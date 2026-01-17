English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bank Holiday: వరుసగా 3 రోజులు బ్యాంకులు బంద్..బ్యాంకులో పని ఉంటే ఆ రోజు లోపే వెళ్లండి..ఎందుకంటే?

Bank Holiday: వరుసగా 3 రోజులు బ్యాంకులు బంద్..బ్యాంకులో పని ఉంటే ఆ రోజు లోపే వెళ్లండి..ఎందుకంటే?

Bank Holidays This Week: మీరు ఈ వారంలో బ్యాంకుకు వెళ్లి చేయాల్సిన పనులు ఏవైనా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం.. జనవరి 19 నుండి జనవరి 25 మధ్య ఎటువంటి అదనపు పండుగ సెలవులు లేనప్పటికీ, వారాంతపు సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు రెండు రోజులు మూసి ఉంటాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:18 PM IST

Trending Photos

Banks Holiday: ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు
5
Bank Holiday
Banks Holiday: ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు
iQOO Z10 Lite: అమెజాన్‌లోiQOO Z10 Lite 5G ఫోన్‌పై రూ.9 వేల బోనస్‌.. కేవలం రూ.999 మీ సొంతం!
5
Iqoo Z10 Lite 5G
iQOO Z10 Lite: అమెజాన్‌లోiQOO Z10 Lite 5G ఫోన్‌పై రూ.9 వేల బోనస్‌.. కేవలం రూ.999 మీ సొంతం!
Star Heroine: మాజీ ప్రధానితో ఎఫైర్ పెట్టుకున్న ఎక్స్ ఎంపీ.. నాగార్జున సరసన మెప్పించిన స్టార్ హీరోయిన్..
6
Moon Moon Sen
Star Heroine: మాజీ ప్రధానితో ఎఫైర్ పెట్టుకున్న ఎక్స్ ఎంపీ.. నాగార్జున సరసన మెప్పించిన స్టార్ హీరోయిన్..
Business Ideas: ఫ్యాన్ కింద కాలుమీద కాలు వేసుకుని లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. కాస్త ఓపిక ఉంటే చాలు..ఇంతకీ ఆ వ్యాపారం ఏంటంటే..?
5
Plastic business idea
Business Ideas: ఫ్యాన్ కింద కాలుమీద కాలు వేసుకుని లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. కాస్త ఓపిక ఉంటే చాలు..ఇంతకీ ఆ వ్యాపారం ఏంటంటే..?
Bank Holiday: వరుసగా 3 రోజులు బ్యాంకులు బంద్..బ్యాంకులో పని ఉంటే ఆ రోజు లోపే వెళ్లండి..ఎందుకంటే?

Bank Holidays This Week: మీరు ఈ వారంలో బ్యాంకుకు వెళ్లి చేయాల్సిన పనులు ఏవైనా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం.. జనవరి 19 నుండి జనవరి 25 మధ్య ఎటువంటి అదనపు పండుగ సెలవులు లేనప్పటికీ, వారాంతపు సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు రెండు రోజులు మూసి ఉంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

వారాంతపు సెలవుల వివరాలు..
RBI నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రతి నెల రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు అన్ని ఆదివారాలు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో జనవరి 24న నాల్గవ శనివారం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు పనిచేయవు. అలాగే జనవరి 25న ఆదివారం సాధారణ వారాంతపు సెలవు కారణంగా బ్యాంకులన్నీ మూసి ఉంటాయి.

జనవరి 26న 'గణతంత్ర దినోత్సవం' సెలవు
వారాంతపు సెలవుల వెంటనే సోమవారం, జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవం (Republic Day) సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. అంటే శని, ఆది, సోమవారాల్లో వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకు సేవలకు అంతరాయం కలగనుంది. కాబట్టి వినియోగదారులు తమ బ్యాంకింగ్ పనులను జనవరి 23 (శుక్రవారం) లోపే పూర్తి చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

బ్యాంకులు మూసి ఉన్నా అందుబాటులో ఉండే సేవలు ఇవే!
భౌతిక బ్యాంక్ శాఖలు పని చేయకపోయినప్పటికీ, డిజిటల్ సేవలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయి.

ATM సేవలు: నగదు ఉపసంహరణ, బ్యాలెన్స్ విచారణ కోసం ATMలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి.

డిజిటల్ బ్యాంకింగ్: నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా నిధుల బదిలీ (IMPS, NEFT, RTGS) చేసుకోవచ్చు.

UPI చెల్లింపులు: గూగుల్ పే, ఫోన్ పే వంటి UPI సేవలు 24/7 అందుబాటులో ఉంటాయి.

కార్డ్ లావాదేవీలు: డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఆన్‌లైన్ లేదా షాపింగ్ మాల్స్‌లో చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చు.

గమనిక: చెక్కుల క్లియరెన్స్, నగదు డిపాజిట్లు, కొత్త ఖాతాల ప్రారంభం వంటి శాఖలకు వెళ్లి చేయాల్సిన పనులకు మాత్రం ఈ సెలవు దినాల్లో వీలుండదు.

Also Read: Blinq EV Car: ఆటో రిక్షా ధరకే ఎలక్ట్రిక్ కారు..కేవలం రూ.3 లక్షలకే EV కారు..5 నిమిషాల్లో ఛార్జింగ్ ఫుల్!

Also Read: Siva Balaji Madhumitha: విడాకులకు రెడీ అయిన మరో టాలీవుడ్ కపుల్..శివబాలాజీ-మధుమిత బంధంలో విడాకుల సెగ?!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bank Holidays January 2026Fourth Saturday HolidayRepublic Day Bank Holidayonline banking servicesRBI calendar

Trending News