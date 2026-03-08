English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Balen Shah: నేపాల్ కాబోయే ప్రధాని.. మన బెంగళూరు విద్యార్థి!

Balen Shah: నేపాల్ కాబోయే ప్రధాని.. మన బెంగళూరు విద్యార్థి!

Balen Shah Bengaluru Student: బెంగుళూరులో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన బాలెన్ షా ఇప్పుడు నేపాలి ప్రధాని కాబోతున్నారు. ఆయన ఒకప్పుడు బెంగుళూరు లోని వీధుల్లో సాధారణ వ్యక్తిగా తిరిగే వారట.. ఇప్పుడు ఆయన ప్రధాని అవుతున్న వార్త ప్రొఫెసర్లతో పాటు తోటి విద్యార్థులకు అద్భుతమైన ఆనందాన్ని అందిస్తుందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 8, 2026, 02:23 PM IST



Nepals New PM Bengaluru Student: హిమాలయాల దేశంగా చెప్పుకునే నేపాల్ రాజకీయాల్లో సరికొత్త పాలన ప్రారంభమైంది ఆ దేశ Gen Z యువత ఆశా కిరణం, రాష్ట్రీయ స్వాతంత్ర పార్టీ కీలక నేత బాలెన్ షా నేపాల్ ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు ఇప్పటికే సిద్ధమైంది. తాజాగా జరిగిన స్వాతంత్ర ఎన్నికల్లో ఆయన నేతృత్వంలోని ఆర్ఎస్పీ పార్టీ సృష్టించిన ప్రభంజనానికి పాతతరం రాజకీయ పార్టీలన్నీ కొట్టుకుపోయాయి.. అయితే  బాలెన్ షకు బెంగళూరుకు మంచి సంబంధం ఉంది. అదేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

నేపాల్ పార్లమెంటులోని మొత్తం 165 స్థానాలకు.. బాలెన్ షా కు సంబంధించిన ఆర్ఎస్పీ పార్టీ ఏకంగా 104 స్థానాలు ఊహించని విజయం సాధించింది.. నేపాల్ బ్యాలెట్ పేపర్ విధానం అమల్లో ఉండడంతో ఓట్ల లెక్కింపు నెమ్మదిగా సాగినప్పటికీ.. బాలెన్ షా ప్రధాని పీఠం అధిష్టించడం ఖాయమని రాజకీయ విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అవినీతి నిర్మూలనతో పాటు డిజిటల్ గవర్నెన్స్ నినాదాలతో ఆయన యువతను విపరీతంగా ఆకర్షించిన సంగతి తెలిసిందే.

బాలెన్ షా  విజయంతో మన దేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఆయనకు సంబంధించిన ఎన్నో వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన ఉన్నత విద్య అంతా భారతదేశం లోనే సాగడం విశేషం.. బెంగుళూరు లోని ప్రసిద్ధ విశ్వేశ్వరయ్య టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ (VTU) లో ఆయన ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారట.. అంతేకాకుండా 2016 నుంచి 18 మధ్యకాలంలో స్ట్రక్చరల్ ఇంజినీరింగ్‌లో ఎంటెక్ (M.Tech)  పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా నాడు బెంగుళూరు వీధుల్లో సామాన్య విద్యార్థిగా తిరిగిన బాలెన్.. ఇప్పుడు ఒక దేశానికి ప్రధాని కాబోతుండడం పట్ల ఆయన సహచర విద్యార్థులతో పాటు ప్రొఫెసర్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక ఇంజనీర్ గా పక్కా ప్రణాళికలతో ఆయన చేపట్టిన ఎన్నికల వ్యూహాలు ఇతర రాజకీయ పార్టీలను చిత్తు చేశాయి..

నేపాల్ వ్యవస్థ గత మార్పు కోరుకుంటూ వచ్చిన Gen Z ఉద్యమానికి బాలెన్ షా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి వెన్నుముకగా నిలిచారు. అలాగే ర్యాపర్ గా, సామాజిక కార్యకర్తగా, ఖట్మండు మేయర్‌గా ఆయన చేసిన పనులు ప్రజల్లో అద్భుతమైన నమ్మకాన్ని నింపాయి. సాంప్రదాయ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలికి.. టెక్నాలజీ తో కూడిన అద్భుతమైన పాలనను అందిస్తానని ఆయన ఇచ్చిన హామీయే ఈ భారీ విజయానికి కారణమని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆయన భారీ విజయం చూసి అక్కడున్న రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారట.

Also Read: Old Woman Video: పాపం.. 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు తిప్పలు.. కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

