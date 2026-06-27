Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్య రామ మందిరం నిర్మాణం కోసం కోట్లాది హిందువులు ఎన్నో వందల సంవత్సరాలు ఎదరు చూసారు. దాదాపు 5 శతాబ్దాల తర్వాత రాముడు జన్మించిన స్థలంలో ఆలయం ఏర్పాటు అయింది. మందిర నిర్మాణం ఏ ఒక్కరి పేరునా కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా అందరి భాగస్వామ్యం ఉండేలా ఆర్ఎస్ఎస్ సహా హిందూ సంఘాలు పూనుకొని దేశ వ్యాప్తంగా నిధులను ప్రతి ఇంటింటా వసూళ్లు చేసి రామ మందిరం అనే కల సాకారమయ్యేలా చేసింది. ఇక రామ మందిరం ట్రస్ట్కు పంపబడ్డ ఖరీదైన బంగారం స్వార్థపరులు మాయం చేశారు. అయోధ్య రామమందిరంపై ప్రభుత్వ అజమాయిషీ లేకపోవడంతో కోట్లరూపాయల కుంభకోణం వెలుగు చూసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాదిమంది హిందువులను ఆవేదనకు గురిచేసింది. దైవసన్నిధిలో భగవంతుని పూజానివేదనకు, దేవస్థాన సేవాకార్యక్రమాలకు భక్తులు సంపాదించుకున్న కష్టార్జితాన్ని భక్తితో సమర్పించిన కానుకలను దేవస్థాన సిబ్బంది పక్కదోవపట్టించారు. కోట్ల రూపాయలను వెనుకేసుకున్నారు.
రామమందిర నిర్మాణంతో కోట్ల మందిభక్తుల కలసాకరమైందని పల్లెపల్లెనా పండుగ చేసుకున్నారు. చరిత్రలో రాముడిపేరుకున్న పవర్… భక్తుల్లో విశ్వాసాన్ని రెట్టింపుచేసింది. నీతికి నిజాయితీకి రాముడిపేరు… ధర్మపాలనకు రాముడే సంకేతం. ధర్మ సంస్థాపనకు, సత్యవాక్కు పాలకుడిగా.. పురుషోత్తముడిగా పేరుతెచ్చుకున్న రాముడి మందిరంలో కొంత మంది స్వార్ధ పరుల కారణంగా నిధులు పక్కదారి పట్టాయి.
ఆలయ నిర్వహణ ట్రస్టు బాధ్యతా రాహిత్యం…
ఆలయ సిబ్బంది చేతివాటంతో రాముడికి సమర్పించిన విలువైన కానుకలు దారితప్పాయి. అడుగడుగునా అక్రమాలు తాండవం చేస్తున్నాయి. భగవంతుడిసేవకు ఖర్చుచేయాలని భక్తులు సమర్పించిన కానుకలకు కాళ్లొచ్చాయి. దేవస్థానంలో ఏర్పాటు చేసిన హుండీల్లో భక్తులు సమర్పించిన కానుకల లెక్కింపులో నగదు, బంగారం మాయం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. అంతేకాదు… దేవస్థాన ట్రస్టు ప్రతినిధులకు నగదు రూపంలో సమర్పించే కానుకలకు రెక్కలొచ్చాయనే ఆరోపణలు భక్తుల్లో ఆందోళన చోటుచేసుకుంది.
అయోధ్య రామమందిరంలో భక్తులు సమర్పించిన కానుకల రూ.200 కోట్ల మేర పక్కదోవపట్టాయని ఉత్తర్ ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేశ్ యాదవ్, ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ ఆరోపించారు. దేవస్థాన ట్రస్టు భ్రష్టుపట్టిందని ధ్వజమెత్తారు. ఆలయ సిబ్బందిలో చేతివాటంతో కోట్లకుకోట్లు దారిమళ్లుతున్నాయని ఆరోపణలు దేవస్థానంలో ప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి.
భక్తుల కానుకలు దారి మల్లడం..
