English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Bank PO Salary: ఒక బ్యాంక్ PO నెలకు ఇంటికి ఎంత జీతం తీసుకెళ్తారో తెలుసా? లైవ్‌లో శాలరీ స్లిప్ చూపించిన అధికారి!

Bank PO Salary: ఒక బ్యాంక్ PO నెలకు ఇంటికి ఎంత జీతం తీసుకెళ్తారో తెలుసా? లైవ్‌లో శాలరీ స్లిప్ చూపించిన అధికారి!

Viral Bank Employee Salary Slip Video: బ్యాంకు ఉద్యోగం అనేది చాలామంది కల. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షలు రాస్తూ ఉంటారు. బ్యాంకుల సాధారణంగా క్లెర్క్‌, పీఓ నుంచి కెరీర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే, బ్యాంకు పీఓ జీతం ఎంత ఉంటుంది? ఓ వ్యక్తి తాను సొంత పేస్లిప్ చూపిస్తూ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నాడు. బ్యాంకు పీఓగా అతడి జీతం, ఇతర బెనిఫిట్స్‌ ఏం పొందుతున్నాడు తెలుసా? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 30, 2026, 02:00 PM IST

Bank PO Salary: ఒక బ్యాంక్ PO నెలకు ఇంటికి ఎంత జీతం తీసుకెళ్తారో తెలుసా? లైవ్‌లో శాలరీ స్లిప్ చూపించిన అధికారి!

 Viral Bank Employee Salary Slip Video: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అయిన బ్యాంకు ఉద్యోగాలు చాలామంది పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. యువత చాలామంది పీఓ, క్లెరికల్‌ ఉద్యోగాలు రాస్తూ ఉంటారు. ఇది స్థిరమైన ఉద్యోగం మంచి కెరీర్ అభివృద్ధి కూడా ఉంటుంది. అయితే సాధారణంగా బ్యాంకు పీఓగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి జీతం ఎంత ఉంటుంది? ఆదాయంతోపాటు ఇతర బెనిఫిట్స్ ఏమేం ఉంటాయి మీకు తెలుసా? బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పీఓగా పనిచేస్తున్న పంకజ్ కుమార్ దాస్ అనే వ్యక్తి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన తన పేస్లిప్‌ షేర్ చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఓ బ్యాంకు ఉద్యోగి పీవోగా పనిచేస్తూ ఎంత పొందుతున్నారు తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్‌గా పని చేస్తున్నారు. పంకజ్ . మాత్రమే కాదు చాలామంది ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది యువత బ్యాంకు ఉద్యోగం సాధించడానికి సన్నద్ధమవుతుంటారు. పరీక్షలు రాస్తూనే ఉంటారు. ఈ ఉద్యోగం పొందిన తర్వాత లైఫ్ సెట్టిల్ అయిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పంకజ్ కుమార్ ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా షేర్ చేసిన తన పే స్లిప్ మాత్రం నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. 

 

 ప్రతి ఏడాది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ పీఓ క్లెరికల్ వంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. దీని ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసుకొని ఉద్యోగం కూడా కేటాయిస్తారు. అయితే వారికి నెలవారీ జీతంతో ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ పంకజ్ కుమార్ మొదటగా ఆర్‌ఆర్‌బీ సీఎస్ఎల్ లో ఉత్తీర్ణత సాధించాడు. ఆ తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా లో పీఓగా ఉద్యోగం పొందాడు. అయితే సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన మే 2025 కి చెందిన పే స్లిప్ ని షేర్ చేశాడు. అందులో తన నెలవారీ జీతం అక్షరాల రూ.98,745 అయితే అసలు జీతం రూ.74,059. ఇది 40 రోజులకు సంబంధించిన పే స్లిప్‌ ప్రస్తుతం షేర్ చేశాడు. ఇందులో బేసిక్ పే ఇంటి అద్దె, కరువు భత్యం, ఇతర ఖర్చులు కూడా ఉన్నాయి. 

 అంతేకాదు ఒక బ్యాంకు ఉద్యోగికి వసతితోపాటు పెట్రోలు అలవెన్స్, వార్తాపత్రిక, ఎంటర్టైన్మెంట్, వైద్యం, అల్పాహార అలవెన్స్ కూడా ఉంటాయి. కొంత మందికి ఫోన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి రీఛార్జ్ కూడా లభిస్తుంది. పీఓగా పనిచేస్తున్న వారు ప్రత్యేక సెలవులపై వెళ్లడానికి కూడా అర్హులు బ్యాంకు పీఓగా సెలవుల సమయంలో అతిథి గృహాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అందులో ఉచితంగా వాళ్ళు విడిది చేయవచ్చు. ఇక సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఈ పే స్లిప్ చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పోలిస్తే బ్యాంకర్లు చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

  

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News