడప్పుడు ఎదురవుతుంటాయి. దీంతో బాధితులు లబోదిబోమంటుంటారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఘటనే సూరత్లో జరిగింది.
ఓ కస్టమర్కు ఏటీఎంలో డబ్బులు విత్డ్రా చేస్తుండగా విచిత్రమైన సంఘటన ఎదురైంది. సూరత్కు చెందిన బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఖాతాదారుడు.. SBI ఏటీఎం నుంచి రూ. 10 వేలు విత్డ్రా చేశాడు. కానీ ఏటీఏం సాంకేతిక లోపం కారణంగా డబ్బు రాలేదు. బిల్ కూడా రాలేదు. కానీ 10వేలు విత్డ్రా అయినట్లుగా 2017 ఫిబ్రవరి 18న మెసేజ్ వచ్చింది. దీంతో సదరు వినియోగదారుడు ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నాడు. 2017 ఫిబ్రవరి 21న బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా డంభల్ శాఖలో లిఖితపూర్వకంగా బాధితుడు ఫిర్యాదు చేశాడు. కానీ బాధితుడి సమస్యను పట్టించుకున్న వారే లేరు.
దీంతో సదరు బాధితుడు RBI, ఇతర అధికారులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇక సీసీటీవీ ఫుటేజ్ పొందడానికి SBIలో ఆర్టీఐ అభ్యర్థనను దాఖలు చేశాడు. అయితే ఏ అధికారి కూడా సమాధానం ఇవ్వలేదు. బాధితుడు లెక్కలేనన్ని ఈ-మెయిల్స్, అనేక ఫిర్యాదులు చేశాడు. చివరగా డిసెంబర్ 20, 2017న వినియోగదారుల ఫోరమ్ను ఆశ్రయించాడు. విచారణ సందర్భంగా ఆ ఏటీఎం SBIకి చెందినదని.. తమ రికార్డుల్లో లావాదేవీ ‘‘విజయవంతంగా’’ కనిపించిందని.. అందువల్ల బ్యాంకు బాధ్యత వహించదని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వాదించింది.
అయితే వినియోగదారుల కమిషన్బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వాదనను తోసిపుచ్చింది. లావాదేవీకి సంబంధించిన పక్కా రుజువులను బ్యాంకు తప్పనిసరిగా అందించాలని పేర్కొంది. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం ఆ మొత్తాన్ని ఐదు రోజుల్లోగా రిటర్న్ ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. కానీ బ్యాంకు అలా చేయడంలో విఫలం కావడంతో కమిషన్ సీరియస్గా తీసుకుంది. దీంతో అసలు రూ.10 వేలతో పాటు 9 శాతం వార్షిక వడ్డీతో వాపసు చెల్లించాలని ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా ఆలస్యానికి రోజుకు రూ. 100 చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కూడా సూచించింది. దీంతో 2026 ఫిబ్రవరి 26 నాటికి జాప్యం 3,288 రోజులకు చేరింది. మొత్తం పరిహారం రూ. 3,28,800కు పెరిగింది. ఇక మానసిక వేధింపులకు గాను రూ. 3,000, న్యాయపరమైన ఖర్చుల నిమిత్తం రూ. 2,000 చెల్లించాలని కూడా బ్యాంకుకు కమిషన్ ఆదేశించింది. దీంతో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇప్పుడు అసలు మొత్తానికి దాదాపు 30 రెట్లు చెల్లించవలసి వస్తోంది.
