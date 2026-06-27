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అయోధ్య రామ మందిరంలో కానుకలకు కాళ్లు.. నిధుల గోల్‌మాల్ పై త్రిసభ్య కమిటీ..!!

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: రాముడి పేరును స్మరిస్తే ఓ ఉత్సాహం… ఓ ఉద్వేగం… భక్తి భావం పొంగుకొస్తుంది. భగవంతునిపై విశ్వాసం.. అక్రమార్కులకు వరంగా మారింది. భక్తుల విశ్వాసాన్ని వమ్ముచేశారు. దుర్మార్గులు సొమ్ముచేసుకున్నారు. దేవుడి సన్నిధిలో సేవ ముసుగులో కోట్లాది రూపాయలు దారిమళ్లినట్టు తేలింది. ఆయోధ్య రామమందిరంలో ఏంజరిగింది? ఎలాజరిగింది? భక్తుల కానుకలు ఎలా దారి తప్పాయి?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:25 AM IST
అయోధ్య రామ మందిరంలో కానుకలకు కాళ్లు.. నిధుల గోల్‌మాల్ పై త్రిసభ్య కమిటీ..!!
Image Credit: Ram Mandir Donation (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అయోధ్య రామ మందిరంలో కానుకలకు కాళ్లు.. నిధుల గోల్‌మాల్ పై త్రిసభ్య కమిటీ..!!
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