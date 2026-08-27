Bank Holiday September 2026: సెప్టెంబర్ నెలలో మీకు ఏవైనా బ్యాంకింగ్ పనులు ఉన్నాయా? అయితే ముందుగానే తేదీలను నిర్ణయించుకోండి. సెప్టెంబర్ నెలలో మొత్తం 13 రోజులు బ్యాంకులు పనిచేయవు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనల ప్రకారం ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. బ్యాంక్ పనుల కోసం ఏ రోజుల్లో వెళ్తే ఇబ్బంది కలగకూడదో ముందే తెలుసుకోవాలి. సాధారణంగా RBI ప్రకటించిన సెలవులతో పాటు, కొన్ని స్థానిక పండుగలను బట్టి కూడా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. కాబట్టి, ముందే తెలుసుకుంటే మీరు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారు.
సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ జన్మాష్టమి సందర్భంగా అహ్మదాబాద్, భువనేశ్వర్, చండీగఢ్, చెన్నై, డెహ్రాడూన్, జమ్మూ కాశ్మీర్, హైదరాబాద్, జైపూర్, కోల్కత్తా, కొచ్చి, లక్నో, పాట్నా, రాయపూర్, షిల్లాంగ్, శ్రీనగర్, విజయవాడ వంటి ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
అదేవిధంగా, సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంక్ బ్రాంచీలు సెలవులో ఉంటాయి. మరుసటి రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన అహ్మదాబాద్, భువనేశ్వర్, పనాజీలో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు.
సెప్టెంబర్ 21వ తేదీన శ్రీమంత శంకర దేవ జయంతి సందర్భంగా గువహటి మరియు తిరువనంతపురంలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ కర్మ పూజ కూడా నిర్వహిస్తారు.
సెప్టెంబర్ 23వ తేదీన మహారాజా హరి సింగ్ జయంతి సందర్భంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో బ్యాంకులు సెలవులో ఉంటాయి. అలాగే సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన గ్యాంగ్టక్లో ఇంద్రజాత్ర వేడుకల వల్ల బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇవే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ఆదివారాలతో పాటు రెండో మరియు నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఇలా సెప్టెంబర్ నెలలో మొత్తం 13 రోజులు బ్యాంకులు సెలవుల్లో ఉన్నాయి. ఈ సెలవులు అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ మరియు గ్రామీణ బ్యాంకులకు వర్తిస్తాయి. మరోవైపు, ఐదు రోజుల పని దినాల కోసం బ్యాంక్ ఉద్యోగులు పోరాటాలు చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన వీరు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మెకు దిగనున్నారు. ఈ సమ్మెలో ఝార్ఖండ్లోని సుమారు మూడు వేల బ్యాంక్ బ్రాంచీలు పాల్గొంటాయి.
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