Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /అయోధ్య రామాలయం హుండీ చోరీ కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం.. రంగంలోకి ఎస్‌ఐటీ, నిందితుడు అవినాశ్ శుక్లా విచారణ!

అయోధ్య రామాలయం హుండీ చోరీ కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం.. రంగంలోకి ఎస్‌ఐటీ, నిందితుడు అవినాశ్ శుక్లా విచారణ!

అయోధ్య రామ మందిర కానుకల దొంగతనం కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. గురువారం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం మరోసారి అయోధ్యకు వెళ్లి కేసు వివరాలను సేకరించింది. ఇప్పటికే పూర్తి నివేదిక సమర్పించడానికి ప్రభుత్వం 15 రోజుల గడువు ఇవ్వగా, కేసు తీవ్రతను అదనంగా మరో 15 రోజులు పొడిగించింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 03, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:52 AM IST
అయోధ్య రామాలయం హుండీ చోరీ కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం.. రంగంలోకి ఎస్‌ఐటీ, నిందితుడు అవినాశ్ శుక్లా విచారణ!
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అయోధ్య రామాలయం హుండీ చోరీ కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం.. రంగంలోకి ఎస్‌ఐటీ, నిందితుడు అవినాశ్ శుక్లా విచారణ!
ayodhya ram mandir case updates4 min ago
2
Maharashtra Women Farmers Empowerment Bill32 min ago
3
Nagabandham Movie Review33 min ago
4
EPF Rule Change52 min ago
5
markapuram road accident1 hr ago