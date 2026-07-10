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స్వదేశానికి మన దేవుళ్లు.. ఆస్ట్రేలియా నుంచి భారత్‌కి 3 అరుదైన విగ్రహాలు!

Stolen Ancient Idols Returned: తమిళనాడులోని సుప్రసిద్ధ కైలాసనాథర్, నాగనాథస్వామి ఆలయాల నుంచి దొంగిలించిన మూడు అత్యంత విలువైన పురాతన విగ్రహాలను ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం అధికారికంగా భారతదేశానికి అప్పగించింది. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అక్కడి ప్రభుత్వం ఈ విగ్రహాలను అందించింది. ఇవి త్వరలోనే భారత్‌కి తిరిగి రాబోతున్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:54 PM IST
స్వదేశానికి మన దేవుళ్లు.. ఆస్ట్రేలియా నుంచి భారత్‌కి 3 అరుదైన విగ్రహాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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స్వదేశానికి మన దేవుళ్లు.. ఆస్ట్రేలియా నుంచి భారత్‌కి 3 అరుదైన విగ్రహాలు!
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