Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /పాపం.. చీర కొనివ్వలేదని కుక్కర్ మూతతో భర్తను చంపేసిన భార్య!

పాపం.. చీర కొనివ్వలేదని కుక్కర్ మూతతో భర్తను చంపేసిన భార్య!

Maharashtra Saree Dispute Crime: చీర కొనివ్వలేదని ఒక భార్య.. భర్తను హత్య చేసింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. అసలు ఈ విషయం ఎలా బయట పడింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:20 PM IST
పాపం.. చీర కొనివ్వలేదని కుక్కర్ మూతతో భర్తను చంపేసిన భార్య!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఢిల్లీలో నిరసనలు.. నైతిక బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేస్తారా..? గతంలో నాయకులు ఏం చేశారు..?
NEET Paper Leak Delhi Protest4 min ago
2
Maharashtra News4 min ago
3
Cockroach Repellent12 min ago
4
Cobra Video24 min ago
5
Expensive Tea29 min ago