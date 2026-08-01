Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /August New Rules: సామాన్యులకు పిడుగు లాంటి వార్త..ఆగస్టు 1 నుంచి భారీగా పెరగనున్న ధరలు!

August New Rules: సామాన్యులకు పిడుగు లాంటి వార్త..ఆగస్టు 1 నుంచి భారీగా పెరగనున్న ధరలు!

August New Rules 2026: ఆగస్టు నెలలో సామాన్యులపై పిడుగు లాంటి వార్త బలంగా తాకింది. ద్రవ్యోల్బణం భారం, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత కారణంగా ముడిసరుకుల ధరలు భారీగా పెరగడం వల్ల వినియోగదారుల వస్తువులకు రెక్కలు వచ్చాయి. అయితే ఆగస్టు 1 నుంచి భారీగా పెరగనున్న వస్తువుల వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 01, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:30 AM IST
August New Rules: సామాన్యులకు పిడుగు లాంటి వార్త..ఆగస్టు 1 నుంచి భారీగా పెరగనున్న ధరలు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bhogapuram Airport: రూ.4,727 కోట్ల ఎయిర్‌పోర్టుకు అల్లూరి పేరు.. కారణం తెలుసా?
2
3
4
5