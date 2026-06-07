/ Karnataka Mortuary Scandal: చనిపోయిన మహిళల్ని కూడా వదలని సైకో.. మార్చురీలో నగ్న ఫోటోలు తీసి మరీ.. విస్తుపోయే విషయాలు.!.

Attendant Allegedly clicks deceased women dead bodies obscene pics in Karnataka: సమాజంలో కొంత మంది సైకోలుగా తయారయ్యారు. మనిషి రూపంలో ఉన్న జంతువుల్లా మారారు. మహిళలు కన్పిస్తే చాలు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఎంతకైన తెగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజు మహిళలపై దాడులు, అఘాయిత్యాలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా..కర్ణాటక ఆసుపత్రి మార్చురీలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బతికున్న మహిళల్ని మాత్రమేకాదు.. చనిపోయిన తర్వాత కూడావారిని వదలని దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
కర్ణాటకలోని బీదర్లో ఉన్న BRIMS టీచింగ్ హాస్పిటల్లో ఒక అటెండెంట్, ఆసుపత్రి మార్చురీలో మరణించిన మహిళల మృతదేహాలను తన ఫోన్తో రహస్యంగా ఫోటోలు తీసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఒక ప్రొఫెసర్ పోస్ట్ మార్టం చేస్తుండగా మునీర్ అహ్మద్ ఫోటోలు తీయడం చూశాడు. ఆ తర్వాత అతని ఫోన్ ను పరిశీలించగా వందల కొద్ది ఫోటొలు బైటపడ్డాయి. దీంతో ప్రొఫెసర్ ఆస్పత్రి సిబ్బందికి చెప్పి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు మునీర్ అహ్మద్పై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు.
నిందితుడు గత కొన్నేళ్లుగా ఆసుపత్రి మార్చురీలో పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను దురుద్దేశంతోనే ఆ చిత్రాలను తన మొబైల్ ఫోన్లో భద్రపరిచాడని అధికారులు ఆరోపించారు. ఈ ఘటన వృత్తిపరమైన ప్రవర్తన, వైద్య నైతికత , గోప్యతను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించడమేనని ఆసుపత్రి అధికారులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా మరణించిన మహిళల గౌరవాన్ని దెబ్బతీశాయని, వారి కుటుంబాల నమ్మకాన్ని, మనోభావాలను గాయపరచడం వంటి దారుణానికి ఆ వ్యక్తి పాల్పడ్డాడని తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
ఈ క్రమంలో పోలీసులు అతని మొబైల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దానిలో వందల కొద్ది ఫోటోలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అతను పలువురికి ఈ ఫోటోలు షేర్ చేయడం, ఆన్ లైన్ లో అమ్ముకొవడం కూడా చేసినట్లు గుర్తించారు.
సదరు నిందితుడు ఎంత కాలంలో ఈ విధంగా ఫోటొలు తీస్తున్నాడు. ఇతని వెనక ఎవరైన ఆస్పత్రి సిబ్బంది సహకరిస్తున్నారా..?.. అన్న కోణంలో సైతం పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన మాత్రం కర్ణాటకలో సంచలనంగా మారింది. మహిళలు బతికున్నప్పుడు కాదు.. కనీసం చనిపోయిన తర్వాత కామాంధులు వదలరా.. అంటూ ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చాక మహిళలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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