Badrinath Temple: నేడే తెరుచుకున్న బద్రినాథ్ ఆలయ ద్వారాలు.. ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత ఇదే..!

Char Dham Yatra: ఛార్ ధామ్ యాత్రలో భాగంగా ఆరు నెలలు మంచులో కప్పబడిన ఆలయాలను అక్షయ తృతీయ పుణ్యతిథి నుంచి ఒక్కొక్కటిగా తెరుచుకుంటాయి. ముందుగా గంగనది పుట్టిన గంగోత్రిని భక్తులు దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత యమునా నది పుట్టిన యమునోత్రి ఆలయ ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ఆ తర్వాత ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన కేదారనాథ్ ఆలయాన్ని తెరుస్తారు. చివరగా నాల్గవదైన బద్రినాథ్ ఆలయాన్ని పండితులు తెరుస్తారు. ఈ ఆలయాన్ని మూడు తాళం చెవులతో తెరుస్తారు. అందులో ఒకటి తెహ్రీ రాజవంశపు పురోహితుల దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది. మిగిలిన తాళం చెవులు మెహతా, భండారీల వద్ద ఉంటాయి. ఈ ఆలయాన్ని మూడు తాళం చెవులతో తెరిచిన తర్వాత ఆలయ పూజారులు లోపలికి ప్రవేశించి స్వామి వారిపై కప్పి ఉంచి దుప్పటిని తెలిగిస్తారు. ఆలయాన్ని మూసివేసినపుడు స్వామి వారికి నెయ్యిపూత పూస్తారు. ఒకవేళ నెయ్యి అలాగే ఉంటే దేశం సుభిక్షంగా ఉన్నట్టు..నెయ్యి తక్కువగా ఉంటే దేశంలో కరువు వస్తుందట. ఈ రోజు ఉదయం 6.15 నిమిషాలకు ఆలయా ద్వారాలను అధికారికంగా తెరిచి భక్తులకు అనుమతి ఇస్తారు. అంతకు ముందే బద్రీనాథ్ శీతాకాలపు పూజా స్థలమైన నృసింహ బద్రి ఆలయంలో వైదిక క్రతువుల అనంతరం దేవుడికి సంబంధించిన డోలీలు బయలుదేరి అక్కడికి చేరుకుంటాయి.
బద్రినాథ్ ఆలయం శ్రీ వైష్ణవ దివ్యదేశాల్లో ఒకటి. అంతేకాదు ఉత్తర భారత దేశంలో కొలువైన 9 దివ్యదేశాల్లో ఒకటి. ఉత్తర భారతంలో అయోధ్య, నైమిశారణ్యం, ముక్తినాథ్ లేదా సాలగ్రామం, బదరీనాథ్, దేవ ప్రయాగ, జోషీ మఠ్, మథురా, ద్వారక, గోకులం ఉన్నాయి. ఇక స్వామివారు పర్వతాకారంగా అలకానంద నదికి తూర్పున నరుడిగా.. పశ్చిమాన నారాయణుడగా యుగయుగాలుగా దర్శనం ఇస్తున్నాడు. ప్రాణిగా అవతరిస్తే ఏదో ఒక రోజు అస్తమించాల్సి వస్తుందని.. ఇక్కడ స్థిరంగా ఉండాలని పర్వతరూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు. అందుకే ఈ క్షేత్రానికి ‘బదరీ’ అనే పేరు స్థిరపడింది.
అంతేకాదు దేశ వ్యాప్తంగా ఉత్తరాన బదరీనాథ్, దక్షిణాన రామేశ్వరం, తూర్పున పూరీ జగన్నాథుడు, పశ్చిమాన ద్వారకాదీశుడు. ఈ నాలుగు క్షేత్రాలను కలిపి పెద్ద ఛార్ ధామ్ గా పిలుస్తారు. ఇక మన దేశంలో తొలి గ్రామం ‘మన’ కూడా ఇక్కడ ఉంది. మనువు పేరు మీద ఈ గ్రామానికి ‘మన’ పేరు వచ్చింది. తెల్లవారుఝాము నుంచే భక్తుల స్వామివారి దర్శనం చేసుకోనున్నారు. ఇప్పటికే బద్రినాథ్ ఆలయాన్ని 40కి పైగా క్వింటాళ్ల పూలతో అలరించారు. ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి ఆలయాన్ని దర్శించుకోనున్నారు. ఈ ఆలయం నేటి నుంచి దీపావళి తర్వాత రోజు అంటే కార్తీక శుక్ల పాడ్యమి రోజు అఖండ జ్యోతి వెలిగించిన తర్వాత ఆలయాన్ని ఆరు నెలలు మూసివేస్తారు.
ఈ ఆలయం నర నారాయణ పర్వత్ర శ్రేణుల్లో కొలువైంది. గర్హ్వల్ హిమాలయాలకు 10 వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. గంగ నదికి ఉప నది అయిన అలకానంద నది ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తుంటుంది. జోషిమఠ్ పట్టణం బద్రీనాథ్కు ముఖద్వారం.
Also Read: Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..
Also Read: Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..
