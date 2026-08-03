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Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు..ఆగస్టు 4వ తేదీన అక్కడ ఈ బ్యాంకులు బంద్! ఎందుకంటే?

Bank Holiday Tomorrow: రేపు అనగా మంగళవారం అనేక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. అయితే ఈ సెలవు కేవలం కొన్ని ప్రాంతలకు మాత్రమే పరిమితమైంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన హాలీడే క్యాలెండర్ ప్రకారం.. రేపు సెలవు ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 03, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:35 PM IST
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు..ఆగస్టు 4వ తేదీన అక్కడ ఈ బ్యాంకులు బంద్! ఎందుకంటే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు..ఆగస్టు 4వ తేదీన అక్కడ ఈ బ్యాంకులు బంద్! ఎందుకంటే?
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