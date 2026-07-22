/పాపం.. చీర కొనివ్వలేదని కుక్కర్ మూతతో భర్తను చంపేసిన భార్య!

Maharashtra Saree Dispute Crime: పెళ్లిళ్లను స్వర్గంలో నిర్ణయిస్తారని చెబుతూ ఉంటారు మన పెద్దలు.. కానీ, ఆ తర్వాత జరిగే కొన్ని దారుణమైన గొడవలు జీవితాన్ని నరకంగా మారుస్తూ ఉంటాయి. సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉండాల్సిన దంపతుల మధ్య చిన్నపాటి కారణాలే ప్రాణాలు తీసేంత తీవ్రరూపం దాల్చుతూ ఉంటాయి. తాజాగా మహారాష్ట్రలోని బడ్లాపూర్ పట్టణంలో చోటుచేసుకున్న ఓ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఒక చీర విషయంలో మొదలైన చిన్నపాటి గొడవ.. చివరికి భర్త దారుణ హత్యకు దారితీసింది..
వివరాల్లోకి వెళ్తే..
బడ్లాపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన హరేరామ్.. సునీతాదేవి భార్యాభర్తలు. వీరికి ఒక కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు.. కాగా.. కొంతకాలంగా భార్య సునీతాదేవి తనకోసం ఒక చీర కొనివ్వాలని భర్తను అడుగుతూ వస్తోంది.. అయితే, భర్త హరేరామ్ ఆ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడమే కాకుండా.. చీర తేకపోవడంతో ఇంట్లో దంపతుల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో వాగ్వాదం జరిగింది. మాటమాట పెరిగి ఆవేశంతో ఊగిపోయిన సునీతాదేవి.. విచక్షణ కోల్పోయి భర్తపై దాడికి తెగబడింది.
ఇంట్లో ఉన్న కుక్కర్ మూతతో భర్త హరేరామ్ తలపై బలంగా బాదింది.. దెబ్బకు అతడు విలవిలలాడుతుండగానే.. ఆయన గొంతు నులిమి అతి దారుణంగా హత్య చేసింది. భర్త ప్రాణాలు కోల్పోయాడని నిర్ధారించుకున్నాక... తన నేరాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఆ భార్య అత్యంత తెలివిగా ఒక డ్రామాకు తెరలేపింది.
గుండెపోటు నాటకం..
భర్త మరణించిన అనంతరం ఆమె పొరుగువారికి, బంధువులకు ఫోన్ చేసి.. తన భర్తకు హఠాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చి చనిపోయాడని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. అతడికి సకాలంలో వైద్యం అందిద్దామనుకునే లోపే కన్నుమూశాడంటూ కన్నీరుమున్నీరుగా ఏడ్చింది.
అయితే, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు.. భర్త మృతదేహంపై, ముఖ్యంగా తల, మెడ భాగంలో ఉన్న అనుమానాస్పద గాయాలను చూసి పోలీసులకు సందేహం వచ్చింది.. వెంటనే మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం తమదైన శైలిలో భార్య సునీతాదేవిని విచారించగా.. ఆమె పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పింది.
పోలీసుల గట్టి విచారణ ముందు ఆమె ఎక్కువ సేపు నిలబడలేకపోయింది.. చీర కొనివ్వలేదన్న కోపంతోనే భర్తను కుక్కర్ మూతతో కొట్టి.. గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్లు విచారణలో ఒప్పుకుంది. దీంతో పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు.
అనాథగా మారిన కుమారుడు..
ఈ విషాద ఘటనతో వారి ఒక్కగానొక్క కుమారుడు అనాథగా మిగిలిపోయాడు.. తండ్రి శాశ్వతంగా నూరేళ్లూ నిండి కన్నుమూయడం.. కన్నతల్లే హంతకురాలై జైలుపాలవ్వడంతో ఆ బాలుడి భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. క్షణికావేశంలో ఒక చీర కోసం భార్య చేసిన ఈ దారుణమైన పని.. కుటుంబంలో కోలుకోలేని విషాదాన్ని నింపింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని తదుపరి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
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