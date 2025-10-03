Artificial Womb: గర్భం దాల్చకుండానే పిల్లలు పుట్టవచ్చు.. శాస్త్రవేత్తలు చెప్పిన అద్భుత సత్యం.. ఇది తెలుసుకుంటే...!!

Human Eggs From Skin Cells: ప్రపంచంలో ఎన్నో జంటలు సంతానం లేక తల్లిదండ్రులు కాలేకపోతున్నారు. అలాంటి వారి కోసం వైద్య శాస్త్రంలో ఎన్నో సరికొత్త పద్దతులు వచ్చాయి. వైద్యశాస్త్రంలో IVF వంటి పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. కొంతమందికి అవి కూడా ఫలితమివ్వడం లేదు. దీంతో చాలా మంది జంటలు నిరాశకు లోనవుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు చేసిన తాజా పరిశోధన, ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి కొత్త ఆశాకిరణాన్ని అందిస్తోందని చెప్పుకోవచ్చు.
అమెరికాలోని ఒరెగాన్ హెల్త్ & సైన్స్ యూనివర్సిటీకి చెందిన శాస్త్రవేత్తల బృందం, మానవ చర్మ కణాల నుంచే గుడ్లను (human eggs) సృష్టించడంలో విజయవంతమైంది. ఈ అధ్యయనాన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ శౌఖ్రత్ మిటాలిపోవ్ నాయకత్వంలో నిర్వహించారు. పరిశోధకులు ఈ ప్రక్రియను మొదటిసారిగా విజయవంతంగా అమలు చేసి, భవిష్యత్తులో పిల్లలను కనలేని లక్షలాది మంది మహిళలకు తల్లితనాన్ని అందించగలమనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ పద్ధతిలో మొదట మన శరీరంలోని సాధారణ చర్మ కణం తీసుకుంటారు. తర్వాత ఆ కణంలో ఉండే కేంద్రకం (Nucleus) ను వేరు చేస్తారు. ఈ కేంద్రకంలోనే మన జన్యు సమాచారం (Genetic code) ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దాత నుంచి తీసుకున్న గుడ్డులో, దాని స్వంత జన్యు సంకేతాలను తొలగించి, ఈ కేంద్రకాన్ని అమర్చుతారు. ఇలా సృష్టించిన గుడ్డు, భవిష్యత్తులో ఫెర్టిలైజేషన్కు ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ పరిశోధన పూర్తి స్థాయిలో విజయం సాధించినట్లయితే.. ఒక తల్లికి గర్భం లేకుండానే పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎటువంటి కారణం చేతనైనా గర్భం దాల్చలేని మహిళలకు ఇది ఒక అద్భుత పరిష్కారంగా మారనుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ ప్రక్రియను వాస్తవ జీవితంలో ఉపయోగించడానికి కనీసం ఒక దశాబ్దం కాలం పట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఇందులో అనేక నైతిక (Ethical) చట్టపరమైన (Legal) అంశాలు ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రుల అనుమతి, గర్భధారణ హక్కులు, కొత్త జీవితం సృష్టిలో సమాజం అంగీకారం వంటి అనేక ప్రశ్నలు ఇంకా స్పష్టత పొందాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఈ అధ్యయనం ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నేచర్ కమ్యూనికేషన్స్ (Nature Communications) జర్నల్లో ప్రచురించారు. ఇప్పటివరకు IVF విఫలమైన కుటుంబాలకు ఇది ఒక కొత్త దారి చూపే అవకాశముందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
