Stolen Ancient Idols Returned News: దేశ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ప్రతిరూపాలైన పురాతన దేవాలయ విగ్రహాలు ఎట్టకేలకు స్వదేశానికి చేరనున్నాయి. గతంలో తమిళనాడులోని ప్రముఖ ఆలయాల నుంచి దొంగిలించిన.. విదేశాలకు అక్రమంగా తరలించి.. ఆరు పురాతన విగ్రహాలను తిరిగి తీసుకువచ్చేందుకు తమిళనాడుకు సంబంధించిన ప్రత్యేక పోలీసు బృందం (Idol Wing) తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసింది.. ఈ క్రమంలో మొదటి విడతగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న మూడు అత్యంత విలువైన విగ్రహాలను భారతదేశానికి అప్పగించేందుకు ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం అధికారికంగా అంగీకరించింది..
ప్రధాని మోదీకి అప్పగించిన విగ్రహాలు..
ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి అక్కడి ప్రభుత్వం ఈ మూడు పురాతన విగ్రహాలను అధికారికంగా అందించింది.. ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సహాయంతో ఈ విగ్రహాలను విమానంలో ఢిల్లీకి తరిలిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఢిల్లీ నుంచి.. తమిళనాడుకు చెందిన పోలీసులు భద్రత నడుమ వీటిని రాష్ట్రానికి తీసుకువచ్చి.. అవి ఏ ఆలయాలకు సంబంధించినవో ఆయా పుణ్యక్షేత్రాలలో శాస్త్రోక్తంగా పునఃప్రతిష్ఠించనున్నారు.
ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తున్న మూడు విగ్రహాలు ఇవే..
భారతదేశానికి తిరిగి వస్తున్న మూడు విగ్రహాలలో ఒక్కోదానికి ఒక్కో విశిష్టమైన చరిత్ర ఉందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఇందులో త్రిశూల భద్రకాళి అమ్మవారి విగ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్య ఉంది. ఈ అపురూపమైన విగ్రహం తమిళనాడులోని తిరువారూర్ జిల్లా, కడువన్గుడి గ్రామంలో వెలసిన సుప్రసిద్ధ కైలాసనాథర్ ఆలయం నుంచి దొంగిలించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక శివుని వాహనమైన ఈ పవిత్ర నంది విగ్రహం కూడా అదే కైలాసనాథర్ ఆలయానికి చెందినదిగా పోలీసులు గుర్తించారు. మూడవది షణ్ముఖ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విగ్రహం.. ఆరు తలలతో ఎంతో కళాత్మకంగా చెక్కిన ఈ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విగ్రహం తంజావూరు జిల్లా, కుంభకోణం సమీపంలోని మానంబాడి గ్రామంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ నాగనాథస్వామి ఆలయం నుంచి తీసుకెళ్లిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
తమిళనాడు సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడటంలో అక్కడి పోలీసు విభాగం సాధించిన మరో మైలురాయి ఇదని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. విదేశాల్లో ఉన్న మిగిలిన విగ్రహాలను కూడా త్వరలోనే దేశానికి తీసుకువస్తామని.. అక్రమ రవాణా చేసేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తమిళనాడు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.
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