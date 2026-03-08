English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Ballari: అర్ధరాత్రి హాస్టల్‌లో దారుణం.. నిద్రపోతున్న విద్యార్థులపై ఇనుప రాడ్‌తో 9వ క్లాస్‌ విద్యార్థి ఉన్మాదం, ఒకరు బలి!

Ballari: అర్ధరాత్రి హాస్టల్‌లో దారుణం.. నిద్రపోతున్న విద్యార్థులపై ఇనుప రాడ్‌తో 9వ క్లాస్‌ విద్యార్థి ఉన్మాదం, ఒకరు బలి!

Class 9 Student Iron Rod Attack Hostel Inmates: అర్థరాత్రి హాస్టల్లో దారుణ ఘటన వెలుగు చూసింది. తోటి విద్యార్థులను 9వ క్లాస్ విద్యార్థి ఇనుప రాడ్‌తో దాడి చేశాడు. పడుకున్న విద్యార్థులపై శనివారం అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడడంతో ఒక విద్యార్థి మృతి చెందగా.. మరో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 8, 2026, 12:21 PM IST

Ballari: అర్ధరాత్రి హాస్టల్‌లో దారుణం.. నిద్రపోతున్న విద్యార్థులపై ఇనుప రాడ్‌తో 9వ క్లాస్‌ విద్యార్థి ఉన్మాదం, ఒకరు బలి!

Class 9 Student Iron Rod Attack Hostel Inmates: కర్ణాటకలోని బళ్లారి గురుకుల్‌ హాస్టల్‌లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అర్ధరాత్రి హాస్టల్‌లో 9వ తరగతి విద్యార్థి తోటి విద్యార్థులపై ఇనుపరాడ్డుతో దాడి చేశాడు. వారంతా ఆ సమయంలో గాఢనిద్రలో ఉన్నారు. ఈ దాడిలో ఒక విద్యార్థి చనిపోగా, మరో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. అక్కడి నుంచి పారిపోయే క్రమంలో సదరు బాలుడు హాస్టల్ వార్డెన్ పై కూడా దాడి చేశాడు. అయితే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి, గాయాలైన విద్యార్థులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. శనివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అయితే ఇందులో దురదృష్టవశాత్తు ఒక విద్యార్థి మృతి చెందాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

 అయితే పోలీసుల ప్రకారం.. ఈ తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థి తన తోటి విద్యార్థులనే పైనే దాడి చేశాడు. శనివారం రాత్రి తినే సమయంలో వారి మధ్య చిన్న గొడవ జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత అందరూ వారి గదిలోకి వెళ్లి పడుకున్నారు. కానీ, వారిపై కోపం పెంచుకున్న ఈ 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో మంచం రాడ్‌ తీసుకొని వారిపై దాడి చేశాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన హాస్టల్ వార్డెన్ ఇతర సిబ్బంది సదరు బాలుడిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించగా వారిపై కూడా దాడికి దిగాడు. గాయాలైన విద్యార్థులందరికీ విజయనగర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ హాస్పిటల్‌కు చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. ఇంతలో పోలీసులు కూడా ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు అదుపులో ప్రస్తుతం సదరు బాలుడు ఉన్నాడు. అయితే బాధిత కుటుంబాలు స్కూలు యాజమాన్యాన్ని వివరణ కోరుతున్నాయి. దాడికి సంబంధించి సదరు బాలుడు కత్తితో దాడి చేసి ఉంటే ఇంతగా గాయాలు అవుతాయని వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. సరైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలని కోరుతున్నారు . అంతేకాదు సదరు బాలుడు డ్రగ్స్‌కు అలవాటు పడి ఇలాంటి దారుణ ఘటనలు చేశాడని చెబుతున్నారు. దీనికి స్కూల్ యాజమాన్యమే పూర్తి బాధ్యత వహించాలి, ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ చేటు చేసుకోకుండా సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. గురుకల్ హాస్టల్లోనే ఇలాంటి దారుణ ఘటనలు వెలుగులోకి రావడంతో తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ప్రస్తుతం కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ఇక ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్, ఫొరెన్సిక్ అధికారులు అక్కడి నుంచి సాక్షాలను కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సదరు విద్యార్థిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. 

Also Read:  మహిళల సామ్రాజ్యం.. మన దేశంలోని ఈ రైల్వే స్టేషన్ కేవలం ఆడవాళ్లకే ప్రత్యేకం, ఒక్కటి ఏపీలోనే..!

Also Read:  కామారెడ్డి మిస్సింగ్‌ కేసు విషాదం.. చెరువులో ముగ్గురమ్మాయిల మృతదేహాలు లభ్యం..! 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ballari hostel attackKarnataka hostel attack newsClass 9 student iron rod attackBallari Gurukul hostel incidentKarnataka student attack case

