Video Viral: వుమెన్ విక్టిమ్ డ్రామాలు ఇలా కూడానా..?.. మూడేళ్లుగా మేనల్లుడితో శృంగారం.!. పెళ్లికి నో చెప్పాడని.. ఏంచేసిందంటే.?. వీడియో వైరల్..

Aunt and Nephew wedding in Up:పెళ్లికి మేనల్లుడు నిరాకరించడంతో అతనితో వాగ్వాదంకు దిగింది. అంతే కాకుండా ఏకంగా దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 21, 2025, 05:44 PM IST
  • యూపీలో షాకింగ్ ఘటన..
  • మేనల్లుడితో వివాహిత ఎఫైర్..

Video Viral: వుమెన్ విక్టిమ్ డ్రామాలు ఇలా కూడానా..?.. మూడేళ్లుగా మేనల్లుడితో శృంగారం.!. పెళ్లికి నో చెప్పాడని.. ఏంచేసిందంటే.?. వీడియో వైరల్..

Aunt and nephew extra marital affair in up video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది పెళ్లిబంధాన్ని పూర్తిగా బజారున పడేస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని ఆ బంధానికే మాయని మచ్చగా మిగులుతున్నారు. కొంత మంది తమ భర్తల్ని చంపేస్తుంటే, మరికొంత తమ భార్యల్ని మట్టుపెడుతున్నారు.

కొన్ని ఘటనలు వివాహేతర సంబంధాల్లో పడి జరిగితే, మరికొన్ని కట్నం వేధింపుల ఘటనల్లో జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు సైతం మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వీరు చేస్తున్న పనులు చూస్తుంటే అందరు షాక్ కు గురౌతున్నారు. ప్రస్తుతం యూపీలోని రాంపూర్ లో జరిగిన ఘటన నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

 

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని రాంపూర్ జిల్లాలో ఒక షాకింగ్ కథ వెలుగులోకి వచ్చింది.  స్థానికంగా చంచల్, నూర్ పాల్ లు భార్యభర్తలు. వీరి కాపురం సజావుగానే సాగింది. అయితే.. వీరి ఇంటికి తరచుగా మేనల్లుడు వస్తు పోయేవాడు. ఈ క్రమంలో చంచల్ పై, మేనల్లుడు మనసు పారేసుకున్నాడు. వీరి మధ్య చనువు కాస్త.. వివాహేతర సంబంధం వరకు వెళ్లింది.

తరచుగా భర్త ఇంట్లో లేనప్పుడు వచ్చి యవ్వారం వెలగపెట్టేవారు. ఇలామూడేళ్లుగా వీరి యవ్వరం సాగింది. అయితే.. ఇటీవల భర్త నూర్ పాల్ కు, తనమేనల్లుడుబ్రహ్మస్వరూప్ అసలు.. నిజస్వరూపం తెలిసి షాక్ అయ్యాడు.  వెంటనే ఇంట్లో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి తన భార్య చంచల్ పై ఫిర్యాదు చేశాడు.

అప్పుడు ఆమె బ్రహ్మస్వరూప్ తో ఉంటానని, భర్త నూర్ పాల్ తో ఉండనని తెల్చి చెప్పింది. దీంతో పీఎస్ బ్రహ్మస్వరూప్ ను పోలీసులు రప్పించారు. అప్పుడు చంచల్ తనను పెళ్లి చేసుకొవాలని బ్రహ్మస్వరూప్ ను కోరింది.దీనికి అతను నో చెప్పాడు. దీంతో ఆమె పోలీస్ స్టేషన్ లో తనపై మూడేళ్లుగా అత్యాచారంచేస్తున్నాడని ఫిర్యాదు చేసింది.

పెళ్లి చేసుకొకుంటే.. ఎంతవరకైన వెళ్తానని తెల్చి చెప్పింది. దీంతో దిగొచ్చిన బ్రహ్మస్వరూప్ పీఎస్లోనే అందరి ముందు చంచల్ ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మరోవైపు భర్త పాపం.. తన మేనల్లుడు, భార్య కలిసి తనను మోసం చేశాడని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.

ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు పోతే పోనీ.. నీ ప్రాణాలు అయిన మిగిలాయ్.. లేకుండా బ్లూడ్రమ్ లో ఉండేవాడివి అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshAunt and Nephew MarriageAunt and Nephew Extra marital AffairUP Crime NewsWoman extra marital Affair with her Nephew

