Bank Strike February: ఫిబ్రవరి 12న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకుల సమ్మె! మీ పనులు ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి!

Bank Strike February 12 2026: వచ్చే నెలలో బ్యాంకు కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగే అవకాశం ఉంది. వివిధ డిమాండ్ల సాధన కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన బ్యాంక్ యూనియన్లు ఫిబ్రవరి 12న ఒకరోజు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 31, 2026, 12:02 PM IST

Bank Strike February: ఫిబ్రవరి 12న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకుల సమ్మె! మీ పనులు ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి!

Bank Strike February 12 2026: వచ్చే నెలలో బ్యాంకు కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగే అవకాశం ఉంది. వివిధ డిమాండ్ల సాధన కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన బ్యాంక్ యూనియన్లు ఫిబ్రవరి 12న ఒకరోజు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు.

సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన యూనియన్లు
ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ (AIBEA), ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ (AIBOA), బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (BEFI) వంటి శక్తివంతమైన సంఘాలు ఈ సమ్మెలో పాల్గొంటున్నాయి. వీరికి 10 ప్రధాన కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు కూడా మద్దతు ప్రకటించాయి.

సమ్మెకు ప్రధాన కారణాలు
ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నాలుగు కొత్త కార్మిక చట్టాలు ఉద్యోగుల హక్కులను కాలరాస్తున్నాయని యూనియన్లు ఆరోపిస్తున్నాయి. 300 కంటే తక్కువ మంది ఉద్యోగులున్న సంస్థల్లో అధికారుల అనుమతి లేకుండానే యాజమాన్యాలు ఎవరినైనా తొలగించే వెసులుబాటు కల్పించడాన్ని సంఘాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. యూనియన్ల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం నిబంధనలను కఠినతరం చేయడంపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'5 రోజుల పని' డిమాండ్
ప్రస్తుతం ఆర్‌బీఐ (RBI), ఎల్‌ఐసీ (LIC) వంటి ఆర్థిక సంస్థల్లో వారానికి 5 రోజుల పనిదినాలే అమల్లో ఉన్నాయి. కానీ బ్యాంకు ఉద్యోగులు మాత్రం ప్రత్యామ్నాయ శనివారాల్లో పనిచేయాల్సి వస్తోంది. బ్యాంకులకు కూడా వారానికి 5 రోజుల పనిదినాలను వర్తింపజేయాలని, శనివారాలన్నీ సెలవు దినాలుగా ప్రకటించాలని యూనియన్లు కోరుతున్నాయి. మరోవైపు ప్రభుత్వం పని గంటలను పెంచాలని చూస్తోందని, దీనివల్ల 'వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్' దెబ్బతింటుందని ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ఈ సమ్మె కారణంగా ఫిబ్రవరి 12న దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల సేవలకు అంతరాయం కలగవచ్చు. నగదు డిపాజిట్లు, విత్‌డ్రాయల్స్, చెక్కుల క్లియరెన్స్ వంటి సేవలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అయితే, నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు యధావిధిగా కొనసాగవచ్చు.

బ్యాంకు పనులు ఉన్నవారు సమ్మె తేదీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ లావాదేవీలను ముందే పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం. ప్రభుత్వం ఈ లోపు చర్చలు జరిపి సమ్మెను విరమింపజేస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి.

