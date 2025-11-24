Ayodhya Ram Mandir: కీలక ఘట్టానికి ముస్తాబవుతున్న అయోధ్య రామమందిరం..

Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్యలో దాదాపు ఐదు శతాబ్దాలు పోరాట ఫలితంగా అయోధ్యలో బాల రాముడు కొలువయ్యాడు. గత యేడాది జనవరి 22న అయోధ్యలో భవ్య రామ మందిరంలో కొలువై పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ముఖ్యంగా ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ప్రారంభమైన రామ మందిరంలో పలు ఉప ఆలయాలు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో అయోధ్య రామాలయంలో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. అంతేకాదు ఘనంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరగబోతుంది. దీంతో అయోధ్య వ్యాప్తంగా రామనామ ఘోషలు, భక్తుల సందడితో వీధులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ధ్వజారోహణం నేపథ్యంలో రామాలయాన్ని అత్యంత సుందరంగా అలంకరించారు.
ఈ వేడుకల్లోనే ఆలయ శిఖరంపై కాషాయ జెండా ఎగరేయనున్నారు. 161 అడుగుల ఆలయం శిఖరంపై మరో 30 అడుగుల ఎత్తుండే జెండా స్తంభాన్ని నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేశారు. అంటే 191 అడుగుల ఎత్తులో జెండా ఎగరేస్తారన్నమాట. ఉదయం 11.58 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట మధ్యలో ఈ జెండా ఎగరేసే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు.
కాషాయ రంగులో ఉండే జెండాపై సూర్యుడు, ఓం, దేవకాంచన చెట్టు గుర్తులుండేలా డిజైన్ చేశారు. అక్టోబరు నెలలోనే ఆలయ ప్రాంగణంలోని కీలకమైన నిర్మాణాలన్నీ పూర్తయ్యాయి.ఇక అయోధ్య లో అన్ని ఆలయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ ఆలయాన్ని 3 అంతస్తుల్లో నిర్మించారు. ఈ కీలక నిర్మాణం కోసం రామ భక్తులు దేశంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి రూ. 10 నుంచి మొదలుపెట్టి తమకు తోచినంత సహాయం అర్థించి తీసుకున్నారు. దేశంలో ఉన్నత, మధ్య తరగతి, బీద అనే తేడా లేకుండా అందరు ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధం సంస్థలు నిర్విరామ కృషి చేశాయి.
