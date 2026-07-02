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Ayodhya Mandir Funds Theft: అయోధ్య రాముడి నిధుల గోల్‌మాల్..నిందితుల ఇళ్లు కూల్చివేతకు యోగి ప్రభుత్వం ఆదేశం!

Ayodhya Mandir Funds Theft News: అయోధ్యలోని బాలరాముడి గుడికి సంబంధించిన నిధులను దుర్వినియోగం జరిగినట్లు గుర్తించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే స్కామ్‌కు పాల్పడిన వాళ్ల ఆస్తులను జప్తు చేయడం సహా వారి ఇళ్లను కూల్చివేయాలని ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 02, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:17 PM IST
Ayodhya Mandir Funds Theft: అయోధ్య రాముడి నిధుల గోల్‌మాల్..నిందితుల ఇళ్లు కూల్చివేతకు యోగి ప్రభుత్వం ఆదేశం!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ayodhya Mandir Funds Theft: అయోధ్య రాముడి నిధుల గోల్‌మాల్..నిందితుల ఇళ్లు కూల్చివేతకు యోగి ప్రభుత్వం ఆదేశం!
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