Ayodhya Mandir Funds Theft News: అయోధ్య రామమందిర నిర్మాణానికి దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల సొమ్మును స్వాహా చేసిన నిందితులపై ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొరడా ఝుళిపించింది. ఈ భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టిన ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సర్కార్.. నిందితుల అక్రమాస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు, వారు అక్రమంగా నిర్మిస్తున్న కట్టడాలను కూల్చివేయాలని సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ నిధుల దుర్వినియోగం కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న లవ్ కుశ్ మిశ్రాకు ఇప్పటికే గట్టి షాక్ తగిలింది. అయోధ్య-లక్నో జాతీయ రహదారి సమీపంలో అతను కొనుగోలు చేసిన వివాదాస్పద స్థలంలో నిర్మిస్తున్న రెండంతస్తుల నివాస భవనానికి అయోధ్య అభివృద్ధి సంస్థ (ADA) అధికారులు ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేశారు. అనుమతులు లేని, అక్రమ సంపాదనతో నిర్మిస్తున్న ఈ భవనాన్ని త్వరలోనే కూల్చివేయడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భక్తుల మనోభావాలతో ముడిపడి ఉన్న రామాలయ నిధులను వ్యక్తిగత ఆస్తుల కోసం మళ్లించడాన్ని యోగి ప్రభుత్వం అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణించింది.
ఐదేళ్ల ట్రస్టు నిధులపై సిట్ ఆడిట్..
ఈ కుంభకోణం మూలాలను, ఇందులో ఇంకా ఎవరెవరి హస్తం ఉందనే విషయాన్ని పూర్తిగా వెలికితీసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) రంగంలోకి దించింది. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్కు గడిచిన ఐదేళ్లలో అందిన నిధులు, విరాళాలపై సిట్ అధికారులు ప్రస్తుతం ముమ్మరంగా ఆడిట్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ట్రస్టుకు వచ్చిన నగదు, ఆన్లైన్ విరాళాలు, వాటి ఖర్చులకు సంబంధించిన ప్రతి రికార్డును అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. భక్తుల నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తూ స్వామివారి సొమ్మును సొంతానికి వాడుకున్న ఎంతటి వారినైనా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, చట్టపరంగా కఠినంగా శిక్షిస్తామని యోగి సర్కార్ స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామం యూపీతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.
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