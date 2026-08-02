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శతాబ్దపు సుదీర్ఘ సూర్యగ్రహణం.. పగటిపూటే చీకటి! 6 నిమిషాలు చీకట్లోనే ప్రపంచం, ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?

సాధారణంగా హిందూమతంలో సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలను అశుభంగా భావిస్తారు, అయితే ఇవి ప్రతి ఏడాది జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇవి పాక్షికంగా లేదా సంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తే, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపించవు. 2027 ఆగస్టు 2వ తేదీన ఒక సుదీర్ఘ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు దాదాపు 6 నిమిషాల పాటు చీకటిలో మునిగిపోతాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 02, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:14 PM IST
శతాబ్దపు సుదీర్ఘ సూర్యగ్రహణం.. పగటిపూటే చీకటి! 6 నిమిషాలు చీకట్లోనే ప్రపంచం, ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?
Image Credit: Longest total solar eclipse:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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శతాబ్దపు సుదీర్ఘ సూర్యగ్రహణం.. పగటిపూటే చీకటి! 6 నిమిషాలు చీకట్లోనే ప్రపంచం, ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?
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