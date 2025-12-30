Bank Holiday: రేపు బ్యాంకులు బంద్?!..డిసెంబరు 31, న్యూఇయర్ హాలీడే..ఆర్బీఐ ఏం చెప్పిందంటే?

Bank Holiday On New Year: కొత్త సంవత్సరం 2026కు స్వాగతం పలుకుతున్న వేళ, సంవత్సరం చివరి రోజైన డిసెంబర్ 31, 2025 (బుధవారం) నాడు బ్యాంకులు పని చేస్తాయా లేదా అని చాలా మంది కస్టమర్లు సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) అధికారిక హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం దీనిపై స్పష్టత వచ్చేసింది.
డిసెంబర్ 31న బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయా?
అవును, డిసెంబర్ 31న దేశవ్యాప్తంగా (ముఖ్యంగా ఢిల్లీ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో) బ్యాంకులు యథావిధిగా పని చేస్తాయి. నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా RBI ఎటువంటి అధికారిక బ్యాంకు సెలవును ప్రకటించలేదు. సాధారణంగా జాతీయ సెలవులు, రాష్ట్ర పండుగలు, ఆదివారాలతో పాటు ప్రతి నెలలోని 2వ, 4వ శనివారాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసివేతగా ఉంటాయి. డిసెంబర్ 31 ఈ జాబితాలో లేదు.
అందుబాటులో ఉండే సేవలు
సంవత్సరం చివరి రోజైనప్పటికీ, బ్యాంకింగ్ బ్రాంచ్ స్థాయిల లో ఈ క్రింది సేవలు కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉంటాయి. నగదు డిపాజిట్లు, ఉపసంహరణలు, చెక్కుల క్లియరెన్స్, ఖాతా అప్డేటింగ్, కస్టమర్ సర్వీస్ డెస్క్ సేవలు వంటివి అందుబాటులో ఉంటాయి. సంవత్సరం చివరి రోజు కావడంతో బ్యాంకుల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, అత్యవసర పనులు ఉన్నవారు ఉదయాన్నే బ్యాంకును సందర్శించడం ఉత్తమం.
డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ - 24/7 అందుబాటు
ఒకవేళ మీరు బ్యాంకుకు వెళ్లలేకపోయినా, ఈ క్రింది ఆన్లైన్ సేవలు ఏవైనా అంతరాయం లేకుండా పని చేస్తాయి. UPI లావాదేవీలైన ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వంటి సేవలతో పాటు ఆన్లైన్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్లలో NEFT, RTGS, IMPS సేవలు సహా నగదు ఉపసంహరణ కోసం ఏటీఎంలు అందుబాటులో ఉంటాయి. మొబైల్ యాప్లు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యథాతధంగా కొనసాగుతాయి.
తదుపరి సెలవు ఎప్పుడు?
నూతన సంవత్సర వేడుకల తర్వాత, దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేతగా ఉండే తదుపరి ప్రధాన జాతీయ సెలవుదినం జనవరి 26, 2026 (గణతంత్ర దినోత్సవం)గా ఉండనుంది. అయితే, స్థానిక పండుగలను బట్టి ఆయా రాష్ట్రాల్లో సెలవులు మారవచ్చు.