రామమందిరంలో భక్తుల కానుకలు దారిమళ్లిన ఘటనపై దేవస్థాన ట్రస్టు కలతచెందింది. శ్రీ రామ్ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రతినిధి కృష్ణ మోహన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రామ్ జన్మభూమి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. కొందరు దుర్మార్గుల చేతివాటంతో దేవస్థానానికి చెడ్డపేరు వచ్చిందని, భక్తుల కానుకలు దారిమళ్లడం, హుండీ లెక్కింపులో దేవస్థాన సిబ్బంది చేతివాటంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయోధ్య రామమందిరానికి భక్తులు సమర్పించిన బంగారం, వెండి, వజ్రాల కానుకలు, హుండీ విరాళాలు పక్క దోవ పట్టాయని ఆరోపణలు రావడంతో యూపీ పోలీసులు 8 మందిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు。 దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దేవస్థాన సిబ్బందిలో అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
రామ మందిరం నిధుల అవకతవకలపై యూపీ సీఎం యోగి సీరియస్..
రామమందిరంలో నిధుల అవకతవకలపై ఉత్తర్ ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సీరియస్ అయ్యారు. కోట్ల మంది భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా ఉన్న రామమందిరంలో అక్రమాలకు పాల్పడే వారిని ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. రామమందిరంలో కానుకల గోల్ మాల్ పై సమగ్ర ధర్యాప్తునకు యోగి ఆదిత్యనాధ్ చర్యలు చేపట్టారు. ముగ్గురు ఉన్నతాధికారులతో కూడిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఏర్పాటు చేశారు. లక్నో డివిజనల్ కమిషనర్ విజయ్ విశ్వాస్ పంత్ నేతృత్వంలో, లక్నో రేంజ్ ఐజీ కిరణ్ , ఆర్థిక శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి నీలరతన్ కుమార్ లతో త్రిసభ్య కమిటీ విచారణ చేపట్టింది. 2025 జనవరి-ఫిబ్రవరిలో జరిగిన మహా కుంభమేళా సమయంలో హుండీల ద్వారా వచ్చిన భారీ మొత్తానికి సరైన లెక్కలు లేవని దర్యాప్తు బృందం ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. దేవస్థానంలో నిర్వహిస్తున్న రికార్డుల్లో నమోదు చేయకుండా భక్తుల కానుకలు నగదు, బంగారం, విలువైన వజ్రాలను మాయం చేశారని దర్యాప్తు బృందం దృష్టికి వచ్చింది.
ట్రస్టు ప్రతినిధులను విచారించిన దర్యాప్తు బృందం..
రామ మందిరం ట్రస్టుప్రతినిధులను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారించింది. ఆలయ నిర్వహణ రికార్డుల్లో తేడాలపై ట్రస్టు సిబ్బంది పొంతనలేని సమాధానాలతో దర్యాప్తు బృందం అనుమానం వ్యక్తంచేసింది. ఆలయానికి భక్తులు సమర్పించిన నిధుల్లో గోల్ మాల్ విషయంలో 17 మంది సిబ్బందికి సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. విరాళాల సొమ్ములో ఏడు కోట్ల రూపాయలమేర గల్లంతైనట్లు దర్యాప్తు అధికారుల బృందం ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. కానుకలను పక్కదోవ పట్టించిన ఆలయ ఉద్యోగులను గుర్తించి, వారిళ్లల్లో పోలీసుల సమక్షంలో సోదాలు నిర్వహించి కొంతమేర నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారని సమాచారం.
సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్..
శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ పై ఆరోపణలు రావడంతో ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల కుంభకోణంతో పాటు, ఆలయ నిర్మాణానికి సంబంధించిన కొనుగోలు చేసిన భూమి ధరల్లోనూ భారీ అవినీతి జరిగిందని రాజకీయ పార్టీ నాయకుల ఆరోపణలతో మనస్తాపానికి గురయ్యారు. అంతేకాదు.. రామమందిరంలో కానుకల కుంభకోణంపై పూర్తి స్థాయిలో నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపించాలని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది.
