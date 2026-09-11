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Bank Employees: బ్యాంకులకు ఐదు రోజుల పని విధానం.. దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగుల ఆందోళన

Bank Employees Massive Strike And Demands: దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులు భారీ నిరసనకు దిగారు. విధులు బహిష్కరించి బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టాయి. ఐదు రోజుల పని దినాలు కల్పించాలని కోరుతూ భారీ ధర్నా చేపట్టారు. బ్యాంకు ఉద్యోగుల డిమాండ్లు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 11, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:56 PM IST
Bank Employees: బ్యాంకులకు ఐదు రోజుల పని విధానం.. దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగుల ఆందోళన
Image Credit: Bank Employees Strike

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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