/ATM Sleeping Viral Video: ఏటీఎంలో ఏసీలో దర్జాగా నిద్రపోతున్నాడు.. ఇలా కూడా ఉండారా గురూ!

SBI ATM Sleeping Viral Video: డబ్బు డిపాజిట్, విత్డ్రా వంటి వాటి కోసం వినియోగించే ఏటీఎం మెషీన్ దగ్గర ఓ విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది. మనలో చాలామందికి ఏటీఎంలో డబ్బును తీయడం వేయడం వంటి తెలిసే ఉంటుంది. ఆ ఏటీఎంల వద్ద ఎయిర్ కండిషనర్ కూడా ఉంటుందనే విషయం అందరికి తెలిసి విషయమే. అయితే తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓ వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎండల తాకిడి తట్టుకోలేక ఓ వ్యక్తి ఏటీఎం మెషీన్ ఉండే ఏసీ దగ్గర పడుకొని నిద్రపోయాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఏం జరిగిందంటే?
ఉత్తరప్రదేశ్లోని మౌ జిల్లాలో ఏసీ సౌకర్యం ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బిఐ) ఏటిఎమ్ కియోస్క్లో ఒక వ్యక్తి నిద్రపోతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో బ్యాంకు ఏటిఎమ్లలో భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మౌలోని భిటి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ఎస్బిఐ ఏటిఎమ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. అక్కడ గుర్తుతెలియని ఒక వ్యక్తి బూత్ నేలపై హాయిగా పడుకుని కనిపించాడు. బయట ఉన్న వేడి, తేమ నుండి రక్షణ కోసం ఏసీ ఉన్న ఆ ప్రదేశాన్ని ఆశ్రయంగా వాడుకుంటున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం.. నగదు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఏటిఎమ్కు వచ్చిన వినియోగదారులు లోపల ఆ వ్యక్తి నిద్రపోవడాన్ని గమనించారు. వారిలో ఒకరు ఈ దృశ్యాన్ని వీడియో తీసి ఆన్లైన్లో పంచుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అది వేగంగా వ్యాపించడంతో, ఒక వ్యక్తి ఏటిఎమ్ బూత్లో ఎవరికీ కనపడకుండా ఎలా ఉండగలడని చాలామంది ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ ప్రదేశంలో భద్రతా సిబ్బంది లేకపోవడం అనే విషయంపై కూడా ఈ వీడియో దృష్టిని ఆకర్షించింది.
జీవన్ రామ్ ఇంటర్ కాలేజీకి ఎదురుగా ఉన్న ఆ కియోస్క్ వద్ద సిబ్బంది ఎవరూ లేరని సమాచారం. దీంతో ఆ ప్రదేశంలోని వినియోగదారుల భద్రత, బ్యాంకింగ్ మౌలిక సదుపాయాల భద్రతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఏటీఎం భద్రత బ్యాంకు బాధ్యత అని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. బ్యాంకులు తమ సొంత భద్రతా సిబ్బందిని నియమించి, ఏటీఎం కియోస్క్ల వద్ద సరైన నిఘా ఉండేలా చూసుకోవాలని, అవసరమైతే పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవచ్చని, కానీ తగినంత భద్రతను ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత బ్యాంకుపైనే ఉంటుందని సిటీ సర్కిల్ ఆఫీసర్ (సీఓ) నితేష్ ప్రతాప్ తెలిపారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఏటీఎంలలో దొంగతనాలు, విధ్వంసకాండ కేసులు వెలుగులోకి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ఘటన ఏటీఎం భద్రతపై విస్తృత ఆందోళనలను మళ్లీ రేకెత్తించింది. ప్రతి ఆఫ్-సైట్ కియోస్క్ వద్ద ఇరవై నాలుగు గంటల భద్రతా సిబ్బంది తప్పనిసరి కానప్పటికీ, బ్యాంకింగ్ నిబంధనల ప్రకారం పనిచేసే నిఘా వ్యవస్థలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఆ వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత.. ఏటీఎం బూత్ల దుర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి, వినియోగదారులను, ఆస్తులను కాపాడటానికి భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయాలని, సీసీటీవీ కవరేజీని పెంచాలని, క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు నిర్వహించాలని స్థానిక నివాసితులు బ్యాంకుకు పిలుపునిచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook