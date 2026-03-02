B-2 Bomber: రాడార్ల కళ్లుగప్పి శత్రువుల గుండెల్లో భయం నింపే B-2 స్పిరిట్.. దీని ప్రత్యేకత ఇదే!

B-2 Bomber Plane Telugu News: ప్రస్తుతమున్న యుద్ద తంత్రంలో టెక్నాలజీ కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.. ఇదే అసలైన ఆయుధంగా మారింది.. శత్రువు కు కనబడకుండానే వారిని దెబ్బతీయడం యుద్ద నీతిలో అత్యున్నత స్థాయిగా అందరూ భావిస్తారు. ఈ సూత్రాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ.. దశాబ్దాలుగా గగనతలంలో తిరుగులేని రారాజుగా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అమెరికాకు చెందిన బీటు స్పిరిట్ స్టెల్త్ బాంబర్.. ప్రపంచ రక్షణ చరిత్రలో ఇదొక అద్భుతంగా భావించవచ్చు.. ఈ విమానం కేవలం బాంబర్ మాత్రమే కాదు శత్రువుల పాలిట ఒక కంటికి కనిపించే మృత్యువుగా భావించవచ్చు..
B-2 బాంబర్ అతిపెద్ద బలం దాని స్టెల్త్ టెక్నాలజీ.. దీని అద్భుతమైన ఫ్లయింగ్ వింగ్ డిజైన్ కారణంగా రేడియో తరంగాలు దానిని తాకి తిరిగి వెళ్ళలేవు.. దీంతో ఆత్యాధునిక రాడార్లు కూడా దీని ఉనికిని అస్సలు గుర్తించలేవని యుద్ధ నిపుణులు చెబుతున్నారు.. ఆకాశంలో ఒక చిన్న పక్షుల మాత్రమే రాడార్స్ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తూ.. నిశ్శబ్దంగా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం దీని అసలైన ప్రత్యేకత.. అంతేకాకుండా శత్రువులపై గురి చూసి ఎక్కు పెట్టడమే దీని అసలైన పని.
ఈ యుద్ధ విమానం విధ్వంసానికి మారుపేరని యుద్ధ నిపుణులు చెబుతున్నారు.. దాదాపు 20 టన్నుల బరువున్న అనుబాంబులను ఇది ఎంతో సులభంగా మోసుకెళ్లే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా శత్రువుల బంకర్లను ఛేదించే మదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్ వంటి భారీ బాంబులను కూడా ఇది ఎంతో సింపుల్ గా ప్రయోగిస్తుంది.. 50వేల అడుగుల ఎత్తులో ఎగురుతూ.. భూమిపై ఉన్న లక్ష్యాలను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో నేలమట్టం చేయగలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎంతటి గమ్యానైనా చేరుకోగలుగుతుంది..
B-2 బాంబర్ పరిధి సామాన్యమైనది కాదని యుద్ద నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఒక్కసారి ఇంధనం నింపితే ఏకధాటిగా 9,600 కిలోమీటర్ల వరకు సింపుల్గా ప్రయాణిస్తుంది.. గాలిలోనే ఇంధనాన్ని నింపుకునే సదుపాయం ఉండడంతో ప్రపంచంలో ఏ మూల ఉన్న లక్ష్యాన్ని అయినా.. అమెరికాలోని తన బేస్ నుంచి వెళ్లి ధ్వంసం చేసి తిరిగి రాగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా గురి చూసి ఎక్కువ పెడితే తప్పకుండా అది ధ్వంసం అవ్వాల్సిందే.. శత్రువులకు బాంబు పడిన శబ్దం వినిపించే వరకు.. తమపై దాడి జరుగుతుందన్న విషయం కూడా తెలియదు.. అంతటి నిశ్శబ్ద విధ్వంసం దీని సొంతం..
Also Read: Iran -Israel - US War: ఇరాన్ భీకర దాడుల ఎఫెక్ట్.. ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ పారిపోయాడా..?
ఒక్కొక్క విమానం తయారీకి దాదాపు రెండు బిలియన్ డాలర్ల ఖర్చవుతుంది అంటే.. దీని విలువ అర్ధం చేసుకోవచ్చు ఎంత మొత్తం అని.. అమెరికా గగనతల ఆధిపత్యానికి వెన్నుముకగా నిలుస్తున్న బీటు స్పిరిట్ యుద్ధ రంగంలో టెక్నాలజీకి ఇదొక పరాకాష్టం.. అందుకే దీనిని ఆకాశంలో అజయ్ మృత్యుపాశం అని పిలుస్తారు..
