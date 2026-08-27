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బ్యాంక్ వినియోగదారులకు ముఖ్యమైన అలర్ట్.. సెప్టెంబర్‌లో ఏకంగా 13 రోజులు బ్యాంకులు బంద్!

బ్యాంకు ఖాతాదారులకు సెప్టెంబర్ 2026లో బ్యాంకులు ఏకంగా 13 రోజుల పాటు సెలవుల్లో ఉండబోతున్నాయి. మీరు ఏదైనా పని కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లాలనుకుంటే, ముందే ఏ రోజుల్లో బ్యాంకులు మూసివేస్తారో, ఆ సెలవులు ఎక్కడ వర్తిస్తాయో తెలుసుకోవడం మంచిది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 27, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:17 PM IST
బ్యాంక్ వినియోగదారులకు ముఖ్యమైన అలర్ట్.. సెప్టెంబర్‌లో ఏకంగా 13 రోజులు బ్యాంకులు బంద్!
Image Credit: Bank Holiday September 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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బ్యాంక్ వినియోగదారులకు ముఖ్యమైన అలర్ట్.. సెప్టెంబర్‌లో ఏకంగా 13 రోజులు బ్యాంకులు బంద్!
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