Bank Holidays: RBI కీలక నిర్ణయం.. వరుసగా 3 రోజులు బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా?

Bank Holidays Till November 10Th Latest News: మీకు ఈ రోజు ఏదైనా బ్యాంకులో పని ఉందా? అలాగైతే ముందుగానే ఎక్కడెక్కడ బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయో తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీకుంది.. చాలామంది బ్యాంకులకు సెలవు ఉందని తెలియక శ్రమపడి అక్కడికి వెళుతూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వస్తారు.. నిజానికి బ్యాంకులకు సెలవు ఉందో లేదో ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముందుగానే బ్యాంకులకు సెలవులను ప్రకటిస్తూ వస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే అప్పుడప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులను కూడా ప్రకటిస్తుంది. కాబట్టి ముందుగానే బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయా లేదా అనేది గూగుల్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ రోజు కూడా కొన్ని నగరాల్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బ్యాంకులకు సెలవులోని ప్రకటించింది. ఏయే నగరా ల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా నాంగ్క్రెమ్ నృత్య ఉత్సవం సందర్భంగా షిల్లాంగ్లోని అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయాలని అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో ఇప్పటికే బ్యాంకులకు మందు కొనసాగుతుంది. అలాగే బీహార్ లోని కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఎలక్షన్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగానే 121 ప్రాంతాల్లో ఓటింగ్ కూడా జరుగుతోంది. దీని కారణంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బీహార్ రాష్ట్రమంతా బ్యాంకులకు ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించింది. దీంతో పబ్లిక్ బ్యాంకులతో పాటు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కూడా ఇప్పటికే బందులో ఉన్నాయి.
ఈ రోజే కాకుండా రాబోయే మూడు రోజుల పాటు కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని కారణంగా వరసగా నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకులకు బంద్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా షిల్లాంగ్లో ప్రత్యేకమైన ఫెస్టివల్ కారణంగా రేపు కూడా (నవంబర్ 7) కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. దీనికి కారణంగా మళ్లీ తిరిగి నవంబర్ 10వ తేదీ తెరుచుకుంటాయి. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో కేవలం ఆరవ తేదీ సెలవు ఉండడం వల్ల ఈరోజు బ్యాంకులు తెరుచున్నాయి.
Also Read: Public Holiday: ఉద్యోగులకి పండగే.. రేపు అన్ని ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
నవంబర్ 8వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు బంద్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ నెలలోని రెండవ శనివారం నవంబర్ 8వ తేదీ కాబట్టి.. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులకు బందు ఉంటుంది. ఇక యధావిధిగా నవంబర్ 9వ తేదీ కూడా ఆదివారం రావడంతో ఈరోజు కూడా సెలవు దినంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించింది. దీంతో మళ్ళీ తిరిగి నవంబర్ పదవ తేదీన అన్ని బ్యాంకులు తెరుచుకుంటాయి. కాబట్టి బ్యాంకులో డబ్బులు డిపాజిట్ చేసుకోవాలనుకునేవారు తప్పకుండా మూడు రోజులపాటు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే.. శుక్రవారం యధావిధిగా బ్యాంకులు కొనసాగుతాయి. ఆ తర్వాత రెండవ శనివారం, ఆదివారం బ్యాంకులు బంద్ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Public Holiday: ఉద్యోగులకి పండగే.. రేపు అన్ని ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook