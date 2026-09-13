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సెప్టెంబర్ 14న 7 రాష్ట్రాల్లో.. 15న 3 రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పని చేయవు!

రానున్న రోజుల్లో వరుసగా సెలవులు రావడంతో బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ వినాయక చవితి సందర్భంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు వస్తుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనల ప్రకారం, బ్యాంకులకు సెలవులతో పాటు స్థానిక పండుగలను బట్టి కూడా ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ సెలవులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 13, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:05 PM IST
సెప్టెంబర్ 14న 7 రాష్ట్రాల్లో.. 15న 3 రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పని చేయవు!
Image Credit: Bank Holidays List:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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సెప్టెంబర్ 14న 7 రాష్ట్రాల్లో.. 15న 3 రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పని చేయవు!
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