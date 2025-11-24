Ayodhya Ram Mandir: కీలక ఘట్టానికి ముస్తాబవుతున్న అయోధ్య రామమందిరం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్య రామాలయం మరో కీలకమైన ఘట్టానికి ముస్తాబైంది. ఇవాళ రామాలయంలో ధ్వజారోహణం కన్నుల పండువగా జరగనుంది. బాలరాముడి ప్రాణప్రతిష్ట తర్వాత అంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వేడుక ఇదేనని భక్తులు అంటున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 24, 2025, 11:47 AM IST

Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్యలో దాదాపు ఐదు శతాబ్దాలు పోరాట ఫలితంగా అయోధ్యలో బాల రాముడు కొలువయ్యాడు. గత యేడాది జనవరి 22న అయోధ్యలో భవ్య రామ మందిరంలో కొలువై పూజలు అందుకుంటున్నాడు.  ముఖ్యంగా ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ప్రారంభమైన రామ మందిరంలో పలు ఉప ఆలయాలు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో అయోధ్య రామాలయంలో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. అంతేకాదు ఘనంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరగబోతుంది. దీంతో అయోధ్య వ్యాప్తంగా   రామనామ ఘోషలు, భక్తుల సందడితో  వీధులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ధ్వజారోహణం నేపథ్యంలో రామాలయాన్ని అత్యంత సుందరంగా అలంకరించారు. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

ఈ వేడుకల్లోనే ఆలయ శిఖరంపై కాషాయ జెండా ఎగరేయనున్నారు. 161 అడుగుల ఆలయం శిఖరంపై మరో 30 అడుగుల ఎత్తుండే జెండా స్తంభాన్ని నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేశారు. అంటే 191 అడుగుల ఎత్తులో జెండా ఎగరేస్తారన్నమాట. ఉదయం 11.58 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట మధ్యలో ఈ జెండా ఎగరేసే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. 

కాషాయ రంగులో ఉండే జెండాపై సూర్యుడు, ఓం, దేవకాంచన చెట్టు గుర్తులుండేలా డిజైన్ చేశారు. అక్టోబరు నెలలోనే ఆలయ ప్రాంగణంలోని కీలకమైన నిర్మాణాలన్నీ పూర్తయ్యాయి.ఇక అయోధ్య లో అన్ని ఆలయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ ఆలయాన్ని 3 అంతస్తుల్లో నిర్మించారు. ఈ కీలక నిర్మాణం కోసం రామ భక్తులు దేశంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి రూ. 10 నుంచి మొదలుపెట్టి తమకు తోచినంత సహాయం అర్థించి తీసుకున్నారు. దేశంలో ఉన్నత, మధ్య తరగతి, బీద అనే తేడా లేకుండా అందరు ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధం సంస్థలు నిర్విరామ కృషి చేశాయి. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ayodhya Ram Mandirayodhya ram mandir Jendaayodhya ram mandir specialitiesSalagrama Shila sri Ram Mandir prana Prathista muhurathsri sringeri sharada peetam

