English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bank Of India: బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా భారీ నోటిఫికేషన్‌.. 514 పోస్టులతో లక్షల్లో జీతం, డోంట్‌ మిస్‌..!

Bank Of India: బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా భారీ నోటిఫికేషన్‌.. 514 పోస్టులతో లక్షల్లో జీతం, డోంట్‌ మిస్‌..!

Bank of India Notification 514 Posts: బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (BOI) బంపర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తంగా 514 క్రెడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ తాజాగా విడుదల చేసింది. అయితే 2025 డిసెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి 2026 జనవరి 5వ తేదీ వరకు ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. పోస్టును బట్టి డిగ్రీ, సిఏ, సీఎంఏ, ఎంబీఏ ఉత్తీర్ణతతో పాటు అనుభవం కలిగి ఉండాలి. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 18, 2025, 10:14 AM IST

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అస్సలు కలిసిరాని కాలం..!
5
today horoscope december 17 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అస్సలు కలిసిరాని కాలం..!
Rahu Mahardasha: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహువు అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..
6
Rahu Gochar Effects
Rahu Mahardasha: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహువు అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..
Sreemukhi Net Worth: శ్రీముఖి అస్సెట్స్ వాల్యూ.. బడా హీరోయిన్స్ కూడా దిగదుడుపే..
5
Sreemukhi Assets
Sreemukhi Net Worth: శ్రీముఖి అస్సెట్స్ వాల్యూ.. బడా హీరోయిన్స్ కూడా దిగదుడుపే..
8th pay commission: ఉద్యోగులకు ఏరియర్స్ వస్తాయా... జనవరి 2026 నుంచి ఏం జరగబోతోందంటే..!
6
8th Pay Commission News
8th pay commission: ఉద్యోగులకు ఏరియర్స్ వస్తాయా... జనవరి 2026 నుంచి ఏం జరగబోతోందంటే..!
Bank Of India: బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా భారీ నోటిఫికేషన్‌.. 514 పోస్టులతో లక్షల్లో జీతం, డోంట్‌ మిస్‌..!

Bank of India Notification 514 Posts: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (BOI) తాజాగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 514 క్రెడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు సంబంధించిన ఈ భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. బ్యాంకు ఉద్యోగం చేయాలనుకునే కల ఉన్నవారికి ఇది బంపర్ ఆఫర్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పోస్టులకు సంబంధించి దరఖాస్తు 2025 డిసెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి 2026 జనవరి 5వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు నిర్దిష్ట ఉత్తీర్ణత కచ్చితంగా పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అనుభవం కూడా తప్పనిసరి. ప్రధానంగా రాత పరీక్ష, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఈ పోస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు. దరఖాస్తుకు సంబంధిత ఫీజు రుసుము కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అధికారిక వెబ్‌సైట్ bankofindia.bank.in లో మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

 బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జనరల్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్ స్ట్రీమ్‌ సంబంధించి ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ స్వీకరణ చేపడుతుంది. ప్రధానంగా మేనేజ్మెంట్ స్కేల్, మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్‌, స్కేల్ II, MMGS III, సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్‌ స్కేల్ IV విభాగంలో ఈ భర్తీ చేయనుంది. SMGS సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ 36 పోస్టులు, MMGS III మిడిల్‌ సినీయర్‌ లెవెల్ 60, MMGS II మిడ్ లెవెల్ 418. మొత్తంగా 514 పోస్టుల దరఖాస్తు స్వీకరణ చేపట్టింది. 

 అర్హత..
 ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత అర్హత కూడా కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా CA, ICWA, ఎంబీఏ, బ్యాంకింగ్ లేదా ఫైనాన్షియల్ పీజీ క్రెడిట్ క్వాలిఫికేషన్ కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. 

వయోపరిమితి..
MMGS II 25 -35 ఏళ్లు
MMGS III 28-38 ఏళ్లు
SMGH IV-30-40 ఏళ్లు

 ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ వారికి 5 ఏళ్లు, ఓబిసి వారికి మూడేళ్లు, పీడబ్ల్యూసీ ఎక్స్ సర్వీస్‌మెన్‌కు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది.

 దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే 2025 డిసెంబర్ 20వ తేదీన విండో ఓపెన్ అవుతుంది. అధికారిక వెబ్‌సైట్ bankofindia.bank.in లో కెరీర్స్‌ రిక్రూట్మెంట్ సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అక్కడ 'నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఆఫీసర్ జిబిఆర్ స్ట్రీమ్ 2025- 26' ఎంపిక చేసుకోవాలి.

 ఆ తర్వాత 'అప్లై ఆన్‌లైన్' లింక్ క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ పాస్‌వర్డ్ ద్వారా లాగిన్ చేసి వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మీ విద్యార్హత, అనుభవం ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ ఫోటో, సిగ్నేచర్ కాపీలు అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చివరగా ఫీజు చెల్లించి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాలి దాని పిడిఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఎంపిక ప్రక్రియ..
బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా క్రెడిట్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టులకు ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష, పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. పరీక్షలో ప్రొఫెషన్‌ రీజనింగ్‌, క్వాంటీటేటీవ్‌ సిలబస్‌లో అవగాహన కలిగి ఉండాలి.

Read more:​  భారతీయ రైల్వే భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఇకపై 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్‌ చార్ట్‌..!

Read more:​ పెళ్లి.. అనారోగ్యం.. ఇంటి నిర్మాణం.. ఉద్యోగం చేస్తూ ఎంత పీఎఫ్‌ డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bank of India Recruitment 2025BOI Notification 2025Bank of India 514 PostsBOI Credit Officer JobsBOI Apply Online

Trending News