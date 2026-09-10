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నెలకు రూ. 1.2 లక్షల జీతం! బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో SO పోస్టుల భర్తీ.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. 205 స్పెషలిస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. టెక్నాలజీ, సెక్యూరిటీ, ఇంజినీరింగ్‌, లీగల్‌ స్ట్రీమ్‌లలో భర్తీ చేయనుంది. ఈ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా పోస్టుల నోటిఫికేషన్‌ గురించి క్షుణ్నంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:17 PM IST
నెలకు రూ. 1.2 లక్షల జీతం! బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో SO పోస్టుల భర్తీ.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Bank Of India SO Recruitment 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నెలకు రూ. 1.2 లక్షల జీతం! బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో SO పోస్టుల భర్తీ.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!
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