అయోధ్య రామాలయంలో సిబ్బంది చేతివాటం సహించరానిదని వివిధ మఠాలకు చెందిన ప్రతినిధులు ఆగ్రహించారు. ట్రస్టు ప్రతినిధుల అండదండలతోనే ఆలయ సిబ్బంది అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు.లక్షల మంది శివసేన కార్యకర్తల విరాళాలతో ఒక కోటిరూపాయల నగదు, వెండి ఇటుకను కానుకగా రామతీర్థ ట్రస్టుకు ఇస్తే ఎలాంటి రసీదు ఇవ్వలేదని శివసేన అధినేత ఉద్ధవ్ థాకరే ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. అయోధ్య రామమందిరానికి శివసేన తరఫున నాలుగు కిలోల వెండి ఇటుకను కానుకగా సమర్పించామని మహారాష్ట్ర ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ తెలిపారు. అయితే రాముడికోసం ఇచ్చిన వెండి ఇటుక ఏమైందని ప్రశ్నించారు. పెద్దస్థాయిలో ఇచ్చిన కానుకలకు జవాబుదారి తనం లేకుండా పోయిందని విచారం వ్యక్తంచేశారు. ఇక సామాన్యులు ఇచ్చిన కానుకలకు లెక్కే లేకుండా పోయిందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తున్నాయి.
రామతీర్థ ట్రస్టు పోలీసు ట్రస్టు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆలయ సిబ్బందిలో రామ్శంకర్ యాదవ్ అలియాస్ తిను, లవ్కుష్ మిశ్రా, అనుకల్ప్ మిశ్రా, అవినాష్ శుక్లా, మనీష్ యాదవ్, రామశంకర్ మిశ్రా, సుభాష్ చంద్ర శ్రీవాత్సవ, కరుణేష్ పాండేలను నిందితులుగా గుర్తించారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత కింద దొంగతనం, క్రిమినల్ నమ్మక ద్రోహం, మోసం, క్రిమినల్ కుట్రతో సహా పలు అభియోగాలను నమోదు చేశారు. ఆలయంలో భక్తులు విరాళంగా ఇచ్చిన నగదు, విలువైన వస్తువులను లెక్కించే ప్రక్రియలో నిందితులు పాల్గొన్నారని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన హుండీల ద్వారా సేకరించిన విరాళాలను నిందితులు పక్కదోవ పట్టించారని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. నిందితులను అరెస్టుచేసి మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచారు.
రామమందిరంలో ట్రస్టు ప్రతినిధుల నిర్వాకంపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం 150పేజీలతో ప్రాథమిక నివేదికను సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కు అందించింది. రామతీర్థ ట్రస్టును ప్రక్షాళన చేయాలని దర్యాప్తు అధికారులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. రామమందిర ట్రస్ట్ను తక్షణమే పునర్వ్యవస్థీకరించాలని, నిధుల నిర్వహణ కోసం ఒక సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారిని చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా నియమించాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు అధికారుల బృందం ప్రభుత్వానికి సూచించింది. ఆలయ నిర్వహణలో ట్రస్టు ప్రతినిధుల పర్యవేక్షణ లేదని, ఉద్యోగుల పనితీరుపై తీవ్ర ఆరోపణలున్నాయని, ఆలయంలో భద్రతా లోపాలు, హుండీ లెక్కింపులో అడుగడుగునా నిబంధనలు ఉల్లంఘన… ఆలయ సిబ్బంది చేతివాటానికి కారణమని నివేదికలో పొందు పరిచారు. హుండీ కానుకలను లెక్కించే బాధ్యతను ప్రైవేటు ఏజెన్సీకి అప్పగించడాన్ని అధికారుల బృందం తప్పు బట్టింది. రూ. 5 నుంచి రూ. 7 కోట్ల 50 లక్షల మేర నగదు లెక్కల్లో వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు గుర్తించింది. అంతేకాదు రాముడి పాదుకలు, ఒక హారం, సుమారు 60 కిలోల వెండి శిలలు మాయమైనట్లు సిట్ దర్యాప్తులో నివేదికలో పొందుపరిచారు.
కోట్ల మంది భక్తుల విశ్వాసంతో ముడిపడిన రామమందిర నిర్వహణ ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి వస్తేనే… జవాబుదారితనం, ఆలయ సిబ్బందిలో బాధ్యత ఉంటుందనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరహాలో ఆలయ నిర్వహణా బాధ్యతలను ఐఏఎస్ అధికారి పర్యవేక్షణలో దేవాదాయ, ధర్మాదాయశాఖ అధికారులు హుండీ కానుకల లెక్కింపు, భక్తులు సమర్పించిన కానుకలకు కంప్యూటరైజ్డ్ రసీదు ఇచ్చే విధంగా చేస్తే… నిధుల గోల్ మాల్ కు అవకాశమే ఉండదని భక్తులు సూచిస్తున్నారు.
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