Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • / Karnataka Mortuary Scandal: చనిపోయిన మహిళల్ని కూడా వదలని సైకో.. మార్చురీలో నగ్న ఫోటోలు తీసి మరీ.. విస్తుపోయే విషయాలు.!.

Karnataka Mortuary Scandal: చనిపోయిన మహిళల్ని కూడా వదలని సైకో.. మార్చురీలో నగ్న ఫోటోలు తీసి మరీ.. విస్తుపోయే విషయాలు.!.

Attendant clicks dead women pics in Karnataka: బీదర్ లోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో మార్చురీలో మహిళల నగ్న ఫోటొల ఘటనపై పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఫోటొలను ఆన్ లైన్ లలో కూడా అమ్మకానికి పెట్టినట్లు గుర్తించారు. దీంతో ఈ స్కామ్ పై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 07, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:30 AM IST
Karnataka Mortuary Scandal: చనిపోయిన మహిళల్ని కూడా వదలని సైకో.. మార్చురీలో నగ్న ఫోటోలు తీసి మరీ.. విస్తుపోయే విషయాలు.!.
Image Credit: karnatakanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బిగ్‌బాస్ సీజన్ 10 ప్రోమో వచ్చేసింది! ఈసారి 'దశావతారమే' అంటూ నాగ్ వీడియో రిలీజ్!
Bigg Boss 101 min ago
2
Vipreet raj yoga 202627 min ago
3
Talliki Vandanam Scheme42 min ago
4
Kondagattu News1 hr ago
5
LPG price1 hr ago