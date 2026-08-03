/Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు..ఆగస్టు 4వ తేదీన అక్కడ ఈ బ్యాంకులు బంద్! ఎందుకంటే?

Bank Holiday Tomorrow: దేశంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులకు రేపు అనగా 2026 ఆగస్టు 4న సెలవు రానుంది. మీరు రేపు ఏదైనా బ్యాంక్ పనులు ప్లాన్ చేసుకుంటే వెంటనే వాటిని వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. అయితే ఈ సెలవు కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం.. రేపు ఏఏ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ కానున్నాయనే వార్తలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశంలోని త్రిపుర రాష్ట్రంలో ఆగస్టు 4న బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, యాక్సిస్, కెనరా, హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐతో సహా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. భారత రాష్ట్రమైన త్రిపురలో జరిగే ప్రధాన హిందూ పండుగ అయిన కేర్ పూజ కారణంగా త్రిపురలోని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
కేర్ పూజ అంటే ఏమిటి?
త్రిపుర రాష్ట్రంలో ఖర్చీ పూజ జరిగిన రెండు వారాలకు కేర్ పూజను ప్రజలకు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. త్రిపుర రాష్ట్రానికి వాస్తు దేవతగా కేర్ను పూజిస్తారు. సుమారు ఈ పూజను రెండున్నర రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు. త్రిపురలోని మాణిక్య రాజవంశపు రాజులు ఈ ఆచారాన్ని ప్రారంభించగా.. శతాబ్దాల నాటి నుంచి ఆనవాయితీగా వస్తుంది.
అయితే ఈ కేర్ పూజ నేపథ్యంలో త్రిపుర రాష్ట్రంలో సెలవును ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలోని స్కూళ్లు, కాలేజీలతో పాటు బ్యాంకులు, ఇతర ప్రభుత్వ రంగ కార్యాలయాలు మూతపడనున్నాయి. అయితే త్రిపుర మినహా మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు యథావిధిగా తెరిచే ఉంటాయి.
ఆగస్టులో బ్యాంకులు ఎప్పుడు మూసి ఉంటాయి?
ఆగస్టు 4 - త్రిపుర కేర్ పూజ (మంగళవారం)
ఆగస్టు 8 - శనివారం (రెండో శనివారం)
ఆగస్టు 9 - ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)
ఆగస్టు 13 - మణిపూర్లో పెట్రియాట్స్ డే (గురువారం)
ఆగస్టు 15 - శనివారం (నేషనల్ హాలీడే)
ఆగస్టు 16 - ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)
ఆగస్టు 19 - త్రిపుర మహారాజా బీర్ విక్రమ్ కిషోర్ మాణిక్య బహదూర్ జయంతి (బుధవారం)
ఆగస్టు 22 - శనివారం (నాలుగో శనివారం)
ఆగస్టు 23 - ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)
ఆగస్టు 25 - మిల్-ఉన్-నబీ సెలవు (మంగళవారం)
ఆగస్టు 26 - మిల్-ఉన్-నబీ సెలవు (కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే)
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