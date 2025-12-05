Bank Holidays: బ్యాంకులకు 10 రోజులు సెలవులు..ఈ పనులు ముందే కానివ్వండి..బంద్ ఎప్పుడంటే?

Bank Holidays December 2025: డిసెంబర్ 2025 నెలలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకు సెలవుల అధికారిక జాబితాను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) విడుదల చేసింది. ఈ సెలవుల వల్ల బ్యాంకు భౌతిక సేవలు అందుబాటులో ఉండవని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ నెలలో పండుగలు, ట్రావెలింగ్, ఏడాది చివరిన ఆర్థిక పనుల కోసం బ్యాంకులు అత్యంత రద్దీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో అనేక రోజులు సెలవులను ప్రకటించింది ఆర్బీఐ. అయితే ఏఏ రోజులు బ్యాంకులు మూసివేతగా ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు ప్రామాణిక షెడ్యూల్ ప్రకారం అన్ని ఆదివారాలతో పాటు రెండో, నాలుగోవ శనివారాల్లో బ్యాంకులు క్లోజ్ చేసి ఉంటాయి. ఈ వారపు మూసివేతలతో పాటు రాష్ట్రంలోని స్థానిక వేడుకలు, సాంస్కృతిక ఆచారాల ఆధారంగా అనేక ప్రాంతీయ సెలవులు ఆర్బీఐ తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ సెలవులు రాష్ట్రం నుండి రాష్ట్రానికి భిన్నంగా ఉంటాయి కాబట్టి.. కస్టమర్లు శాఖాపరమైన సందర్శనలను షెడ్యూల్ చేసే ముందు వారి ప్రాంత సెలవుల జాబితాను తెలుసుకోవాలి.
డిసెంబర్లో రాష్ట్ర ప్రారంభోత్సవ దినోత్సవం, స్వదేశీ విశ్వాస దినోత్సవం, సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ పండుగ, గోవా విముక్తి దినోత్సవం, ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో లోసూంగ్, నామ్సూంగ్ పండుగలు వంటి వివిధ రాష్ట్ర స్థాయి పండుగలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా క్రిస్మస్ పండుగ నాడు (డిసెంబర్ 25) దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేతలో ఉంటాయి.
అయితే ఈ సెలవు రోజుల్లో UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్, ATM సేవలతో సహా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ఈ నెల అంతా పనిచేస్తాయి. అయితే ఆయా బ్యాంకులు బ్రాంచ్ స్థాయి ప్రాసెసింగ్ అవసరమయ్యే సేవలు ఆలస్యం కావచ్చు. చివరి నిమిషంలో వచ్చే సమస్యలను నివారించడానికి చెక్ డిపాజిట్లు, KYC అప్డేట్లు, లోన్ ప్రాసెసింగ్, ఖాతా సంబంధిత పనులు వంటి ముఖ్యమైన పనులను ముందుగానే పూర్తి చేయాలని వినియోగదారులను ప్రోత్సహిస్తారు. డిసెంబర్ 2025లో రాష్ట్రాల వారీగా బ్యాంకు సెలవుల జాబితా ఇక్కడ ఉంది.
డిసెంబర్ 2025 బ్యాంకు సెలవుల జాబితా..
డిసెంబర్ 1 - అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్
డిసెంబర్ 3 - గోవా
డిసెంబర్ 12 - మేఘాలయ
డిసెంబర్ 18 - మేఘాలయ
డిసెంబర్ 19 - గోవా
డిసెంబర్ 20 - సిక్కిం
డిసెంబర్ 22 - సిక్కిం
డిసెంబర్ 24 - మిజోరం
డిసెంబర్ 25 - క్రిస్మస్ (దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు)
డిసెంబర్ 26 - మిజోరం, నాగాలాండ్, మేఘాలయ.
