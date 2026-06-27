Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /వెండి ఇటుకలు, ఆభరణాలు సేఫ్.. విరాళాలపై అయోధ్య ట్రస్ట్‌ అధికారిక ప్రకటన

వెండి ఇటుకలు, ఆభరణాలు సేఫ్.. విరాళాలపై అయోధ్య ట్రస్ట్‌ అధికారిక ప్రకటన

Ayodhya Ram Mandir Donations Case: అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాల కేసులో ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్, అలాగే మరో ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా రాజీనామా చేసినట్లు ట్రస్ట్ ప్రకటించింది. భక్తులు అందజేసిన కానుకలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 27, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:32 PM IST
వెండి ఇటుకలు, ఆభరణాలు సేఫ్.. విరాళాలపై అయోధ్య ట్రస్ట్‌ అధికారిక ప్రకటన
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir (Source: ANI)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'మన రాజధాని అమరావతి అని కాలర్ ఎగరేసి చెప్పేలా అభివృద్ది చేస్తా': సీఎం చంద్రబాబు
Capital Amaravati1 hr ago
2
Perni Nani1 hr ago
3
Python Video1 hr ago
4
Pawan Kalyan OG1 hr ago
5
long hair growth2 hrs ago