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బ్యాంకు వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఆగస్టులో 10 రోజులు బ్యాంకులు మూత, ఈ తేదీల్లో పనులు ఉంటే ముందే పూర్తి చేసుకోండి!

ఆగస్టు నెలలో బ్యాంకులు సెలవు దినాల జాబితా వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం జూలై నెల చివరికి వచ్చేశాము. మరో 8 రోజుల్లో ఆగస్టు ప్రారంభం కాబోతోంది. మీకు వచ్చే నెలలో ఏదైనా బ్యాంకింగ్ పనులు ఉంటే, ముందుగానే ఈ సెలవుల జాబితాను చూసుకోండి. లేనిపక్షంలో బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటే మీరు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 23, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:00 AM IST
బ్యాంకు వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఆగస్టులో 10 రోజులు బ్యాంకులు మూత, ఈ తేదీల్లో పనులు ఉంటే ముందే పూర్తి చేసుకోండి!

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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