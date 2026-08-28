Bank Holiday on Raksha Bandhan: రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెలవుల జాబితా ప్రకారం.. ఆగస్టు నెలలో మొత్తం 15 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఆర్బిఐ సెలవుల జాబితా ప్రకారం రాఖీ పండగ రోజు బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా లేదా అనే విషయం తెలుసుకుందాం. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. రాఖీ పౌర్ణమి తరువాత, ఈద్-ఎ-మిలాద్-ఉన్-నబీ/శ్రీ నారాయణ గురు జయంతి/అయ్యంకాళి జయంతి, రక్షా బంధన్/పంగ్-లబ్సోల్ పండుగల సందర్భంగా గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, రాజస్థాన్, ఉత్తర ప్రదేశ్, జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్, కేరళ, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
రాఖీ పౌర్ణమి తరువాత.. అంటే రేపు ఆగస్టు 29వ తేదీ శనివారం నాడు కూడా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. ఆగస్టు 30వ తేదీ ఆదివారం కాబట్టి, బ్యాంకులు సాధారణ వారాంతపు సెలవును పాటిస్తాయి. ఆ తరువాత, ఆగస్టు 31వ తేదీ సోమవారం నాడు బ్యాంకులు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి.
వచ్చే వారం బ్యాంకు సెలవులు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
రాఖీ పౌర్ణమి తరువాత, ఆగస్టు 31వ తేదీ సోమవారం నాడు బ్యాంకులు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ మంగళవారం నాడు బ్యాంకుకు సెలవు ఉండదు. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ బుధవారం.. సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ గురువారం కూడా బ్యాంకులు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి.
సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ, శుక్రవారం నాడు బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. అహ్మదాబాద్, భోపాల్, భువనేశ్వర్, చండీగఢ్, చెన్నై, డెహ్రాడూన్, గాంగ్టక్, హైదరాబాద్, జైపూర్, జమ్మూ, కాన్పూర్, కొచ్చి, కోల్కతా, లక్నో, పాట్నా, రాయ్పూర్, రాంచీ, షిల్లాంగ్, సిమ్లా, శ్రీనగర్, తిరువనంతపురం.. విజయవాడతో సహా పలు నగరాల్లో శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. ఆ తర్వాత, సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ, శనివారం నాడు బ్యాంకులు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ, ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సాధారణ వారాంతపు సెలవు దినం ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్ 2026లో, శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి.. వినాయక చవితి వంటి పండుగలతో పాటు, ప్రత్యేక రోజులు, రెండవ శనివారాలు, ఆదివారాల్లో కూడా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులతో కలిపి సెప్టెంబర్లో మొత్తం 14 బ్యాంకు సెలవులు, అలాగే ఎనిమిది వారాంతాలు ఉన్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) సెలవుల జాబితా ప్రకారం, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ , యాక్సిస్ బ్యాంక్తో సహా దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయి. దేశవ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ పండగలతోపాటు వీకెండ్ హాలీడేస్, ప్రత్యేకమైన రోజులను బట్టి నిర్థిష్ట తేదీల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
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