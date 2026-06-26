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Ayodhya: రాముడి గుడిలోనే కోట్లాది రూపాయల విరాళాల దోపిడీ.. నోట్ల కట్టలు ఎలా నొక్కేసారో తేల్చేసిన SIT, నిందితుల గుట్టు రట్టు!

Ram Temple Donation Theft Case: అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల దుర్వినియోగం కేసులో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం చేపట్టిన విచారణలో ఈ నిధుల అక్రమ దుర్వినియోగం బయటపడింది. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధానంగా ఆలయంలో తక్కువ జీతంతో పనిచేసే అవుట్‌సోర్సింగ్ సిబ్బందితో సహా మొత్తం ఎనిమిది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో ఒక 30 నిమిషాల సమయాన్ని తొలగించి, ఆ గ్యాప్‌లో నగదు , ఆభరణాలను దొంగిలించినట్లు తేలింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 26, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:51 AM IST
Ayodhya: రాముడి గుడిలోనే కోట్లాది రూపాయల విరాళాల దోపిడీ.. నోట్ల కట్టలు ఎలా నొక్కేసారో తేల్చేసిన SIT, నిందితుల గుట్టు రట్టు!
Image Credit: Ram Temple Donation Theft Case:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రాముడి గుడిలోనే కోట్లాది రూపాయల విరాళాల దోపిడీ.. నోట్ల కట్టలు ఎలా నొక్కారంటే?
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