/సెప్టెంబర్ 14న 7 రాష్ట్రాల్లో.. 15న 3 రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పని చేయవు!

Bank Holidays List: సెప్టెంబర్ 14 నుండి 19 తేదీల వరకు బ్యాంకులు పలు రాష్ట్రాల్లో బంద్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని రోజులు బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో ఈ బ్యాంకులు సెలవుల్లో ఉండబోతున్నాయి. 14వ తేదీ వినాయక చవితితో పాటు, 15వ తేదీ నౌకాయి చతుర్థి నిర్వహిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు ఎక్కడెక్కడ సెలవులో ఉంటాయో చూద్దాం.
సాధారణంగా ఆర్బీఐ జారీ చేసే బ్యాంకు సెలవులు వర్తిస్తాయి. సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ వినాయక చవితి సందర్భంగా మొత్తం ఏడు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు బంద్ ఉంటాయి. మరోవైపు, సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన కూడా మూడు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు సెలవులో ఉంటాయి. ఇలా వరుసగా బ్యాంకులకు నాలుగు రోజులు కూడా సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన ప్రధానంగా గణేశ చతుర్థి సందర్భంగా గణేశ పూజలు, హరితాలిక తీజ్, వరసిద్ధి వినాయక వ్రతాలు నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, గోవా వంటి ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన మాత్రం మూడు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు సెలవులో ఉంటాయి. నౌకాయి చతుర్థి పండుగ సందర్భంగా గణేష్ రెండో రోజుగా గుజరాత్, ఒడిశా, గోవా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. గోవా, ఒడిశాలో వరుసగా సెలవులు ఉన్నాయని గుర్తుంచుకోండి. ఈ నేపథ్యంలో, సెప్టెంబర్ 14,15 తేదీల్లో బ్యాంకులు పని చేయవు, కాబట్టి మీ బ్యాంకింగ్ పనులన్నీ ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి; లేదంటే ఆ తర్వాతే అవకాశం దొరుకుతుంది.
ఈ ప్రాంతాలలో ఉన్నవారు సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ వరకు బ్యాంకు సేవల కోసం వేచి చూడాల్సిందే. మేఘాలయలోని షిల్లాంగ్ సర్కిల్లో కూడా 18వ తేదీన బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ప్రధానంగా బ్యాంకులు 14, 15, 18 తేదీల్లో వరుసగా సెలవుల్లో ఉంటాయి. అలాగే, సెప్టెంబర్ ఈరోజుల్లో మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి నెల రెండో , నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవని గుర్తుంచుకోవాలి. బ్యాంక్ బ్రాంచీలు పనిచేయకపోయినా, డిజిటల్ సేవలను మాత్రం యథావిధిగా పొందవచ్చు. యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే, పెద్ద మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్ లేదా విత్డ్రా చేయాలన్నా, చెక్కు క్లియరెన్స్ కోసం కూడా బ్యాంక్ పని వేళలకే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
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