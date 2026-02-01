Bank of Baroda: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా భారీ గుడ్ న్యూస్‌.. 441 ఉద్యోగాల భర్తీ! వెంటనే అప్లై చేయండి!

Bank of Baroda Recruitment 2026: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BOB) బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. బ్యాంకులో కొలువు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది భారీ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి. 441 ఐటీ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ తాజాగా విడుదల చేసింది. పోస్టును బట్టి బీఈ, బీటెక్, ఎంటెక్, ఎంసీఏ ఉత్తీర్ణతతో పాటు పని అనుభవం ఉన్నవారు అర్హత సాధిస్తారు. అభ్యర్థుల వయస్సు కూడా 22 నుంచి 37 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. రిజర్వేషన్ గల వారికి వయోపరిమితి సడలింపు కూడా ఉంటుంది. అయితే ఆన్లైన్ టెస్ట్, సైకో సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఇక అర్హులైన అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు bankofbaroda.bank.in అధికారిక వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు.
అయితే ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 441 ఉద్యోగాలు రెగ్యులర్, కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన భర్తీ చేస్తున్నారు. 418 రెగ్యులర్, 23 కాంట్రాక్టు పోస్టులు భర్తీ చేయడానికి ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. కేవలం ఆన్లైన్ లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఎవరు అర్హులు?
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో ఉద్యోగం సాధించడానికి ఐటీ సంబంధిత అభ్యర్థులు మాత్రమే అర్హులు. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. దీంతో పాటు పని అనుభవం కూడా కలిగిన వారు అర్హులు. గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పట్టా పొంది ఉండాలి.
అభ్యర్థుల వయోపరిమితి విషయానికి వస్తే కనీసం 22 సంవత్సరాలు ఉండాలి. గరిష్టంగా 32 నుంచి 37 సంవత్సరాలు పోస్టుల ఆధారంగా ఉంది. ఇక కాంట్రాక్టు పోస్టులకు అయితే 25 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
ఇక ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి ఆన్లైన్ పరీక్షలు రెగ్యులర్ పోస్టులకు నిర్వహిస్తారు. కొన్ని పోస్టులకు సైకోమెట్రిక్ పరీక్ష కూడా నిర్వహిస్తారు. దాని అధికారం గానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఆ తర్వాత అభ్యర్థులను వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. ఇక అభ్యర్థి జాబ్లో చేరే ముందు కనీసం 680 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిబిల్ స్కోర్ ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు.
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు అధికారిక వెబ్సైట్ bankofbaroda.bank.in ఓపెన్ చేసి కెరీర్ విభాగంలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఐటీ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించిన రెగ్యులర్ లేదా కాంట్రాక్టు పోస్టులు ఉంటాయి. దానిపై క్లిక్ చేసి మీ వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేయాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాత విద్యార్హత పని అనుభవం గురించి నమోదు చేయాలి. మీ గుర్తింపు కార్డు విద్య ఇతర అనుభవ పత్రాలను కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఏ కేటగిరో అది కూడా ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకొని చివరగా చెల్లింపు చేయాలి.
