Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్య రామాలయం  వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా రామ్​లల్లా సేవా విధానంలో మార్పులు చేపట్టారు. బాలరూపంలో పూజలు అందుకుంటున్న రామ్‌ లల్లాను రాజకుమారుడిలా సేవించేందుకు ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వేసవి తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భోగాల్లో మార్పులు చేసి, చల్లదనం కలిగించే పదార్థాలను సమర్పిస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 02:45 PM IST

Ayodhya Ram Lalla: 2024లో రాముడు జన్మించిన అయోధ్యలో రామ మందిరం కట్టడంతో కోట్లాది హిందువులు పులకరించి పోయారు. ఇక రామాలయం కట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు కొన్ని లక్షల మంది ఈ మందిరాన్ని దర్శించుకుంటున్నారు. అంతేకాదు రామ మందిరం రాకతో  అయోధ్య రూపరేఖలు మారిపోయాయి. ఎంత మంది భక్తులు వచ్చినా వారందరికీ ఎలాంటి అసౌఖర్యం లేకుండా దర్శనం కల్పిస్తున్నారు దేవస్థానం బోర్డ్డ్. అంతేకాదు రాముడికి సంబంధించిన నైవేద్యాల విషయంలో కూడా ఎంతో కేర్ తీసుకుంటున్నారు. రోజువారీగా ఇప్పటి వరకు అయోధ్య రాముడికి ఖీర్, పూరీ, రబ్డీ, పెడా వంటి తీపి పదార్థాలను నైవేథ్యంగా  సమర్పించేవారు. కానీ ఇప్పుడు  వాటి స్థానంలో పెరుగు, పండ్లు, జ్యూస్, లస్సీ వంటి తేలికపాటి- చల్లదనం ఇచ్చే ఆహార పదార్థాలను ప్రతిరోజూ సమర్పిస్తున్నారు. 

అదేవిధంగా రామ్​లల్లాకు నూలు వస్త్రాలను మాత్రమే ధరింపజేస్తున్నారు. వేడి నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మరో ముఖ్యమైన మార్పు హారతి విధానంలో కనిపిస్తోంది. పౌర్ణమి తర్వాత నుంచి దీపాలతో హారతి ఇవ్వడం నిలిపివేసి, పూలతో హారతి ఇస్తున్నారు. దీపాల వేడి రామ్​లల్లాకు తాకకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆలయ పూజారులు తెలిపారు. 

రామాలయంలో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అనంతరం నుంచి రామ్​లల్లాకు  రోజువారీ పూజలు, భోగాలు, హారతులు అన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సేవల కోసం శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ 24 మంది పూజారులను నియమించింది. వాతావరణ పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసి నైవేధ్యాలను నిర్ణయిస్తారు.  ప్రస్తుతం వేసవిని దృష్టిలో పెట్టుకుని 56 భోగాల్లో కూడా మార్పులు చేసి, తగిన విధంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే, రామాలయంలో తొలిసారిగా సీతమ్మ జన్మోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఏప్రిల్ 25న వైశాఖ నవమి సందర్భంగా ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

ram lalla prasadamsAyodhya Ram Mandirayodhya ram mandir specialitiesSalagrama Shila sri Ram Mandir prana Prathista muhurathsri sringeri sharada peetam

