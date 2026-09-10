/నెలకు రూ. 1.2 లక్షల జీతం! బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో SO పోస్టుల భర్తీ.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Bank Of India SO Recruitment 2026: బ్యాంకు ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే, మీకు శుభవార్త. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బంపర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. సెప్టెంబర్ 10 అంటే నేటి నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ కూడా ప్రారంభమైంది. మొత్తం 205 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్లో ఉన్న నోటిఫికేషన్ క్షుణ్నంగా చదివి వెంటనే దరఖాస్తు చేయండి. ప్రధానంగా స్కేల్ I, II, III, IV టెక్నాలజీ, సెక్యూరిటీ, ఇంజినీరింగ్, లీగల్ విభాగాల్లో భర్తీ చేస్తున్నారు.
ఈ స్పెషలిస్టు ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ కూడా నేటి నుంచే ప్రారంభమైంది. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ముందుగా పరీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత అర్హత పొందితే ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. చివరగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు కాల్ లెట్టర్ జారీ చేస్తారు.
జీతభత్యాలు ఇలా..
జేఎంజీఎ్ I- రూ.48,480-85920
ఎంఎంజీఎస్ II- రూ.64,820-93,960
ఎంఎంజీఎస్ III-రూ.85,920-1,05,280
ఎస్ఎంజీఎస్ IV-రూ.1,02,300-1,20,940
దరఖాస్తుల స్వీకరణ సెప్టెంబర్ 10న ప్రారంభమైంది. చివరితేదీ సెప్టెంబర్ 25, అప్లికేషన్ రుసుము చెల్లించడానికి చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 25.
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ఓ పోస్టులకు అర్హత..
బీఎఐ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026 దరఖాస్తు చేసుకునేవారు నోటిఫికేషన్ పీడీఎఫ్ క్షుణ్నంగా చదవాలి. ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, వయస్సు వివిధ పోస్టులకు వేర్వేరుగా ఉన్నాయి. కొన్నిటికి పని అనుభవం కూడా అడుగుతున్నారు. బీటెట్, బీఈ, ఎంసీఏ, ఎంఎస్సీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్, లా గ్రాడ్యుయేట్, సివిల్ ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యూయేట్ ఫైర్ ఇంజినీరింగ్ ప్రొఫెషనల్.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులకు ఈ డాక్యుమంటస్ తప్పనిసరి..
ఫోటో, సిగ్నేచర్, లెఫ్ట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్, హ్యాండ్రిటెట్ డిక్లరేషన్, వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడీ, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్, ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేట్.. జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వారు రూ.1180 చెల్లించాలి. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ వారు రూ.175 చెల్లించాలి.
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