/బ్యాంకు వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఆగస్టులో 10 రోజులు బ్యాంకులు మూత, ఈ తేదీల్లో పనులు ఉంటే ముందే పూర్తి చేసుకోండి!

Bank Holidays In August: సాధారణంగా బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అప్పుడప్పుడు బ్యాంకింగ్ పనులు అవసరమవుతుంటాయి. కాబట్టి, వెళ్లే ముందు బ్యాంకులు తెరిచి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవడం మంచిది, లేదంటే బ్యాంకులు బంద్ ఉంటే ఇబ్బంది తప్పదు. ప్రతి ఆదివారంతో పాటు, రెండో శనివారాలు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు సెలవు ఇస్తాయి. వీటితో పాటు స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక దినాల కారణంగా కూడా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. కాబట్టి, మీరున్న ప్రాంతంలో ఆ రోజు బ్యాంకు పనిచేస్తుందో లేదో ముందే తెలుసుకుని పనుల కోసం వెళ్లండి.
జూలై నెల ముగిసిపోతుండటంతో ఆగస్టు నెలకి దగ్గరగా వచ్చేసింది. ఆగస్టులో ఏ రోజుల్లో బ్యాంకులు సెలవు ఉంటాయో ముందుగానే చూసుకోవాలి. శ్రావణ మాసం, కొన్ని ప్రత్యేక పండుగలు కావడంతో, మీకు బ్యాంక్ పనులు ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆగస్టు నెలలో రక్షాబంధన్, జన్మాష్టమి వంటి పండుగలు రానున్నాయి.
మీరు బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సి వస్తే, ముందుగా బ్యాంకులు తెరిచి ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోండి. ఆర్బీఐ (RBI) బ్యాంక్ హాలిడే షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆగస్టు నెలలో ఏ రోజుల్లో బ్యాంకులు సెలవు ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇది ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. ఆగస్టు నెలలో మొత్తం పది రోజులు బ్యాంకులు సెలవులో ఉంటాయి.
ఆగస్టు నెలలో బ్యాంకులు సెలవు ఉండే రోజులు..
ఆగస్టు 2వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆగస్టు 8వ తేదీ రెండో శనివారం, ఆగస్టు 9వ తేదీ ఆదివారం బ్యాంకులు సెలవు. ఆగస్టు 15వ తేదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఆగస్టు 16వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో సెలవు ఉంటుంది. ఆగస్టు 22వ తేదీ నాలుగో శనివారం బ్యాంకులు సెలవు, అలాగే మరుసటి రోజు ఆగస్టు 23 కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆగస్టు 26వ తేదీ ఈద్-ఎ-మిలాద్ సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు సెలవు ఉంటాయి. ఆగస్టు 28న రాఖీ పౌర్ణమి కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆగస్టు 30వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు.
ఈ రోజులు కాకుండా మిగిలిన రోజుల్లో మీరు బ్యాంకు పనులు చేసుకోవచ్చు. ఇది పబ్లిక్, ప్రైవేట్ బ్యాంకులన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ బ్యాంక్ బ్రాంచీలు సెలవులో ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటితో పాటు మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా కూడా డబ్బు బదిలీ చేసుకోవచ్చు. ఏటీఎం, యూపీఐ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. నెఫ్టీ (NEFT), ఆర్టీజీఎస్ (RTGS), యూపీఐ (UPI) సేవల ద్వారా మీరు కరెంట్ బిల్లులు, ఈఎంఐ (EMI)లు చెల్లించవచ్చు. డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే, పెద్ద మొత్తంలో నగదు విత్ డ్రా లేదా డిపాజిట్ చేయాలన్నా, చెక్కు క్లియరెన్స్ వంటి పనులకైనా మీరు బ్యాంకు బ్రాంచ్కే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈ సెలవు రోజుల్లో కాకుండా ఇతర రోజుల్లో బ్యాంకుకు వెళ్లడం ఉత్తమం.
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